Дмитрий Мельников

Обмануть не получится: как собаки вычисляют человеческий страх по неуловимому запаху в крови

Зоосфера

Собаки считывают внутреннее состояние человека быстрее, чем он сам успевает осознать тревогу. Даже каменное лицо и спокойный голос не обманут чуткий нос хищника. Секрет кроется в химических сигналах, которые тело посылает в окружающую среду при малейшем стрессе.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Механика передачи сигнала

Когда человек испытывает испуг, надпочечники мгновенно выбрасывают в кровь гормоны стресса. Эти вещества меняют состав пота. Собачий нос, способный распознать одну молекулу среди миллионов других, фиксирует эти перемены мгновенно. Для пса вы начинаете пахнуть опасностью или слабостью, что сразу меняет иерархический расклад в его сознании.

"Собака ориентируется на запахи как на главный источник правды. Если химия тела говорит об угрозе, внешняя сдержанность человека для нее теряет значение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Помимо запаха, животное фиксирует микровыражения. Расширенные зрачки, едва заметная дрожь пальцев или задержка дыхания — все это сигналы для опытного охотника. Инстинкты заставляют собаку реагировать на эти маркеры в зависимости от ее собственного характера и воспитания.

Реакция животных на страх

Поведение пса при обнаружении человеческого страха не всегда предсказуемо. Доминантная особь может воспринять неуверенность как повод для агрессии. Другие животные сами начинают паниковать, видя, что "лидер" стаи напуган. В таких случаях собака на даче или в лесу может сорваться с поводка или начать беспричинно лаять на прохожих.

Тип реакции Проявления в поведении
Агрессивная Рычание, оскал, попытка доминирования
Тревожная Скуление, поджатый хвост, поиск защиты
Нейтральная Игнорирование состояния человека (редко)

Особую бдительность стоит проявлять владельцам крупных пород. Например, мощный тибетский мастиф обладает независимым характером и мгновенно чувствует потерю контроля со стороны хозяина. Если такой пес поймет, что вы его боитесь, управлять им станет практически невозможно.

Правила бесконфликтного общения

Скрыть химическую реакцию организма невозможно, но можно минимизировать последствия. Не смотрите собаке прямо в глаза — в мире животных это вызов. Двигайтесь плавно, не делайте резких взмахов руками. Если пес проявляет интерес, лучше остановиться и дать ему обнюхать вас, сохраняя при этом вертикальное положение тела.

Важно следить не только за психикой, но и за физическим состоянием. Иногда странная реакция на хозяина вызвана проблемами со здоровьем самого питомца. Если у собаки не встают лапы или наблюдается резкая смена аппетита, ее порог стресса снижается. Больное животное становится более подозрительным и раздражительным.

"Любое недомогание, даже простой отказ от еды, делает собаку уязвимой. В таком состоянии она может воспринять ваш страх как непосредственную угрозу своей безопасности", — подчеркнул ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Правильное воспитание и качественный рацион собаки купируют многие поведенческие проблемы. Стабильная нервная система пса позволяет ему игнорировать временные всплески адреналина у человека, сохраняя лояльность даже в стрессовых ситуациях для обоих сторон.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли обмануть собаку, если использовать парфюм?

Нет. Обоняние собаки разделяет запахи на составляющие. Она почувствует и духи, и запах стресса как две отдельные дорожки.

Почему одни собаки нападают на испуганных, а другие нет?

Это зависит от генетики, уровня социализации и опыта. Служебные псы обучены работать в стрессе, декоративные могут просто убежать.

Что делать, если я боюсь собаку во время прогулки?

Замедлите шаг, смотрите чуть в сторону. Не поворачивайтесь спиной и не пытайтесь убежать — это включит инстинкт преследования.

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
