Аркадий Кузнецов

Птица-змея из семейства дятлов: зачем пернатый воробей шипит и крутит шеей на 180 градусов

Зоосфера

Маскировка под ядовитую рептилию и имитация смерти стали для вертишейки главными инструментами выживания. Эта небольшая птица из семейства дятловых демонстрирует уникальные для пернатых способы защиты, превращая свое тело в гибкий механизм устрашения хищников в лесах и садах.

Вертишейка на ветке
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биотоп и ареал обитания

Вертишейка выбирает для жизни разреженные лиственные массивы, старые парки и заброшенные сады. В отличие от своих сородичей, она не способна самостоятельно долбить древесину. Птица полностью зависит от готовой инфраструктуры — дупел, которые оставили другие виды птиц или естественных пустот в старых стволах.

"Вертишейка часто вступает в жесткую конкуренцию за территорию, выселяя из скворечников мелких воробьиных. Она не строит классическое гнездо из веток, а откладывает яйца прямо на дно дупла", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

В начале мая птицы возвращаются с зимовки в Африке. Это единственный представитель дятлообразных в наших широтах, совершающий столь длительные сезонные миграции. Их ритм жизни тесно связан с открытыми ландшафтами, где проще находить пищу на поверхности земли.

Повадки и защитные механизмы

Название птицы напрямую описывает ее анатомическую особенность. В момент опасности или при возбуждении она вращает головой под невероятными углами. Если заглянуть в дупло к насиживающей самке, она начнет извиваться и шипеть, имитируя движения змеи. Это эффективно отпугивает белок и куниц.

Помимо активной обороны, вертишейка владеет техникой танатоза. Птица внезапно обмякает, закрывает глаза и вываливает язык, изображая труп. Такое поведение дезориентирует агрессора, привыкшего реагировать на живую добычу. Сходные стратегии маскировки используют многие дикие птицы в условиях естественного отбора.

"Внешний вид птицы — образец идеального камуфляжа. Рисунок на пере напоминает кору дерева с вкраплениями лишайника, что делает ее невидимой на фоне ствола, пока она неподвижна", — подчеркнул зоолог Дмитрий Мельников специально для Pravda.Ru.

Рацион и особенности питания

Основу питания составляют муравьи и их куколки. Вертишейка обладает длинным липким языком, который она запускает в муравейники. Птица часто кормится на земле, передвигаясь короткими прыжками. Ее лапы сохранили типичное для дятлов строение: два пальца направлены вперед, два — назад.

Признак Характеристика
Размер тела Около 17 сантиметров
Масса 35–50 граммов
Рацион Муравьи, яйца муравьев
Тип миграции Дальняя перелетная

Мягкий хвост не позволяет птице упираться в ствол при долблении корма. Она предпочитает сидеть горизонтально на ветках или перемещаться по почве. Из-за специфического питания вертишейка считается полезным обитателем для садовых участков, регулируя численность насекомых.

Статус популяции и угрозы

За последние десять лет численность вида сократилась почти на 50 процентов. Главной причиной стала интенсификация сельского хозяйства и использование пестицидов. Химикаты уничтожают кормовую базу, а исчезновение старых деревьев лишает птиц мест для гнездования.

"Ситуация критическая. Птица внесена в Красную книгу во многих регионах. Для ее сохранения требуется поддержание мозаичных ландшафтов, где лес граничит с лугами", — отметил ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов в разговоре с Pravda.Ru.

Урбанизация также вносит свой вклад. Хотя вертишейка может адаптироваться к городским паркам, высокая плотность людей и домашних животных создает дополнительный стресс. Любая нападение птиц или хищников на гнезда в условиях дефицита укрытий ведет к гибели всей кладки.

Ответы на популярные вопросы о вертишейке

Почему птица шипит как змея?

Это форма мимикрии. В темноте дупла хищник не видит птицу, но слышит характерные звуки, которые ассоциируются с опасной рептилией, и предпочитает не рисковать.

Можно ли держать вертишейку дома?

Это дикая насекомоядная птица со сложным рационом. Содержание в неволе требует постоянного наличия живого муравьиного яйца, что практически невозможно обеспечить в домашних условиях.

Как отличить ее голос от других птиц?

Крик звучит гнусаво и монотонно. Он напоминает серию повторяющихся слогов "ти-ти-ти", но в отличие от малого пестрого дятла, звуки более слитные и менее резкие.

Куда улетает вертишейка зимой?

Птицы покидают гнездовья в конце августа и отправляются в тропические регионы Африки и Южной Азии, преодолевая тысячи километров.

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы птицы природа животные экология поведение животных
