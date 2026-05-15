Кот по цене квартиры: названы 5 самых дорогих пород кошек в мире, за которые отдают миллионы

Пока одни копят на квартиру, другие покупают кота. Родословная редких гибридов сегодня стоит миллионы рублей, превращая питомцев в живые инвестиции. Но за экзотической внешностью мини-леопардов скрывается то, к чему обычные любители кошек точно не готовы. Что это за звери и почему их цена так кусается?

Фото: Pravda.ru by Сергей Рябинин is licensed under Free for commercial use Кошка породы Ашера

Ашера: миф или реальность

Вершину рейтинга занимает ашера. Ее цена достигает 125 тысяч долларов США. При текущем курсе это превышает 9 миллионов рублей. Внешне она напоминает снежного барса благодаря пятнистому окрасу и крупным размерам. Это гибрид домашней кошки, азиатской леопардовой кошки и африканского сервала.

"Генетически ашера ничем не отличается от саванны F1. Весь этот ажиотаж — чистый маркетинг. Но надо отдать должное: за огромные деньги люди получают потрясающий контраст — внешность грозного обитателя джунглей и абсолютно собачью преданность", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Животное обладает высоким интеллектом. Оно требует сложного биотопа и пространства для маневров. В обычной квартире такому питомцу тесно. Стресс от замкнутого пространства может спровоцировать кошачий стресс и агрессию. Владельцы ценят породу за сочетание дикой стати и ласкового нрава.

Саванна: кровь сервала

Саванна стоит до 50 тысяч долларов. Это около 3,7 миллиона рублей. Породу классифицируют по поколениям от F1 до F5. Индекс F1 означает, что один из родителей был настоящим африканским сервалом. Такие кошки наполовину дикие. Они прыгают в высоту на три метра и любят воду.

Сложность содержания диктует высокую цену. Саванне нужен просторный вольер и профессионально составленный рацион. Неправильный уход за экзотами часто приводит к болезням. Любые ошибки в вентиляции или питании вызывают кашель и аллергию у домашних животных.

"Саванны — это не диванный декор, а энергия в чистом виде. Им необходима интеллектуальная нагрузка, иначе животное начнет проявлять разрушительное поведение кошки и уничтожит мебель", — объяснил зоолог Дмитрий Мельников.

Бенгалы: леопард в гостиной

Бенгальская кошка оценивается в сумму до 25 тысяч долларов. Это примерно 1,83 миллиона рублей за элитную особь. Заводчики скрещивали дикую леопардовую кошку с домашними породами. Результат — уникальный рисунок шерсти, напоминающий мрамор или розетки ягуара.

Порода Цены Ашера ≈ 9,14 млн ₽ Саванна F1 ≈ 3,66 млн ₽ Бенгальская кошка ≈ 1,83 млн ₽ Персидская кошка ≈ 402 тыс. ₽ Петерболд ≈ 366 тыс. ₽

Бенгалы общительны и лояльны. Они легко ладят с собаками и детьми. Однако за внешним лоском скрывается потребность в постоянном внимании. Одиночество кошки этой породы может привести к депрессии. Им нужен собеседник и активные игры.

Персы и петерболды

Персидская кошка остается стабильно дорогой классикой. Цена за котенка шоу-класса доходит до 5500 долларов. Это 402 тысячи рублей. Они известны флегматичным характером. Огромные глаза и длинная шерсть требуют ежедневного груминга. Персы — идеальные ласковые кошки для спокойной жизни.

Петерболд — российское достижение в фелинологии. Цена достигает 5000 долларов. Эти бесшерстные кошки изящны и грациозны. Они не переносят холод и сквозняки. Ветеринары предупреждают: их кожа крайне чувствительна. Здоровье этих животных зависит от стабильности микроклимата в доме.

Ответы на популярные вопросы

Почему саванна стоит так дорого?

Разведение гибридов сопряжено с биологическими трудностями. Сервалы значительно крупнее домашних кошек. Беременность протекает сложно, а потомство часто бывает немногочисленным или стерильным.

Нужно ли специализированное питание для бенгалов?

Да, из-за диких генов им требуется диета с высоким содержанием животного белка. Обычный масс-маркет корм может вызвать проблемы с пищеварением.

Безопасны ли эти кошки для детей?

Селекция направлена на исключение агрессии. Однако саванны и ашеры — это крупные хищники. Их игры могут быть слишком грубыми для маленького ребенка.

