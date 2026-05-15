Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябинин

Кот по цене квартиры: названы 5 самых дорогих пород кошек в мире, за которые отдают миллионы

Зоосфера

Пока одни копят на квартиру, другие покупают кота. Родословная редких гибридов сегодня стоит миллионы рублей, превращая питомцев в живые инвестиции. Но за экзотической внешностью мини-леопардов скрывается то, к чему обычные любители кошек точно не готовы. Что это за звери и почему их цена так кусается?

Кошка породы Ашера
Фото: Pravda.ru by Сергей Рябинин is licensed under Free for commercial use
Кошка породы Ашера

Ашера: миф или реальность

Вершину рейтинга занимает ашера. Ее цена достигает 125 тысяч долларов США. При текущем курсе это превышает 9 миллионов рублей. Внешне она напоминает снежного барса благодаря пятнистому окрасу и крупным размерам. Это гибрид домашней кошки, азиатской леопардовой кошки и африканского сервала.

"Генетически ашера ничем не отличается от саванны F1. Весь этот ажиотаж — чистый маркетинг. Но надо отдать должное: за огромные деньги люди получают потрясающий контраст — внешность грозного обитателя джунглей и абсолютно собачью преданность", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Животное обладает высоким интеллектом. Оно требует сложного биотопа и пространства для маневров. В обычной квартире такому питомцу тесно. Стресс от замкнутого пространства может спровоцировать кошачий стресс и агрессию. Владельцы ценят породу за сочетание дикой стати и ласкового нрава.

Саванна: кровь сервала

Саванна стоит до 50 тысяч долларов. Это около 3,7 миллиона рублей. Породу классифицируют по поколениям от F1 до F5. Индекс F1 означает, что один из родителей был настоящим африканским сервалом. Такие кошки наполовину дикие. Они прыгают в высоту на три метра и любят воду.

Сложность содержания диктует высокую цену. Саванне нужен просторный вольер и профессионально составленный рацион. Неправильный уход за экзотами часто приводит к болезням. Любые ошибки в вентиляции или питании вызывают кашель и аллергию у домашних животных.

"Саванны — это не диванный декор, а энергия в чистом виде. Им необходима интеллектуальная нагрузка, иначе животное начнет проявлять разрушительное поведение кошки и уничтожит мебель", — объяснил зоолог Дмитрий Мельников.

Бенгалы: леопард в гостиной

Бенгальская кошка оценивается в сумму до 25 тысяч долларов. Это примерно 1,83 миллиона рублей за элитную особь. Заводчики скрещивали дикую леопардовую кошку с домашними породами. Результат — уникальный рисунок шерсти, напоминающий мрамор или розетки ягуара.

Порода Цены 
Ашера ≈ 9,14 млн ₽
Саванна F1 ≈ 3,66 млн ₽
Бенгальская кошка ≈ 1,83 млн ₽
Персидская кошка ≈ 402 тыс. ₽
Петерболд ≈ 366 тыс. ₽

Бенгалы общительны и лояльны. Они легко ладят с собаками и детьми. Однако за внешним лоском скрывается потребность в постоянном внимании. Одиночество кошки этой породы может привести к депрессии. Им нужен собеседник и активные игры.

Персы и петерболды

Персидская кошка остается стабильно дорогой классикой. Цена за котенка шоу-класса доходит до 5500 долларов. Это 402 тысячи рублей. Они известны флегматичным характером. Огромные глаза и длинная шерсть требуют ежедневного груминга. Персы — идеальные для спокойной жизни.

Петерболд — российское достижение в фелинологии. Цена достигает 5000 долларов. Эти бесшерстные кошки изящны и грациозны. Они не переносят холод и сквозняки. Ветеринары предупреждают: их кожа крайне чувствительна. Здоровье этих животных зависит от стабильности микроклимата в доме.

Ответы на популярные вопросы

Почему саванна стоит так дорого?

Разведение гибридов сопряжено с биологическими трудностями. Сервалы значительно крупнее домашних кошек. Беременность протекает сложно, а потомство часто бывает немногочисленным или стерильным.

Нужно ли специализированное питание для бенгалов?

Да, из-за диких генов им требуется диета с высоким содержанием животного белка. Обычный масс-маркет корм может вызвать проблемы с пищеварением.

Безопасны ли эти кошки для детей?

Селекция направлена на исключение агрессии. Однако саванны и ашеры — это крупные хищники. Их игры могут быть слишком грубыми для маленького ребенка.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кошка бенгальская кошка домашние животные
Новости Все >
В Кемерове стартовал форум молодежных организаций Сибирского казачьего войска
Пока одни жарили мясо, АвтоВАЗ жарил станки — старые моторы уходят в историю, и вот что идёт им на смену
Россияне в этих регионах пьют меньше остальных: низкие цифры могут скрывать тревожный подвох
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
УАЗ и Нива отдыхают — новый российский автомобиль проходит там, где они только мечтают проехать
Глэмпинги пустеют, отели завышают звёзды — в России наконец взялись за наведение порядка в туризме
Корзина на маркетплейсе обманывает кошелек: россияне теряют деньги и не сразу это замечают
Туристы бегут с пляжей Паттайи — вода там стала такой, что заходить в неё просто страшно
Их называют лучшими любовниками: за внимательностью к партнеру скрывается неожиданный подвох
В Русском доме в Париже обсудили защиту прав соотечественников и историю казачества
Сейчас читают
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Последние материалы
Смородина как гофрированная бумага: кто на самом деле захватил ваш сад
Забудьте про фитнес-резинки: какие базовые упражнения на самом деле качают мощные ягодицы
Замените час качания пресса на пять минут — эти движения возвращают талию и не убивают шею
Таиланд выгоняет бюджетных туристов: как "некачественные" туристы привели к краху 60-дневного безвиза
Гипертония отступает, если в тарелке есть один продукт — и это не экзотика, а доступная еда
Грязнее унитаза: привычная вещь на вашей кухне на самом деле является эпицентром антисанитарии
В Кемерове стартовал форум молодежных организаций Сибирского казачьего войска
Обход иранского капкана: ОАЭ экстренно ускоряют стройку нового нефтепровода
Пока одни жарили мясо, АвтоВАЗ жарил станки — старые моторы уходят в историю, и вот что идёт им на смену
Россияне в этих регионах пьют меньше остальных: низкие цифры могут скрывать тревожный подвох
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.