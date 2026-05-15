Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Смирнов

Лось в режиме гона: что делать, если лесной гигант решил, что ваша машина — соперник

Зоосфера

Лось кажется медлительным созерцателем, но статистика ДТП и лесных столкновений рисует иную картину. Вес под 800 килограммов и высокий центр тяжести превращают это копытное в смертоносный барьер. Разберем, почему анатомия и сезонные циклы делают встречу с ним крайне рискованной.

Лось в лесу
Фото: Pravda.ru by Павел Смирнов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось в лесу

Анатомия столкновения

Взрослый самец весит от 380 до 720 килограммов. Высота в холке достигает 2,3 метра. Это выше крыши большинства легковых машин. Главная проблема заключается в геометрии удара. При столкновении автомобиль подсекает тонкие ноги животного. Туша в полтонны падает на лобовое стекло и передние стойки крыши. В этой зоне защита машины минимальна.

"Лось на дороге — это неуправляемый балласт. Из-за высокого роста он не отлетает в сторону, а буквально вминает салон внутрь", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Шерсть лося поглощает свет фар, делая его почти невидимым ночью. Глаза находятся выше луча ближнего света и не отражают его так ярко, как глаза лисы или кошки. Животное возникает на пути внезапно. Даже если зверь ранен и неподвижен, приближаться к нему нельзя. Рефлекторный удар копытом способен пробить грудную клетку человека.

Осенняя агрессия

В сентябре и октябре у лосей начинается сезон гона. В этот период психология животных меняется. Самцы становятся крайне раздражительными. Любой крупный объект, будь то человек или трактор, воспринимается как соперник. Лось не убежит от шума, а может пойти в атаку на источник звука.

Параметр Характеристика лося
Максимальный вес До 825 кг
Скорость бега До 56 км/ч
Пик опасности Сентябрь — Октябрь (гон)

Лосихи становятся опасными весной, когда защищают потомство. Любой случайный турист, оказавшийся между матерью и лосенком, провоцирует мгновенный выпад. Лось бьет передними копытами вперед и вниз. Это отличает его от лошади и делает атаку сверху разрушительной. Нередко молодые особи забредают в города, где из-за стресса атакуют случайных прохожих.

"В отличие от хищника, лось не пытается вас съесть. Он стремится устранить угрозу. Поэтому он прекращает атаку, как только цель перестает двигаться или исчезает из вида", — отметил эксперт по поведению животных Павел Смирнов специально для Pravda.Ru.

Правила поведения в лесу

Если вы заметили лося, который вас не видит, тихо отходите назад. Нельзя хрустеть ветками или пытаться сделать фото. Соблюдайте дистанцию не менее 30 метров. Если контакт состоялся, не стоит смотреть животному в глаза. Медленно двигайтесь к ближайшему дереву или валуну. Преграда между вами и зверем — единственный надежный способ защиты. Собака в лесу должна быть на поводке. Часто пес замечает лося, лает и провоцирует его. Испугавшись ответного выпада, собака бежит к хозяину, навлекая на него гнев копытного. Если лось уже начал движение в вашу сторону, уходите за ствол дерева. Лосю тяжело быстро маневрировать среди плотной растительности из-за размаха рогов и габаритов.

"При неизбежной атаке в лесу нужно падать и сворачиваться в позу эмбриона, закрывая шею. Лось может нанести пару ударов и быстро потерять интерес", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

На трассе алгоритм другой. Если увидели зверя на обочине — остановитесь и погасите дальний свет. Ослепленный лось может броситься на машину. Ждите, пока он сам не уйдет в лес. Сигналить нельзя. Резкий звук часто провоцирует атаку тяжелого животного на неподвижный автомобиль. Встреча с кабаном в такой ситуации менее опасна, чем столкновение с рогатым гигантом.

Ответы на популярные вопросы о лосях

Почему лось не боится машин?

У лося нет естественных врагов в природе, которые двигались бы со скоростью автомобиля. Свет фар он воспринимает как помеху, а не как угрозу от живого существа.

Что делать, если лось преградил дорогу?

Остановиться и ждать. Не пытайтесь объехать его по обочине. Животное может совершить резкий прыжок в сторону движения транспорта.

Эффективны ли ультразвуковые отпугиватели?

Исследования показывают их низкую эффективность. Лучший способ защиты — соблюдение скоростного режима в зоне действия знаков Дикие животные.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Павел Смирнов
Смирнов Павел Алексеевич — эксперт по поведению животных с 18-летним стажем. Коррекция поведения, адаптация и взаимодействие с человеком.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные экология безопасность дикие животные советы экспертов
Новости Все >
Бензин дорожает быстрее инфляции — аналитики назвали сроки, когда цена пробьёт психологическую отметку
То, что человек не видел десятилетиями, ИИ нашёл за полгода — будто пустыню просветили рентгеном
Пустые камеры и миллиардные обороты: как меняется экономика российских колоний
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Опасный ритм: почему близкие Николь Кидман всерьёз опасаются за жизнь актрисы
Секрет 30-летней ипотеки: как снизить платеж и не потерять шанс на одобрение банка
Элита милосердия: Time представил сотню тех, кто тратит состояния на помощь другим
Эмоциональный ответ: актриса Лиза Моряк высказалась о нападках зрителей из-за "Войны и мира"
Массовые увольнения и кадровый дефицит: парадокс российского рынка труда
Красивые фото против здравого смысла: почему нельзя доверять случайным гидам на Камчатке
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Недвижимость
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Путь в тупик: Берлин пошел на открытый демарш из-за неожиданного предложения Москвы
Паника в НАТО из-за российского призрака: Польша экстренно подняла истребители в небо
Паника в НАТО из-за российского призрака: Польша экстренно подняла истребители в небо
Последние материалы
Секрет сладкой малины раскрыт: добавьте это копеечное средство в почву — ягоды будут как сливы
Бархатный мякиш: секрет профессиональной текстуры шоколадных маффинов дома
Бездна, где нет жизни: 3 миллиарда тонн яда скопились на дне Черного моря
Ароматерапия или ловушка: как маскировочные запахи дезориентируют лесных клещей
Бензин дорожает быстрее инфляции — аналитики назвали сроки, когда цена пробьёт психологическую отметку
Конец эпохи дальнобойщиков: скоро грузовики на трассах поведет искусственный интеллект
Прямо у границ России: Финляндия нашла гигантские залежи золота
Инвестиция в сосуды: как обычная зелень защищает сердце от холестерина
Волосы как после салона: секретный японский метод мытья головы, который заменит дорогие процедуры
Эрозия бюджета: эксперты объяснили опасность жизни на проценты при высокой инфляции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.