Они никуда не улетали: раскрыта тайна исчезновения снегирей в летний период

Снегирь кажется подарком зимы — ярким пятном на фоне монохромных сугробов и черных ветвей. Многие верят, что с первыми лучами весеннего солнца эти птицы улетают в далекую тундру. Истина гораздо интереснее: лесные щеголи остаются с нами, просто радикально меняют социальный протокол. В этом материале мы разберем, как устроена жизнь снегиря вне зимнего сезона и почему его скрытность летом — залог выживания вида. Вы узнаете, как меняются привычки птиц и где искать алые грудки в июльском зное.
Зимой снегири демонстрируют поразительную смелость, ведь поиск калорий важнее маскировки. Они оккупируют кормушки и рябины в городских парках, становясь главными героями фотоснимков. Но как только лес одевается в листву, птицы буквально растворяются в пространстве. Их яркое оперение не тускнеет, но меняется тактика: снегири переходят в режим радиомолчания. Они выбирают самые захламленные, труднопроходимые участки ельников, где человеческий взгляд бессилен против нагромождения хвои.
"Снегири никуда не исчезают, они просто патологически осторожны в сезон гнездования. Птица может находиться в паре метров от вас в густом кустарнике, но вы не услышите ни звука", — объяснил в беседе с Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.
Рацион снегирей в теплое время года расширяется. Если зимой они сосредоточены на семенах ясеня, сирени и остатках ягод, то летом переходят на почки деревьев, молодые побеги и даже пауков. Такая диета позволяет им долго оставаться в тени, не привлекая внимания хищников лишними перелетами. Птицы напоминают лесных партизан, которые точно знают, когда нужно выйти на свет, а когда — затаиться в еловой лапе.
Гнездо снегиря — это вершина конспирации. Птицы строят его на высоте от двух до пяти метров, обычно в гуще еловых веток подальше от ствола. Конструкция выглядит рыхлой, но на деле она прочна и тепла. Основание плетется из тонких прутиков, а лоток выстилается мхом, шерстью и перьями. Пока самка высиживает яйца, самец превращается в тень. Он приносит еду молча, стараясь не выдавать местоположение дома лишними звуками.
Молодняк покидает гнездо в скромном буром наряде. Это спасает их от ястребов и кошек, так как полное отсутствие ярких пятен делает слетков невидимыми на фоне земли и коры. Постепенно, через несколько линек, птенцы обретают свои фирменные красные и серые жилеты. Но до этого момента они ведут тихую жизнь, обучаясь искусству поиска семян в подлеске, где часто прячутся опасные личинки клещей.
"У птенцов снегиря нет красной грудки сразу. Это защитный механизм, позволяющий им окрепнуть в лесной тишине без лишнего риска привлечь внимание хищника", — подчеркнул эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Ближе к ноябрю ситуация меняется. Лесные запасы истощаются, а короткий световой день заставляет птиц объединяться в стаи и кочевать. Город для снегиря — это огромная бесплатная столовая. Здесь декоративные посадки рябины и калины дают энергию, необходимую для поддержания температуры тела. В это время птицы снова становятся доверчивыми, подлетая совсем близко к окнам домов. Важно помнить, что даже случайный укус птицы может быть неприятен, поэтому лучше наблюдать за ними через стекло.
|Признак
|Зимнее поведение
|Летнее поведение
|Локация
|Парки, сады, кормушки
|Глухие хвойные леса
|Звуки
|Громкий свист, переклички
|Глухое скрипение, тишина
|Группа
|Стаи по 10-20 особей
|Пары или одиночки
Зимние прогулки по парку становятся безопаснее, если знать простые правила. Например, фонарный столб в дождь может быть угрозой для собаки, но для снегиря это удобная присада. Птицы мастерски используют инфраструктуру города, чтобы пережить морозы, превращая скучные дворы в живые декорации русской сказки. Их присутствие — индикатор экологического здоровья района, ведь снегирь не будет жить там, где нет чистого воздуха и ягод.
"Если снегири стали частыми гостями на вашем подоконнике, значит, лесным обитателям не хватает естественной базы. Подкормка сырыми семечками подсолнуха — лучший вклад в их спасение", — отметил зоолог Дмитрий Мельников.
Они перебираются в хвойные массивы для размножения. Плотная застройка и шум мешают им строить гнезда и воспитывать пугливых птенцов.
Их рацион огромен: семена ясеня, клена, сирени, почки липы и крушины. Летом они едят зелень и мелких беспозвоночных для восполнения белка.
Нет, они кочующие птицы. Их перелеты ограничиваются сменой леса на городскую черту в поисках еды в радиусе нескольких сотен километров.
