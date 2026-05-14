Год в ледяном аду: как 2 собаки выжили в Антарктиде после того, как их бросили люди

Японская экспедиция JARE-2 оставила 15 сахалинских хаски на базе Сёва в 1958 году из-за шторма. Собаки провели 11 месяцев в ледяной пустыне без человеческой помощи. Выжили лишь двое — братья Таро и Дзиро. Эта история стала символом биологического предела выносливости северных пород собак.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Две хаски на снегу

Биотоп Антарктики и физиология выживания

Станция Сёва расположена на острове Восточный Онгул. Зимой температура здесь опускается до -40 градусов. Сахалинские хаски, известные как карафуто-кен, обладают двойным подшерстком и мощными лапами. Такая анатомия позволяет северным породам сохранять тепло при критических нагрузках. Эвакуация людей вертолетом вынудила оставить животных на цепях с запасом корма на несколько дней.

"Собаки северных широт обладают уникальной способностью замедлять метаболизм в условиях голода. Это позволяет им существовать в режиме энергосбережения долгое время", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru кинолог Мартынов Олег.

Из 15 псов семеро погибли на привязи. Восемь животных смогли вырваться из ошейников. Среди них были самые молодые — Таро и Дзиро. Они не покинули окрестности базы, рассматривая ее как центр своего биотопа. Отсутствие признаков каннибализма говорит о том, что псы нашли другой источник протеина в экосистеме. Вероятно, основой рациона стали пингвины и тюлени.

Показатель Характеристика породы Вес взрослой особи 30—40 кг Рост в холке 52—66 см Тип шерсти Густой двойной подшерсток Статус породы На грани исчезновения

Поведенческие факторы в экстремальной среде

Успех выживания братьев обусловлен социальной структурой. Активные породы собак в изоляции часто проявляют высокий интеллект. Генетическая память аборигенных псов Сахалина хранит навыки охоты на крупного зверя и рыбу. Это отличает их от декоративных животных, утративших инстинкты самообеспечения.

"В группе собак при отсутствии человека быстро выстраивается новая иерархия. Таро и Дзиро выжили благодаря молодости и гибкости психики", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Когда третья экспедиция достигла берегов Антарктиды в январе 1959 года, полярники обнаружили живых псов. Собаки встретили людей без агрессии. Это доказывает высокую степень социальной адаптации карафуто-кен. Несмотря на одичание в течение года, они сохранили привязанность к человеческим особям.

Наследие карафуто-кен в культуре и науке

Дзиро остался в Антарктиде в качестве рабочей собаки и умер в возрасте 4 лет. Таро вернулся в Саппоро, где прожил до 15 лет. Сегодня их чучела хранятся в музеях Японии как биологические артефакты. Изучение их жизненного пути помогает понять анатомические слабости и сильные стороны ездовых животных.

История получила мировой резонанс благодаря кино. Драматические события легли в основу фильмов об антарктических испытаниях. Важно помнить, что агрессия собак в таких условиях направлена исключительно на добычу. По отношению к человеку они остались верными напарниками даже после предательства со стороны людей.

Ответы на популярные вопросы

Чем питались собаки почти год в Антарктиде?

Они охотились на пингвинов Адели, тюленей и поедали замороженную рыбу, выброшенную на лед во время штормов. Каннибализм в упряжке зафиксирован не был.

Почему эвакуировали щенков, но оставили взрослых псов?

Вместимость вертолета была ограничена. Предполагалось, что за оставшимися 15 собаками вернутся через несколько дней, но погода заблокировала доступ к станции.

Существует ли эта порода сейчас?

Сахалинские хаски находятся в критическом состоянии. В конце 20 века в мире насчитывалось всего несколько десятков чистокровных особей. Порода практически исчезла из-за механизации транспорта.

