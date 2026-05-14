Глобальное потепление наносит удар по основанию океанической пищевой пирамиды — фитопланктону. Ученые зафиксировали, что даже незначительное сокращение численности этих организмов вызывает обвал во всей экосистеме. Исследование раскрывает механизмы, из-за которых популяции рыб сокращаются в два раза быстрее, чем исчезает их кормовая база. В этой статье мы разберем, почему дефицит питательных веществ в воде становится критическим фактором выживания морей.
Фитопланктон — это не просто зеленая взвесь в толще воды. Это сложнейший биотоп, обеспечивающий планету кислородом и поглощающий углекислый газ. Эти крошечные организмы запускают движение энергии, превращая солнечный свет в питание для мелких рачков и рыб. Любое отклонение в их численности мгновенно отражается на тех, кто находится выше по лестнице потребления.
Исследователи Плимутской морской лаборатории обнаружили прямую связь между размером этих организмов и устойчивостью всей водной среды. Когда вода нагревается, структура сообщества планктона меняется. Вместо крупных питательных видов приходят мелкие формы, которые хуже передают энергию хищникам.
"Система работает как плохо отлаженный механизм: если на входе падает качество топлива, весь двигатель начинает перегреваться и терять мощность", — отметил сотрудник научного зоопарка Сергей Ильин в беседе с Pravda.Ru.
Климатические модели показывают падение уровня фитопланктона на 16–26%. Однако для промысловых рыб это означает крах численности на 38–55%. Такое расхождение ученые называют скрытым усилителем. Рыбам приходится тратить больше сил на поиск мельчающей добычи, что подрывает их способность к размножению.
Температура воды здесь выступает лишь косвенным триггером. Главная причина кроется в неэффективности передачи калорий. Чем меньше размер отдельных клеток планктона, тем больше промежуточных звеньев требуется, чтобы накормить крупную треску или тунца. На каждом таком этапе часть энергии просто рассеивается.
|Показатель изменений
|Прогнозируемое падение
|Численность фитопланктона
|до 26%
|Популяции океанических рыб
|до 55%
"Мы видим, как разрушается привычное биоразнообразие из-за невидимых глазу процессов", — подчеркнул специалист по охране животного мира Роман Беляев специально для Pravda.Ru.
Океан превращается в "слоеный пирог", где теплые верхние воды не смешиваются с холодными нижними. Это блокирует подъем питательных веществ из бездны. Без минеральной подпитки фитопланктон буквально голодает, теряя в весе и размерах. В прибрежных зонах ситуация иная: там стоки с суши вызывают цветение, но это лишь создает локальный хаос.
Наблюдение за поведением морских обитателей подтверждает: рыбы уходят из традиционных ареалов охоты. Это создает долгосрочный кошачий стресс для всей индустрии рыболовства. Сообщества, зависящие от океана, сталкиваются с риском исчезновения привычной кормовой базы уже в ближайшие десятилетия.
"Любое изменение на дне пищевой цепи бьет по вершине с удвоенной силой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.
Температура влияет на обмен веществ, но именно объем доступной органики определяет, сколько рыбы сможет прокормить акватория. Если еды нет, тепло лишь ускоряет гибель.
Это ведет к росту цен на морепродукты и исчезновению некоторых видов рыб с прилавков. Также нарушается экология планеты в целом.
Эксперименты по удобрению океана железом проводились, но они несут непредсказуемые риски для экосистемы.
