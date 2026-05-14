Океан больше не может прокормить рыбу: невидимый голод разрушает морские глубины

Зоосфера

Глобальное потепление наносит удар по основанию океанической пищевой пирамиды — фитопланктону. Ученые зафиксировали, что даже незначительное сокращение численности этих организмов вызывает обвал во всей экосистеме. Исследование раскрывает механизмы, из-за которых популяции рыб сокращаются в два раза быстрее, чем исчезает их кормовая база. В этой статье мы разберем, почему дефицит питательных веществ в воде становится критическим фактором выживания морей.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Микроскопические двигатели океана

Фитопланктон — это не просто зеленая взвесь в толще воды. Это сложнейший биотоп, обеспечивающий планету кислородом и поглощающий углекислый газ. Эти крошечные организмы запускают движение энергии, превращая солнечный свет в питание для мелких рачков и рыб. Любое отклонение в их численности мгновенно отражается на тех, кто находится выше по лестнице потребления.

Исследователи Плимутской морской лаборатории обнаружили прямую связь между размером этих организмов и устойчивостью всей водной среды. Когда вода нагревается, структура сообщества планктона меняется. Вместо крупных питательных видов приходят мелкие формы, которые хуже передают энергию хищникам.

"Система работает как плохо отлаженный механизм: если на входе падает качество топлива, весь двигатель начинает перегреваться и терять мощность", — отметил сотрудник научного зоопарка Сергей Ильин в беседе с Pravda.Ru.

Эффект усиления голода

Климатические модели показывают падение уровня фитопланктона на 16–26%. Однако для промысловых рыб это означает крах численности на 38–55%. Такое расхождение ученые называют скрытым усилителем. Рыбам приходится тратить больше сил на поиск мельчающей добычи, что подрывает их способность к размножению.

Температура воды здесь выступает лишь косвенным триггером. Главная причина кроется в неэффективности передачи калорий. Чем меньше размер отдельных клеток планктона, тем больше промежуточных звеньев требуется, чтобы накормить крупную треску или тунца. На каждом таком этапе часть энергии просто рассеивается.

Показатель изменений Прогнозируемое падение
Численность фитопланктона до 26%
Популяции океанических рыб до 55%

"Мы видим, как разрушается привычное биоразнообразие из-за невидимых глазу процессов", — подчеркнул специалист по охране животного мира Роман Беляев специально для Pravda.Ru.

Слоистая вода и дефицит ресурсов

Океан превращается в "слоеный пирог", где теплые верхние воды не смешиваются с холодными нижними. Это блокирует подъем питательных веществ из бездны. Без минеральной подпитки фитопланктон буквально голодает, теряя в весе и размерах. В прибрежных зонах ситуация иная: там стоки с суши вызывают цветение, но это лишь создает локальный хаос.

Наблюдение за поведением морских обитателей подтверждает: рыбы уходят из традиционных ареалов охоты. Это создает долгосрочный кошачий стресс для всей индустрии рыболовства. Сообщества, зависящие от океана, сталкиваются с риском исчезновения привычной кормовой базы уже в ближайшие десятилетия.

"Любое изменение на дне пищевой цепи бьет по вершине с удвоенной силой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о состоянии океана

Почему температура воды не так важна, как количество планктона?

Температура влияет на обмен веществ, но именно объем доступной органики определяет, сколько рыбы сможет прокормить акватория. Если еды нет, тепло лишь ускоряет гибель.

Как уменьшение планктона влияет на простых людей?

Это ведет к росту цен на морепродукты и исчезновению некоторых видов рыб с прилавков. Также нарушается экология планеты в целом.

Можно ли искусственно увеличить популяцию фитопланктона?

Эксперименты по удобрению океана железом проводились, но они несут непредсказуемые риски для экосистемы, сопоставимые с выживанием крыс в экстремальных условиях.

Экспертная проверка: сотрудник научного зоопарка Сергей Ильин, специалист по охране животного мира Роман Беляев, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Константин Ершов
Ершов Константин Павлович — специалист по содержанию диких животных с 19-летним стажем. Условия, адаптация и уход в неволе.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы экология глобальное потепление
