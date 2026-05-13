Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябинин

Голос предков: почему собака крутится перед сном и в какой момент ритуал становится опасным сигналом

Зоосфера

Собаки сохранили древние ритуалы подготовки ко сну. Хождение по кругу на подстилке — не причуда, а эволюционный механизм выживания. Животное проверяет безопасность площадки, формирует удобное углубление и настраивает температурный режим. Это поведение заложено в генетической памяти о жизни в дикой среде.

Собака
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Собака

Инстинкт создания гнезда

Предки современных псов не имели мягких матрасов. В условиях леса или степи им приходилось самостоятельно готовить спальное место. Вращение помогало приминать высокую траву и колючие кустарники. Так создавалась ровная площадка, защищенная от насекомых и змей. Даже в городской квартире поведение собаки подчиняется этому алгоритму.

"Этот процесс напоминает работу грейдера. Собака физически меняет рельеф поверхности, чтобы убрать неровности и согреть землю своим телом", — объяснил специально для Pravda.Ru биолог Дмитрий Мельников.

Топтание лапами также служит для терморегуляции. Летом питомцы могут разгребать подстилку, пытаясь добраться до прохладных слоев пола. Зимой, наоборот, они сворачиваются калачиком после кружения, чтобы максимально сохранить тепло. Правильная безопасность питания и комфорт во время отдыха напрямую влияют на долголетие животного.

Безопасность и проверка территории

Вращение позволяет животному занять правильную позицию относительно ветра. В природе это критически важно. Собака ложится носом к потоку воздуха, чтобы вовремя учуять запах хищника. В помещении этот рефлекс проявляется в выборе положения головы относительно двери или окна. Иногда стресс у собак вызывает чрезмерную фиксацию на этих действиях.

"Важно понимать, что кружение — это еще и способ пометить территорию. Подушечки лап выделяют специфический секрет, который закрепляет право собственности на лежак", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Причина кружения Природный смысл
Уплотнение почвы Избавление от змей и насекомых в траве
Поиск направления ветра Контроль запахов потенциальных врагов
Согрев поверхности Подготовка теплого гнезда для сохранения энергии

Когда кружение сигнализирует о боли

Нормальный ритуал длится не более минуты. Если собака крутится по десять минут и постоянно меняет позу, это повод для тревоги. Часто так проявляется артрит или остеохондроз. Животное просто не может найти положение, в котором суставы перестанут ныть. Любые факты поведения, выходящие за рамки привычных, требуют наблюдения.

"Если возрастная собака начала кружиться чаще обычного, проверьте суставы. Нередко за танцами на месте скрывается попытка унять хроническую боль", — отметил эксперт Pravda.Ru ветеринарный врач Антон Тарасов.

Патологическое кружение может сопровождаться скулением или тяжелым дыханием. Это симптомы неврологических расстройств. В таких случаях вращение становится навязчивым действием, которое питомец не может контролировать. Необходимо исключить воспалительные процессы в ушах и проблемы с вестибулярным аппаратом.

Ответы на популярные вопросы о поведении собак

Почему собака копает лежак лапами?

Это имитация рытья норы. В жару собаки стараются добраться до влажной земли. В домашних условиях это способ взбить подушку или сбросить лишнюю энергию перед отдыхом.

Стоит ли останавливать собаку, если она долго крутится?

Механически прерывать ритуал не нужно. Если поведение кажется избыточным, лучше предложить питомцу более мягкое место или проверить температуру в комнате. Навязчивое состояние требует консультации специалиста.

Зависит ли это поведение от породы?

Инстинкт гнездования универсален. Однако охотничьи породы часто крутятся дольше, так как их предки проводили в диких условиях больше времени. Декоративные собаки могут делать это реже.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы собака уход за собакой домашние питомцы поведение животных
Новости Все >
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
Двойная игра Лупиты Нионго: актриса воплотит двух сестёр в Одиссее Нолана
Цена сидячей работы: почему прогулки не обнуляют дневной застой
Аэрогриль: гаджет для ЗОЖ или скрытая угроза?
Против лома нет приёма: как Надежда Бабкина научилась блокировать телефонных мошенников
Вес уходит, а лицо страдает: похудение может оставить неприятный след на коже
Украинские чиновники страшнее пуль: что в кабинетах пугает народ больше внешних угроз
Сказки Трампа о мире на Украине: почему у Запада нет ничего, кроме пустых слов
Ловушка для щедрых: почему давать машину другу без прав — плохая идея
Аллергия на солнце может появиться после привычной мелочи: кожа реагирует резко и неожиданно
Сейчас читают
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Ближний Восток
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Тайный враг в цветнике: 4 места на участке, где бархатцам категорически не место
Никаких пирогов и икры: чем питались 90% населения империи - вы не выдержите и дня
"День Победы" внезапно зазвучал в украинских ТЦ: хакеры устроили цифровую атаку на 9 мая
Аэрогриль: гаджет для ЗОЖ или скрытая угроза?
Против лома нет приёма: как Надежда Бабкина научилась блокировать телефонных мошенников
Медленный яд в холодильнике: 5 продуктов, которые незаметно разрушают сосуды и блокируют похудение
Вес уходит, а лицо страдает: похудение может оставить неприятный след на коже
Минимум 3,5 млн и только 4x4: обновленный Haval Dargo 2026 шокировал ценой в России
Украинские чиновники страшнее пуль: что в кабинетах пугает народ больше внешних угроз
Позор Макрона выплыл наружу: президент Франции получил по лицу от жены за интрижку с актрисой из Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.