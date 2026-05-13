Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Ильин

Инженеры из джунглей: как шимпанзе строят "умные" гнезда-термосы для выживания холодной ночью

Зоосфера » Экзотика

Ночные постройки диких шимпанзе давно считались элементарным обустройством для безопасного сна в кронах деревьев. Исследователи из Университета Западной Австралии обнаружили, что приматы обладают навыками полноценных инженеров. Они адаптируют архитектуру гнезда под метеорологические прогнозы, превращая спальное место в термос для выживания.

Шимпанзе в тропическом лесу
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шимпанзе в тропическом лесу

Материалы и тепловая изоляция

В горном лесу Маебе приматы работают с растительностью как строители с теплоизоляционными панелями. Эксперимент с использованием подогретых бутылок, имитирующих температуру тела, показал выдающийся результат. Гнезда с толстым слоем листвы стабильно удерживали тепло. Тонкая прослойка платформы не справлялась с потерей энергии, оставляя животное уязвимым перед ночным холодом.

"Способность эффективно минимизировать теплопотери через конструктив гнезда — это не просто инстинкт, а когнитивная работа по управлению средой. Животные буквально просчитывают термическое сопротивление материалов", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Климатическая адаптация

Выбор локации для ночлега зависит от текущей влажности и прогнозируемого ветра. Шимпанзе избегают открытых площадок перед надвигающимся дождем, предпочитая густые кроны. Плотная растительность верхнего яруса превращается в естественный щит, разбивая потоки воды и защищая примата от выхолаживания. Подобная стратегия — пример естественного баланса в экосистеме, где каждая деталь ландшафта используется как инструмент для выживания вида.

Условие Архитектурное решение
Прохладная ночь Увеличение объема подстилки и глубины чаши
Вероятность дождя Выбор высоких деревьев с максимально густой кроной

"Интеллектуальная сложность приматов позволяет им считывать микроизменения давления и влажности, что крайне важно для предотвращения переохлаждения в высокогорных условиях", — подтвердил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Данные указывают на способность приматов планировать работу под будущие условия ночи. Это выводит социальное поведение обезьян в разряд высших когнитивных достижений дикой природы.

"Мы видим здесь не просто реакцию на дискомфорт, а осознанный выбор архитектурных решений, направленных на энергосбережение", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о поведении шимпанзе

Влияет ли влажность на выбор места?

Да, высокая влажность заставляет животных выбирать более высокие деревья для хорошей вентиляции и защиты.

Почему шимпанзе не используют старые гнезда?

Свежие ветки и листья обладают лучшими термоизоляционными свойствами, а старые конструкции могут стать пристанищем для паразитов.

Означает ли это наличие разума?

Это доказывает высокий уровень планирования и адаптивного интеллекта, позволяющий предсказывать изменения среды.

Как они определяют погоду?

Приматы ориентируются на тонкие изменения атмосферного давления и направление движения воздушных потоков на закате.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов, зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по поведению животных Елена Воробьёва
Автор Сергей Ильин
Ильин Сергей Петрович — сотрудник научного зоопарка с 20-летним стажем. Исследования, содержание и наблюдение за животными.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы экология поведение животных
Новости Все >
Огурец против неприятного запаха: как овощ помогает освежить дыхание
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец
Сезон охоты открыт: микроскопические личинки атакуют людей и проникают под кожу
Синоптики гадают на кофейной гуще? Назван срок, когда прогнозам ещё можно верить
Тихий убийца в воздухе: металл бизнес-класса захватил Тихий океан — куда страшнее микропластика
Семейный разлад: отец Евгения Кунгурова раскрыл детали личной драмы сына перед смертью
Скрытый яд в популярном деликатесе: найдена смертельная биокапсула, опаснее сальмонеллы
Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов
Дистанция вместо помощи: как Иосиф Пригожин реагирует на финансовые проблемы сына Валерии
Сейчас читают
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Туризм
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Эффект наращивания без салона: как правильно красить ресницы, чтобы они стали густыми и длинными
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
Последние материалы
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
Стальное ярмо на шее Лондона: Британия купила заводы-банкроты и выставила народу огромный счет
Инженеры из джунглей: как шимпанзе строят "умные" гнезда-термосы для выживания холодной ночью
Скандал вокруг Ермака принял неожиданный оборот: в Киеве обсуждают влияние тарологов на власть
В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец
Ландыш не прощает любопытства: действия, которые вырвут отравленного пса из лап смерти
Эпоха ошибок закончилась: как китайская технология Xinghan-2 сделала квантовую связь недосягаемой
США внезапно вспомнили о старом соглашении с Киевом: речь пошла уже не про помощь Украине
Мальдивы без загранпаспорта: почему летом 2026-го все едут в Оленевку
Каллас получила щелчок по носу: тяжеловесы Европы отказали эстонке в диалоге с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.