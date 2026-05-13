Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Нестеров

Смертельная ловушка в луже: почему обычный фонарь — главный враг вашей собаки в дождь

Зоосфера

Обычный уличный фонарь превращается в смертельную ловушку, когда на город опускается дождь. Старая изоляция кабелей внутри металлических опор со временем трескается. В сухие дни ток заперт внутри, но вода — идеальный проводник. Она заставляет электричество "стекать" на корпус столба и растекаться по окрестным лужам, создавая невидимую зону поражения.

Выгул собаки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выгул собаки

Биотоп опасности: почему дождь меняет правила

Для собаки мокрая шерсть — это не просто эстетическая проблема, а критическое изменение биофизики. Сухой мех работает как диэлектрик, но влага резко обнуляет сопротивление кожи. В этот момент животное становится легкой мишенью для электрического разряда. Влажный воздух обостряет обоняние, собака активнее исследует территорию, что увеличивает шансы столкнуться с неисправным оборудованием.

"В сырую погоду собака максимально уязвима. Если питомец наступит в "заряженную" лужу или решит пометить металлический столб, удар тока может стать фатальным из-за низкого сопротивления влажных лап и слизистых", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Лазарев Максим.

Особую бдительность стоит проявлять владельцам кобелей. Желание поднять лапу на металлический объект в дождь — прямой путь к трагедии. Столб с нарушенной изоляцией передает заряд мгновенно. Даже если вы внимательно следите за тем, чтобы собака не подходила вплотную, помните: ток "путешествует" по воде на несколько метров от эпицентра.

Фактор риска Последствие для организма
Мокрая шерсть и лапы Падение электрического сопротивления, глубокий ожог тканей
Контакт со слизистой (моча) Мгновенный паралич сердца, остановка дыхания

Алгоритм спасения: как действовать при ударе током

Если беда случилась, забудьте о героизме без правил. Хватать собаку голыми руками нельзя — вы станете вторым звеном в цепи и получите удар сами. Используйте только сухие диэлектрики. Подойдет длинная деревянная палка или плотный поводок (если он не намок), чтобы оттащить животное от опасной зоны.

"Реанимация должна начинаться немедленно. Частота нажатий на грудную клетку — 100-120 в минуту. Для крупных псов работаем ладонями, для мелких — сжимаем грудину пальцами с двух сторон", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Непрямой массаж сердца нужно чередовать с искусственным дыханием по схеме "рот в нос". У крупных собак место фиксации рук — область за локтем передней лапы. Это имитация насоса, которая должна поддерживать кровоток до дверей клиники. Прогулка в непогоду требует не меньше внимания, чем безопасность питомцев весной среди ядовитых первоцветов.

Стратегия прогулки: обходим риски стороной

Главный совет — дистанция. В дождь обходите любые опоры освещения, рекламные щиты и трансформаторные будки по широкой дуге. Избегайте луж, расположенных непосредственно под фонарями. Иногда признаки опасности можно увидеть: легкое гудение или искрение столба — это сигнал к немедленному бегству. Если собака после контакта с водой внезапно взвизгнула или отскочила, не проверяйте место касания сами.

"Владельцы часто игнорируют мелкий стресс у собаки, списывая это на капризы погоды. Однако любое странное поведение вблизи электроники должно насторожить", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Елена Воробьёва.

Помните, что адаптация после стресса у животных занимает время. Если пес испытал испуг на прогулке, ему потребуется пошаговое восстановление, похожее на помощь собаке при смене жилья. Берегите питомцев: дождь — это не только грязь на лапах, но и невидимый высоковольтный враг.

Ответы на популярные вопросы о безопасности собак

Почему именно фонарные столбы опасны в дождь?

Металлические опоры со временем теряют герметичность. Вода просачивается к проводам и переносит заряд на корпус и в почву вокруг, превращая лужи в электролит.

Правда ли, что кобели рискуют больше сук?

Да. Кобели метят вертикальные объекты. Струя мочи — это непрерывный проводник, который доставляет ток напрямую к слизистым оболочкам и внутренним органам.

Защитит ли обувь для собак от удара током?

Только если она резиновая и абсолютно герметичная. Тканевые или промокшие ботинки не являются изолятором и не гарантируют защиты.

Что делать, если собака потеряла сознание после прогулки в луже?

Немедленно проверить пульс и дыхание. Если их нет — начинать реанимацию и срочно транспортировать животное в реанимацию ближайшей ветклиники.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Лазарев Максим, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Андрей Нестеров
Нестеров Андрей Владимирович — эксперт по правилам содержания животных с 19-летним стажем. Нормы, условия и ответственность владельцев.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы погода советы собака помощь питомец питомцы животные безопасность
Новости Все >
Скрытый яд в популярном деликатесе: найдена смертельная биокапсула, опаснее сальмонеллы
Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов
Дистанция вместо помощи: как Иосиф Пригожин реагирует на финансовые проблемы сына Валерии
Ночной аэропорт и дефицит мест: изнанка многочасовой задержки рейса на Пхукете
Золотая сотка: стоимость земли в Казани достигла психологической отметки
Инженеры против курьеров: поможет ли перераспределение налогов промышленности
Анна Глаубэ рассказала, как Милош Бикович едва не разрушил её брак: почему муж так остро отреагировал на съёмки
Экономия на отеле или лишние траты: скрытая сторона владения массивным автодомом
Крах ожиданий: Владимир Познер внезапно ушёл с выступления Слепакова в разгар шоу
Куда исчез майский гул: эксперты раскрыли тайну многолетнего цикла жизни хрущей
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Последние материалы
Под улицами Москвы прячутся следы другой эпохи: старые бункеры пережили даже Холодную войну
Скрытый яд в популярном деликатесе: найдена смертельная биокапсула, опаснее сальмонеллы
Интервью Мендель оказалось не случайностью: в Киеве ищут заказчиков удара по Зеленскому
Смертельная ловушка в луже: почему обычный фонарь — главный враг вашей собаки в дождь
Голодный фолликул: 3 критических дефицита, из-за которых организм перестает питать волосы
Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов
5 кухонных лайфхаков с яйцами: как быстро отделить белок и не испачкать руки
Смертельный уют: главная ошибка чистюль, от которой задыхаются домашние питомцы
Дистанция вместо помощи: как Иосиф Пригожин реагирует на финансовые проблемы сына Валерии
Ипотека на двоих: как плохая кредитная история мужа или жены может разрушить мечту о квартире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.