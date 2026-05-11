Ольга Николаева

Куда исчезли майские жуки: как глобальное потепление меняет ареал обитания и численность хрущей

Зоосфера

Майские жуки, или хрущи, весной превращаются в призраков российского ландшафта. Их внезапное исчезновение пугает любителей природы, вызывая вопросы о катастрофическом снижении численности. Однако биологическая реальность гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: commons.wikimedia.org by gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биоритмы и циклы развития хруща

Миф о вымирании майского жука разбивается о сухие факты энтомологии. Вид не только сохраняет позиции, но и активно осваивает новые северные территории. Глобальное потепление играет на руку насекомым, расширяя ареал их обитания. Основная причина того, почему вы перестали встречать их массово — цикличность развития. Личинка хруща проводит под землей от трех до пяти лет, буквально "переваривая" корневую систему растений. Взрослый лет происходит волнами. Именно 2024 и 2025 годы не являются пиковыми для массового появления имаго, поэтому ожидать нашествия "летающих танков" в этот период не стоит.

"Популяционные колебания — естественная стратегия выживания для многих видов. Это не вымирание, а лишь этап в жизненном цикле, который обыватель ошибочно принимает за экологическую катастрофу", — констатировал в беседе с Pravda.Ru энтомолог Денис Соколов.

Почему агрокомплексы объявляют войну личинкам

Снижение численности жуков около человеческих поселений часто связано с активной дератизацией и применением инсектицидов. Личинки — серьезные сельскохозяйственные вредители. Они методично уничтожают корни свеклы, кукурузы и садовых деревьев. Сегодня аграрии перешли на биологические методы защиты, используя специализированные вирусы и грибковые споры. Целевое воздействие на экосистему позволяет сократить урон, который причиняют насекомые.

Характеристика Показатель
Цикл жизни личинки 3-5 лет
Срок жизни взрослого жука 5-7 недель

"Борьба с вредителями в промышленных масштабах неизбежно сказывается на локальной фауне. Химический прессинг меняет плотность популяций на конкретном участке", — пояснил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Как искать "коричневых пушистиков" в парке

Взрослые майские жуки — скрытные существа. Если вы хотите увидеть их вживую, не стоит ждать, пока они сами прилетят на свет фар. Отправляйтесь на опушку лиственного леса и внимательно осмотрите ветви кустарников. Они прячутся в листве, предпочитая вести спокойный образ жизни до начала сумерек. Ночные часы — лучшее время для наблюдения за их активностью. Помните: цикл полноценной жизни взрослого жука составляет всего пару месяцев, поэтому шанс на встречу стремительно тает с каждым днем.

Попробуйте найти хруща, не используя фонарь, чтобы не дезориентировать ночное насекомое. Наблюдение за их передвижением по ветвям дает больше понимания их естественной биологии, чем ловля в сачок.

"Наблюдение за дикими видами в их среде обитания — лучший способ понять, что биология планеты работает без оглядки на человеческие ожидания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о майских жуках

Опасны ли майские жуки для человека?

Нет, они не кусаются и не переносят болезни, опасные для людей.

Почему они массово летят на свет?

Их навигационная система сбивается под влиянием искусственных источников света, напоминающих им лунный свет.

Нужно ли подкармливать жуков в саду?

Нет, они питаются листьями деревьев и не нуждаются в дополнительной подкормке.

Сколько живет один жук?

После выхода из почвы имаго живет не более полутора-двух месяцев.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, зоотехник Сергей Пахомов, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Ольга Николаева
Николаева Ольга Андреевна — учитель биологии с 15-летним стажем. Объясняет живые системы через наблюдения и реальные примеры.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы биология
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
