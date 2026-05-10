Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Нестеров

Без рычания и слёз: как правильно вычёсывать питомца, чтобы не пострадал никто, кроме колтунов

Зоосфера

Регулярный уход за шерстью питомца выходит далеко за рамки эстетики. Сезонная линька требует от владельцев системного подхода, особенно если речь идет о длинношерстных породах. Игнорирование базовых процедур приводит к образованию свалявшихся комков, которые доставляют животному физический дискомфорт и могут спровоцировать дерматологические проблемы.

Собака на груминге
Фото: https://www.freepik.com
Собака на груминге

Техника правильного вычесывания

Процедура требует последовательности. Сначала необходимо удалить колтуны с помощью колтунореза. Работайте строго по направлению роста волоса. Недопустимо дергать шерсть: это травмирует кожу и вызывает у животного стресс. Ситуация осложняется у питомцев, склонных к образованию трихобезоаров, поэтому регулярность является ключевым фактором безопасности.

"Нельзя превращать груминг в пытку. Если животное проявляет признаки агрессии или сильного страха, процедуру следует разделить на несколько коротких этапов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Выбор инструментов по типу шерсти

Арсенал владельца зависит от генетических особенностей особи. Для короткошерстных кошек и собак вполне достаточно щетки-рукавицы. Владельцы длинношерстных питомцев должны использовать более сложные приспособления, такие как дешеддеры и расчески с различной частотой зубьев.

Тип шерсти Основной инструмент
Короткая Рукавица или мягкая щетка
Длинная / Средняя Дешеддер, расчески с разным шагом, колтунорез

При выборе средств для ухода учитывайте состояние здоровья. Аллергикам подходят только специализированные гипоаллергенные составы. Приучайте животное к манипуляциям с раннего возраста, чтобы избежать психотравм. Не забывайте о регулярном контроле состояния когтей — их состояние напрямую влияет на то, как животное передвигается по полу.

"В период линьки важно использовать профессиональные средства для увлажнения кожи, чтобы облегчить отхождение подшерстка. Самостоятельный выбор инструментов часто приводит к повреждению остевого волоса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач-диетолог Ирина Кузьмина.

Рекомендации специалистов

Профессиональный груминг в салоне — это способ провести "экспресс-линьку" без лишнего стресса для питомца. Специалисты используют инструменты, позволяющие убрать максимум отмершего подшерстка, не нарушая структуру здоровой шерсти.

"Вычесывание влажной шерсти без специальных кондиционеров — грубая ошибка. Это создает избыточное натяжение и повреждает волосяные фолликулы, что в итоге провоцирует очаговую алопецию", — предупредила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Максим Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о груминге

Почему питомец боится расчески?

Скорее всего, процедура вызывает болевые ощущения из-за колтунов или жесткости инструмента. Начните приучение с поощрений и мягких щеток.

Как часто нужно вычесывать животное?

В период активной линьки — ежедневно. В остальное время достаточно двух-трех раз в неделю.

Нужно ли мыть животное перед вычесыванием?

Это допустимо, если использовать профессиональный кондиционер. Сушить шерсть нужно феном или полотенцем, чтобы избежать грибковых инфекций.

Вреден ли дешеддер для шерсти?

При использовании строго по инструкции и при подборе инструмента под конкретный тип шерсти — нет. Ошибки в технике могут привести к нежелательному срезанию остевого волоса.

Читайте также

Экспертная проверка: зоопсихолог Елена Воробьёва, ветеринарный врач-диетолог Ирина Кузьмина, ветеринарный врач Максим Лазарев
Автор Андрей Нестеров
Нестеров Андрей Владимирович — эксперт по правилам содержания животных с 19-летним стажем. Нормы, условия и ответственность владельцев.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Новости Все >
Сорвались на ребёнка — ждите опеку: за что теперь наказывают нервных родителей
Экономика расхламления: почему россияне стали продавать даже семейные реликвии
Заканчивается столетний период борьбы за освобождение страны от ига самовластной бюрократии… — писала газета Русское слово 10 мая 1908 года
Тревожный симптом: как вовремя распознать скрытые угрозы затянувшегося кашля
Новокузнецк прорубил окно в Азию: из сердца Кузбасса открыли прямой телепорт во вьетнамские тропики
Жить с родителями в 30 лет — не позор: рынок жилья поставил молодых перед фактом, который не обойти
Миллиарды на развитие: КФУ готовит глобальную модернизацию учебных корпусов
Седых волос в офисах больше не стесняются: экономика перешла в режим, который раньше называли кризисным
Цена за сохранность вкладов: 2,7 миллиона россиян узнают, сколько государство заберёт у них из кармана
Цифровая касса взаимопомощи вернулась из СССР: старый советский трюк за сутки погасил чужую ипотеку
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Красота и стиль
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Сорняки между плитками исчезнут за сутки: домашний коктейль, который выжигает корни дотла
Сорняки между плитками исчезнут за сутки: домашний коктейль, который выжигает корни дотла
Последние материалы
Аромат корицы сведёт с ума: как приготовить потрясающие блины с яблочным припёком
Секрет активного роста: простые методы стимуляции семян превратят ваши огурцы в развесистые деревья
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Ловушка здорового питания: почему стандартные методы лечения запора могут не сработать
Экологический апгрейд на грядке: как отходы форелевых ферм превращаются в ценное удобрение
Сорвались на ребёнка — ждите опеку: за что теперь наказывают нервных родителей
Базовые принципы кулинарного конструктора: как собрать советскую запеканку из консервов и картофеля
Адвокат для паразита: почему полное исчезновение клещей станет началом конца для природы
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Тяжёлое испытание для собаки и хозяина: как помочь питомцу пережить переезд по правилу 3-3-3
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.