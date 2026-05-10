Без рычания и слёз: как правильно вычёсывать питомца, чтобы не пострадал никто, кроме колтунов

Регулярный уход за шерстью питомца выходит далеко за рамки эстетики. Сезонная линька требует от владельцев системного подхода, особенно если речь идет о длинношерстных породах. Игнорирование базовых процедур приводит к образованию свалявшихся комков, которые доставляют животному физический дискомфорт и могут спровоцировать дерматологические проблемы.

Собака на груминге

Техника правильного вычесывания

Процедура требует последовательности. Сначала необходимо удалить колтуны с помощью колтунореза. Работайте строго по направлению роста волоса. Недопустимо дергать шерсть: это травмирует кожу и вызывает у животного стресс. Ситуация осложняется у питомцев, склонных к образованию трихобезоаров, поэтому регулярность является ключевым фактором безопасности.

"Нельзя превращать груминг в пытку. Если животное проявляет признаки агрессии или сильного страха, процедуру следует разделить на несколько коротких этапов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Арсенал владельца зависит от генетических особенностей особи. Для короткошерстных кошек и собак вполне достаточно щетки-рукавицы. Владельцы длинношерстных питомцев должны использовать более сложные приспособления, такие как дешеддеры и расчески с различной частотой зубьев.

Тип шерсти Основной инструмент Короткая Рукавица или мягкая щетка Длинная / Средняя Дешеддер, расчески с разным шагом, колтунорез

При выборе средств для ухода учитывайте состояние здоровья. Аллергикам подходят только специализированные гипоаллергенные составы. Приучайте животное к манипуляциям с раннего возраста, чтобы избежать психотравм. Не забывайте о регулярном контроле состояния когтей — их состояние напрямую влияет на то, как животное передвигается по полу.

"В период линьки важно использовать профессиональные средства для увлажнения кожи, чтобы облегчить отхождение подшерстка. Самостоятельный выбор инструментов часто приводит к повреждению остевого волоса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач-диетолог Ирина Кузьмина.

Рекомендации специалистов

Профессиональный груминг в салоне — это способ провести "экспресс-линьку" без лишнего стресса для питомца. Специалисты используют инструменты, позволяющие убрать максимум отмершего подшерстка, не нарушая структуру здоровой шерсти.

"Вычесывание влажной шерсти без специальных кондиционеров — грубая ошибка. Это создает избыточное натяжение и повреждает волосяные фолликулы, что в итоге провоцирует очаговую алопецию", — предупредила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Максим Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о груминге

Почему питомец боится расчески?

Скорее всего, процедура вызывает болевые ощущения из-за колтунов или жесткости инструмента. Начните приучение с поощрений и мягких щеток.

Как часто нужно вычесывать животное?

В период активной линьки — ежедневно. В остальное время достаточно двух-трех раз в неделю.

Нужно ли мыть животное перед вычесыванием?

Это допустимо, если использовать профессиональный кондиционер. Сушить шерсть нужно феном или полотенцем, чтобы избежать грибковых инфекций.

Вреден ли дешеддер для шерсти?

При использовании строго по инструкции и при подборе инструмента под конкретный тип шерсти — нет. Ошибки в технике могут привести к нежелательному срезанию остевого волоса.

