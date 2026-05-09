Аркадий Кузнецов

Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант

Зоосфера

Арктика теряет границы. Вместо льдов хищники осваивают сушу, встречая там сородичей из лесной зоны. Гибрид белого и бурого медведя перестал быть мифом. Гролар — биологический ответ на климатический кризис, который стирает привычные виды с карты планеты.

Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктический гибрид: гролар

Как рождаются гибридные медвежата

Природа выстраивала барьеры между видами тысячелетиями. Белые и бурые медведи разошлись от общего предка около пятисот тысяч лет назад. Разная среда обитания и рацион держали их на расстоянии. Сегодня эти фильтры ломаются. Белые медведи все чаще выходят на берег в поисках пищи. Бурые медведи, в свою очередь, продвигаются на север. Границы ареалов пересекаются. Встреча двух физиологически близких зверей в брачный период приводит к появлению потомства. Первые случаи фиксировали в канадской Арктике. Генетика подтвердила: это не аномалия окраса, а полноценный межвидовой союз.

"Генетическая близость позволяет этим видам давать плодовитое потомство. В отличие от мулов, гролары могут размножаться дальше, что создает риск поглощения популяции белых медведей бурыми", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Причины частого скрещивания

Ледники тают, сокращая охотничьи угодья полярного хищника. Белый медведь больше не король ледяных полей. Он вынужден конкурировать за падаль на побережье. Там его ждет бурый медведь, который чувствует себя в этих условиях увереннее. Пищевые ресурсы диктуют новые правила соседства. Когда белый медведь против гризли оказывается на одной территории, возможны два сценария: конфликт или спаривание. Чаще побеждает инстинкт продолжения рода. В неволе зоопарки способствуют этому искусственно, лишая животных альтернативного выбора партнеров.

Признак Особенности гролара
Окрас шерсти Грязновато-белый с кофейными пятнами на спине и лапах
Форма головы Промежуточная: между вытянутой полярной и массивной лесной
Когти Длинные и изогнутые, как у гризли, но светлого цвета
Поведение Агрессивность северного хищника в сочетании с выносливостью лесного

Биологический портрет нового хищника

Гролар наследует черты обоих родителей хаотично. У него могут быть длинные когти лесного жителя, приспособленные для рытья земли. Шея часто остается длинной, как у охотника на тюленей. Шерсть обладает уникальной структурой: она гуще, чем у бурого, но не такая полая, как у белого.

"Мы наблюдаем рождение хищника-универсала. Гролар лучше переносит отсутствие льда, чем его полярный предок. Это попытка системы адаптироваться к жаре", — отметил специально для Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Адаптация затрагивает и циклы сна. Белые медведи не впадают в полноценную спячку. Бурые проводят в берлоге полгода. Гибриды демонстрируют смешанное поведение. Они снижают активность при экстремальных холодах, но не отключаются полностью. В условиях зоопарков этот механизм часто атрофируется. Жизнь в дикой природе для них сложнее. Гибрид медведя гролар плохо ловит нерпу на льду из-за темного окраса. Он слишком заметен. Ему проще охотиться на суше, повторяя путь бурого родственника. Это превращает его в конкурента для обоих родительских видов.

"Появление таких особей — яркий маркер того, что хозяин тайги осваивает новые рубежи. Экосистема Севера меняется необратимо", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Постепенное растворение белого медведя в популяции бурого — реальная угроза. Ученые опасаются потери уникального генетического кода арктического хищника. Гролар не просто зверь, а символ уходящей эпохи вечного льда. Если лед исчезнет, полярный медведь останется лишь в виде примеси в крови южных собратьев.

Ответы на популярные вопросы о гроларах

Гролар опаснее обычного медведя?

Для человека он представляет такую же опасность, как любой крупный хищник. Его поведение менее предсказуемо из-за смешанных инстинктов.

Могут ли гролары иметь медвежат?

Да, они фертильны. Они успешно спариваются как с белыми, так и с бурыми медведями. Это ускоряет процесс гибридизации популяции.

Где чаще всего встречают таких медведей?

Большинство случаев зафиксировано на островах канадского арктического архипелага и побережье Аляски.

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоолог Дмитрий Мельников, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа арктика медведь экология животные дикие животные
