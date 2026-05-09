Аркадий Кузнецов

Мир будет съеден заживо? Кто сдерживает 500 000 000 тонн голодных вредителей

Зоосфера

Мировая экосистема сохраняет устойчивость благодаря невидимому конвейеру по переработке биомассы. Птицы ежегодно уничтожают сотни миллионов тонн насекомых, предотвращая бесконтрольное размножение вредителей. Исследование Базельского университета раскрывает масштабы этой биологической защиты планеты.

Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Масштаб глобальной зачистки

Биологическая активность птиц напоминает работу высокоточного фильтра. Группа ученых из Базельского университета установила, что суммарный объем потребляемых насекомых достигает 500 миллионов тонн в год. Этот показатель сопоставим с весом всего человечества. Основную нагрузку несут лесные и степные виды, которые в период гнездования увеличивают интенсивность охоты в несколько раз.

"Цифра в 500 миллионов тонн — это не просто статистика, а предел прочности нашей природы. Если из цепочки выпадет хотя бы одно звено, например насекомоядные мигранты, мы увидим коллапс аграрного сектора за один сезон", — объяснил специально для Pravda.Ru биолог Дмитрий Мельников.

Птицы ориентируются не на маскировку жертвы, а на ее движение. Даже те виды, которые мы считаем миролюбивыми, превращаются в эффективных хищников. Например, обычная синица в период выкармливания птенцов собирает тысячи гусениц в день. Без такого давления популяции беспозвоночных уничтожили бы лесной массив за считанные недели, превращая деревья в голые остовы.

Пернатые против пауков

Конкуренция за пищевой ресурс в микромире идет непрерывно. Главными соперниками птиц выступают паукообразные. Удивительно, но пауки съедают даже больше — от 400 до 800 миллионов тонн добычи ежегодно. Птицы забирают верхний ярус леса и открытые пространства, тогда как восьминогие охотники контролируют подстилку и приземную растительность. Это разделение сфер влияния создает стабильный биотоп.

Группа регуляторов Объем добычи (млн тонн)
Насекомоядные птицы 500
Паукообразные 400–800
Летучие мыши 100

"Многие недооценивают выносливость малых видов. Птица весом в несколько десятков граммов способна проводить в воздухе колоссальное время без отдыха, чтобы обеспечить себя энергией", — отметил эксперт Pravda.Ru Алексей Пронин

Мегаполис как биотоп

Городская среда диктует жесткие правила. Птицы вынуждены менять привычки и использовать антропогенный мусор. Исследования показывают, что городские виды применяют даже токсичные материалы для дезинфекции гнезд. Это вынужденная адаптация птиц к жизни среди бетона. Сокращение зеленых зон в городах ведет к росту численности гнуса и вредителей, так как естественные враги насекомых покидают такие территории.

Для поддержания баланса в частных садах специалисты рекомендуют отказываться от химических инсектицидов. Яды накапливаются в телах насекомых, вызывая гибель птиц, которые их съели. Вместо химии эффективнее привлекать естественных защитников, устанавливая безопасные места для гнездования на высоте более двух метров. Даже хищные утки и другие водоплавающие вносят свой вклад, очищая водоемы от личинок комаров.

Ответы на популярные вопросы

Сколько насекомых съедает одна птица за день?

В среднем насекомоядная птица потребляет количество корма, равное 50–80 процентам ее собственной массы в сутки. В период выкармливания потомства этот объем может удваиваться.

Может ли человек заменить птиц в борьбе с вредителями?

Полная замена невозможна. Использование химии убивает полезных опылителей, а ручной сбор неэффективен в масштабах леса или поля.

Почему птиц становится меньше в городах?

Основными факторами являются световое загрязнение, стеклянные фасады зданий и отсутствие кормовой базы из-за замены естественных газонов искусственными покрытиями.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, орнитолог Алексей Пронин
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные экология биология окружающая среда
