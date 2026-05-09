Они видели всё: акулы зафиксировали мировую аномалию там, где техника выходит из строя

Глубоководные хищники Атлантики превратились в мобильные научные станции. Снабженные датчиками акулы собирают данные на глубинах, недоступных для стандартных метеорологических буев и спутникового наблюдения. Это позволило исследователям сократить ошибки в прогнозах температуры океана почти на сорок процентов.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белая акула

Хищники на службе метеорологии

Океан остается зоной низкой осведомленности для климатологов. Традиционные приборы ограничены в перемещении и глубине погружения. Синие акулы и акулы-мако решают эту проблему естественным путем. Они постоянно мигрируют, охватывая огромные акватории Северо-Западной Атлантики. Ученые из Университета Майами закрепили на плавниках рыб специальные трекеры. Эти устройства фиксируют температуру и давление воды в режиме реального времени.

"Использование биологических организмов как носителей сенсоров — это прорыв. Акулы заходят в те зоны, где работа исследовательских судов обходится в миллионы долларов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Животные ведут себя привычно, не замечая электроники. При этом они транслируют сведения из слоев океана, которые критически важны для понимания глобального потепления. В отличие от роботов, живые существа обладают инстинктом поиска наиболее активных участков среды. Там, где сталкиваются течения и меняется поведение морских хищников, датчики фиксируют самые ценные показатели.

Технология глубоководного мониторинга

В ходе эксперимента биологи получили более 8200 температурных профилей. Акулы ныряли на глубину до 2000 метров. На таких отметках температура воды резко падает, разница с поверхностью составляет до 20 градусов Цельсия. Эти вертикальные разрезы позволяют строить объемную модель тепловых потоков. Информация передается на спутник в момент, когда рыба поднимается к поверхности для охоты или отдыха.

Параметр мониторинга Показатель исследования Максимальная глубина датчика 2000 метров Количество температурных срезов Более 8200 единиц Точность прогнозов побережья Рост в 2 раза Виды-участники Мако и Синяя акула

"Каждая такая запись — это дефицитный фрагмент мозаики. Глубинные данные позволяют вовремя заметить аномальные течения", — объяснил специально для Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Система не ограничивается только температурой. Постепенно датчики становятся сложнее, позволяя измерять соленость и уровень кислорода. Это помогает изучать такие угрозы, как экосистема без челюстей и другие примитивные формы жизни. Биологический метод контроля оказывается эффективнее механических аналогов в прибрежных шельфовых зонах.

Точность прогнозов и экономика

Интеграция полученных данных в мировые климатические модели дала быстрый результат. Традиционные системы часто ошибались из-за нехватки информации о глубинных процессах. Акулы заполнили эти пробелы в Северо-Западной Атлантике. Погрешность в расчетах снизилась на рекордную величину. Это напрямую влияет на безопасность судоходства и планирование вылова рыбы промышленными компаниями.

"Такой подход превращает защиту природы в инвестицию. Мы защищаем акул, а они помогают нам выживать в условиях меняющегося климата", — подчеркнул эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Для жителей прибрежных зон такие новости означают более точное предсказание штормов. Океан перестал быть черным ящиком. Исследователи планируют расширить географию проекта. Теперь их интересуют ядовитые рыбы Балтики и температурные режимы северных морей. Там климатические сдвиги происходят быстрее, чем в тропиках. Акулы, способные выживать в суровых условиях, станут главными информаторами ученых.

Ответы на популярные вопросы о биомониторинге

Не мешают ли датчики жизни акул?

Устройства имеют обтекаемую форму и малый вес. Они крепятся к спинному плавнику через мягкие ткани, что сравнимо с пирсингом. Через некоторое время крепление растворяется, и прибор отпадает сам.

Почему нельзя использовать только роботов?

Подводные беспилотники требуют подзарядки и часто выходят из строя в агрессивной среде. Опасные морские животные автономны по своей природе и преодолевают тысячи километров без внешнего питания.

Как данные попадают к ученым?

Радиопередатчик срабатывает автоматически, когда антенна оказывается над водой. Сигнал уходит на спутники системы Argos, а затем перенаправляется в наземные дата-центры.

