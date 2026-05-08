Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Воробьева

Звук чечетки по полу: опасный сигнал SOS, который подают когти вашей домашней собаки

Зоосфера

Собачьи когти — это не просто роговые пластины, а сложный инструмент, соединенный с фалангой пальца. В отличие от кошек, псовые не умеют прятать свое "оружие", поэтому в домашних условиях когти превращаются в проблему. Если игнорировать их рост, биомеханика движения ломается. Каждый шаг начинает отдавать болью в суставы, а походка меняется, провоцируя хронические недуги. Звук "чечетки" по ламинату — это не забавная особенность питомца, а сигнал SOS от его опорно-двигательного аппарата.

Собака играет с тапком
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Собака играет с тапком

Биотоп лапы: почему когти диктуют здоровье

Отрастающий коготь работает как рычаг. Он давит на суставы пальцев, заставляя их выворачиваться. Для лучших охранных собак, несущих службу на участке, это чревато потерей рабочих качеств. Природный механизм стачивания о камни и грунт в городских квартирах не работает. Мягкие ковры и паркет — враги естественного педикюра. Длинный роговой слой загибается внутрь, вонзаясь в нежную мякоть подушечки. Начинается нагноение. Собака хромает, лижет лапу, а владелец списывает это на обычную усталость.

"Длинные когти меняют постав конечностей. Это ведет к неправильному распределению веса и перегрузке связок. В итоге мы получаем артрозы там, где их могло не быть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Важно помнить: внутри когтя находится пульпа — живая ткань с кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Чем длиннее коготь, тем дальше прорастает пульпа. Если стричь редко, "живая" часть захватывает все больше пространства, делая процедуру рискованной. Только регулярный уход заставляет сосуды отступать вглубь.

Арсенал грумера: от кусачек до гриндера

Обычные бытовые ножницы — табу. Они не режут, а расщепляют роговую ткань, причиняя адскую боль. Даже если ваш питомец — крошечный чихуахуа, чьи предки, возможно, видели, как зверьки пережили динозавров, ему нужен профессиональный инструмент. Выбор зависит от жесткости когтя и характера животного. Пугливые псы часто боятся щелчка кусачек, поэтому для них идеален гриндер — электрическая пилка, которая слой за слоем стачивает лишнее.

Инструмент Для кого подходит
Когтерез-гильотина Мелкие и средние породы с не слишком толстыми когтями.
Кусачки (бокорезы) Крупные собаки, тяжелые "каменные" когти.
Гриндер Чувствительные питомцы, финальная шлифовка острых краев.

"Инструмент должен быть идеально острым. Тупые лезвия сдавливают коготь перед срезом, что вызывает у собаки стресс и страх перед процедурой в будущем", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по по домашним животным Лазарев Максим.

Пошаговый алгоритм: режем без страха

Первое правило — свет. Подсветите коготь фонариком. На светлых когтях отчетливо видна розовая зона — это и есть "красная линия", которую пересекать нельзя. С черными когтями сложнее: действуйте микро-шагами по 1-2 мм. Срез должен быть сухим и крошащимся. Как только в центре появилась темная "жирная" точка — это начало пульпы. Стоп. Дальше резать нельзя.

Если собака реагирует бурно, возможно, причина в стрессе или болезни. Не пытайтесь победить зверя силой. Начните с одного когтя в день, закрепляя успех лакомством. Уход за питомцем - это договор, а не насилие. Не забывайте про "прибылые пальцы" на передних (а иногда и задних) лапах. Они не касаются земли и никогда не стачиваются сами, врастая в кожу по спирали.

"Всегда держите под рукой кровоостанавливающую пудру или обычную марганцовку. Ошибка может случиться у каждого, главное — быстро купировать боль и кровь", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Эволюция собак сделала их зависимыми от нашей заботы. Одичавшие предки справлялись сами, но домашний житель нуждается в сервисе. Помните, что у каждой особи свой темп роста: активному псу процедура нужна раз в месяц, домоседу — каждые две недели. Ориентируйтесь на звук шагов. Тишина — золото.

Схема-вызов: Попробуйте подстричь один коготь, пока собака спит. Если она даже не проснулась — вы достигли уровня "Мастер Дзен". Если вскочила — пересмотрите остроту инструмента или свою технику фиксации лапы.

Ответы на популярные вопросы о стрижке когтей

Что делать, если я срезал коготь до крови?

Не паникуйте. Прижмите к срезу ватный диск с хлоргексидином или сухую марганцовку. Держите 2-3 минуты. Пульпа заживает быстро, но собака запомнит этот момент, поэтому сразу дайте супер-лакомство для переключения внимания.

Можно ли использовать человеческие кусачки для ногтей?

Категорически нет. Человеческий ноготь плоский, а собачий — трубчатый. Обычные кусачки расплющат его, вызвав трещины вдоль всего когтя вплоть до основания пальца.

Собака панически боится вида когтереза, как быть?

Начните с десенсибилизации. Неделю просто касайтесь лап закрытым инструментом, выдавая еду. Затем щелкайте им в воздухе, не срезая ничего. Животное должно понять: звук и вид предмета означают "обед", а не "боль".

Нужно ли стричь когти щенкам?

Да, и чем раньше, тем лучше. У щенков когти острые, как иглы, они травмируют мать и владельцев. Приучение к процедуре с 2 месяцев — гарантия спокойной жизни взрослой собаки.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, ветеринарный врач по по домашним животным Лазарев Максим, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы собака питомец питомцы животные здоровье советы экспертов домашние животные
Новости Все >
Смертельная весна в России: почему хантавирус особенно опасен для дачников и туристов
Метаболическая ловушка: чем опасна порция жирного мяса при беременности
Диверсия в ванной: как привычка мыть лицо «до скрипа» множит прыщи
Ядовитая удача: почему пятилепестковая сирень вызывает боли и спазмы желудка
Второй мозг в животе: как микрофлора ЖКТ управляет нашими эмоциями и сном
Маска вместо лица: раскрыты внешние признаки критического сбоя гормонов
Химия против здоровья: почему обычный нагар на шампурах блокирует гибель плохих клеток
Ловушка стерильности: когда идеальный порядок в доме становится симптомом болезни
Пентагон вскрыл архивы об НЛО: Трамп запустил охоту за тем, что США скрывали десятилетиями
Коварство городского газона: почему короткая трава не гарантирует безопасности
Сейчас читают
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву с тайным посланием от Зеленского
Мир. Новости мира
Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву с тайным посланием от Зеленского
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Военные новости
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Популярное
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США

В ночь на 8 мая в Ормузском проливе произошел масштабный боевой инцидент между ВМС США и силами Ирана.

Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Возмездие в проливе: ракеты Ирана поразили силы США в ответ на захват танкера
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом
Последние материалы
Тайга спрятала котлы под болотами: Долина Смерти оставляла людей без волос и сил
Кабачки и сыр собираются в золотистые вафли с хрустом: масло почти не участвует
Яблоки начинают сыпаться ведрами: один прием с ветками ломает цикл пустых сезонов
Фиксация координат: Россия выставила ультиматум Киеву перед празднованием 9 мая
Искусство быть легкой: почему именно кеды стали главным выбором модниц летом 2026
Тактика выжженной земли: зачем Киев атаковал российские города перед 9 мая
Секрет безупречного пола: как заставить обычный носок притягивать всю грязь в доме
Смертельная весна в России: почему хантавирус особенно опасен для дачников и туристов
Грядка начала работать за троих: клубника рядом с этими растениями дает горы ягод
Европейское золото против реальности: Брюссель спасает Зеленского миллиардами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.