Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябинин

Кости трещат как сухари в пасти хищников: эти животные переваривают даже скелеты целиком

Зоосфера

В дикой природе кость считается неприступным бастионом, который большинство хищников оставляет без внимания. Однако группа специализированных едоков превращает твердый кальций и жирный костный мозг в чистую энергию, выполняя роль санитаров планеты. Узнайте, как экстремальная химия желудка и мощные челюсти позволяют этим существам извлекать максимум пользы из того, что другие считают мусором.

Крокодил под водой
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крокодил под водой

Энергия из скелета

Кость — это плотный склад фосфора и минералов. Для выживания в суровых условиях такая добыча становится бесценным ресурсом, если организм способен ее взломать. Животные занимают свободную нишу, где нет конкуренции за мягкое мясо. Быстрая переработка останков предотвращает рост колоний вредных микробов и паразитов в экосистеме.

"Способность переваривать такие твердые структуры требует колоссальных энергетических затрат и специфической среды в ЖКТ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Крокодил: живой измельчитель

Челюсти рептилии создают давление до 16000 ньютонов. Кости и панцири превращаются в крошку еще до попадания в глотку. Внутри желудка работает настоящая кислотная ванна с pH около единицы. Крокодил заглатывает мелкие камни — гастролиты, которые перетирают фрагменты пищи механически. Это делает его идеальным чистильщиком водоемов, где речные хищники часто оставляют обглоданные туши.

Гиена: дробилка саванны

Гиены не просто падальщики, а инженеры по утилизации черепов и позвонков. Их зубы способны расколоть даже бедренную кость буйвола. Организм извлекает кальций полностью, что отражается на характерном белом цвете их экскрементов. Пока другие хищники ищут свежую плоть, гиена находит пир там, где осталась голая земля.

"В домашних условиях попытка имитировать такой рацион часто заканчивается трагедией и закупоркой кишечника", — подчеркнул эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Бородач: костяной гурман

Гриф-бородач выбрал уникальную тактику охоты за ресурсами. Если кость слишком велика, птица поднимает ее в воздух и бросает на скалы. После серии ударов добыча рассыпается на осколки, которые бородач легко заглатывает. Эластичный пищевод и мощная химия внутри позволяют растворять даже крупные суставы овец и горных козлов.

Животное Метод разрушения кости
Крокодил Экстремальное давление челюстей и камни в желудке
Бородач Сбрасывание на камни с большой высоты

Змея: медленный демонтаж

Удавы и питоны практикуют тотальное поглощение без предварительного дробления. После того как жертва задушена, змея натягивает себя на добычу как чулок. Весь скелет жертвы медленно разбирается на молекулы в течение недель. Особые режимы работы внутренних органов позволяют извлечь каждый минерал из черепа грызуна или другой рептилии.

Акула: морской утилизатор

Тигровая акула проглатывает все, что попадает в поле зрения. Ее желудок выдерживает соседство с острыми хрящами и жесткими костями рыб. Если предмет не поддается растворению, акула способна буквально вывернуть желудок наизнанку через пасть для очистки. Это делает ее ключевым звеном в поддержании баланса океанической среды.

"Дикие инстинкты заставляют животных использовать любые доступные калории, включая самые твердые", — отметил зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о питании животных

Может ли домашняя собака переварить кости как гиена?

Нет, домашние псы утратили нужную концентрацию кислоты. Острые осколки часто разрезают стенки желудка. Для безопасности лучше использовать специальные составы кормов.

Почему птицы не боятся порезаться осколками?

Стенки их пищеварительного тракта защищены плотным слоем слизи и мышечной тканью. Осколки быстро размягчаются в кислой среде, теряя режущие свойства.

Куда деваются зубы жертв в желудке крокодила?

Зубная эмаль — самое твердое вещество, но даже она сдается перед желудочным соком рептилии. Со временем зубы растворяются так же, как и скелет.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы экология животные биология
Новости Все >
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России
После 150 000 км обычное масло убивает мотор: почему нужно срочно менять правила
УФ-индекс и SPF: простое правило, которое спасает кожу даже в пасмурный день
Теневые ловушки бизнеса: как договоры ГПХ лишают россиян минимальных зарплат
Дорогой отдых: обычная поездка к озеру может обернуться крупными штрафами
От самолётов до клипов: кем планируют стать наследники Григория Лепса
Сныть и пырей возвращаются снова и снова: как остановить многолетнюю агрессию сорняков
Перестаньте бояться позднего ужина: ключевые ошибки, мешающие похудению вечером
Орки в протезах и натурные съёмки: как создаётся новый фильм во вселенной Властелина колец
Сейчас читают
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
От любви до пародии: как Меган Маркл стала мишенью для жёстких шуток в американском ТВ-шоу
Шоу-бизнес
От любви до пародии: как Меган Маркл стала мишенью для жёстких шуток в американском ТВ-шоу
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
После 150 000 км обычное масло убивает мотор: почему нужно срочно менять правила
УФ-индекс и SPF: простое правило, которое спасает кожу даже в пасмурный день
Теневые ловушки бизнеса: как договоры ГПХ лишают россиян минимальных зарплат
Мария Захарова озвучила условия МИД РФ для возобновления переговоров с Киевом
Дорогой отдых: обычная поездка к озеру может обернуться крупными штрафами
От самолётов до клипов: кем планируют стать наследники Григория Лепса
Сныть и пырей возвращаются снова и снова: как остановить многолетнюю агрессию сорняков
Перестаньте бояться позднего ужина: ключевые ошибки, мешающие похудению вечером
Орки в протезах и натурные съёмки: как создаётся новый фильм во вселенной Властелина колец
Богатый образ больше не зависит от брендов: правильные оттенки делают вещи статуснее сразу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.