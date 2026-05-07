Земля будто дышит под ногами: этот зверь роет тоннели и копит еду мешками

Подземные лабиринты Азии скрывают существо, которое веками ставило в тупик натуралистов. Цокор объединил в себе черты разных видов, создав уникальный портрет профессионального копателя. Разберемся, как этот зверь умудряется строить города под землей и хранить запасы весом с хорошего индейца.

Фото: commons.wikimedia.org by Avustfel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цокор

Анатомия подземного архитектора

Цокор — это живой гибрид. Его передние конечности напоминают ковши экскаватора с мощными когтями. При этом голова и зубы выдают в нем типичного грызуна. Ученый Эрик Лаксман еще в XVIII веке пытался понять, с кем имеет дело. Он окрестил зверя кротообразной крысой, поразившись его силе.

В отличие от насекомоядных собратьев, цокор предпочитает вегетарианское меню. Он игнорирует червей и личинок. Его цель — сочные корни подорожника и пырея. Под землей этот зверь чувствует себя хозяином положения, ориентируясь на малейшие вибрации и изменения температуры.

"Цокор — это венец инженерной мысли дикой природы. Его способность герметизировать норы при малейшем сквозняке спасает систему от затопления и хищников", — отметил в беседе со специально для Pravda.Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Быт и кладовые на девять килограммов

Подземелья цокоров — это не просто дыры в грунте. Это многоуровневые апартаменты со столовыми и спальнями. Грызуны проявляют невероятную домовитость. Зоологи находили в их норах склады корней весом до девяти килограммов. Такой запас позволяет пережить любые капризы погоды, не выходя на поверхность.

Выбросы земли на поверхность — это побочный эффект расширения границ. Огромные кучи грунта часто становятся проблемой для дорожных служб. Цокор не признает асфальт и бетон. Если на пути строительства встает трасса, он просто прокладывает тоннель сквозь насыпь, разрушая инженерные расчеты людей.

Характеристика Описание системы Глубина тоннелей До 2 метров в зимний период Основной рацион Корни, клубни, луковицы степных трав Объем запасов От 2 до 9 килограммов на одну особь

"Даже профессионалы путают виды цокоров по окрасу шерсти. У даурского она пепельная, а маньчжурский щеголяет белым пятном на лбу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Характер и социальные дистанции

На свету цокор выглядит беспомощным и неуклюжим. Короткие лапы не приспособлены для спринта по траве. В случае опасности зверек не убегает. Он начинает яростно фыркать и визжать. Если путь назад в нору отрезан, цокор готов пустить в ход зубы, обороняясь от любого противника.

При всей суровости, эти животные способны на мирное соседство. Наблюдения показывают, что они могут сутками делить пространство с мелкими грызунами. Главное для них — неприкосновенность личных тоннелей. Любое нарушение границ карается мгновенной застройкой прохода плотной земляной пробкой.

"Цокор не терпит открытых пространств. Если вы нашли его нору и раскопали вход, он вернется заделать его через считанные минуты", — подчеркнул в бесед с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Сегодня цокор перестал быть объектом пушного промысла. Его скрытный образ жизни помог виду уцелеть в эпоху активного освоения степей. Этот невидимый строитель продолжает свою работу под ногами людей, оставаясь одной из самых ярких загадок азиатской фауны.

Ответы на популярные вопросы о цокорах

Цокор — это разновидность крота?

Нет. Это грызун, который в процессе адаптации приобрел копательные лапы, похожие на кротовьи. Их роднит только среда обитания.

Опасен ли цокор для человека?

Для жизни — нет. Но он может больно укусить, если пытаться взять его в руки. Основной вред он наносит огородам и дорожным насыпям.

Можно ли содержать его дома в террариуме?

Это крайне сложно. Животному нужен огромный слой грунта и специфический режим влажности. В неволе они часто испытывают стресс и гибнут.

