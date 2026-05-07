Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябинин

Земля будто дышит под ногами: этот зверь роет тоннели и копит еду мешками

Зоосфера

Подземные лабиринты Азии скрывают существо, которое веками ставило в тупик натуралистов. Цокор объединил в себе черты разных видов, создав уникальный портрет профессионального копателя. Разберемся, как этот зверь умудряется строить города под землей и хранить запасы весом с хорошего индейца.

Цокор
Фото: commons.wikimedia.org by Avustfel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цокор

Анатомия подземного архитектора

Цокор — это живой гибрид. Его передние конечности напоминают ковши экскаватора с мощными когтями. При этом голова и зубы выдают в нем типичного грызуна. Ученый Эрик Лаксман еще в XVIII веке пытался понять, с кем имеет дело. Он окрестил зверя кротообразной крысой, поразившись его силе.

В отличие от насекомоядных собратьев, цокор предпочитает вегетарианское меню. Он игнорирует червей и личинок. Его цель — сочные корни подорожника и пырея. Под землей этот зверь чувствует себя хозяином положения, ориентируясь на малейшие вибрации и изменения температуры.

"Цокор — это венец инженерной мысли дикой природы. Его способность герметизировать норы при малейшем сквозняке спасает систему от затопления и хищников", — отметил в беседе со специально для Pravda.Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Быт и кладовые на девять килограммов

Подземелья цокоров — это не просто дыры в грунте. Это многоуровневые апартаменты со столовыми и спальнями. Грызуны проявляют невероятную домовитость. Зоологи находили в их норах склады корней весом до девяти килограммов. Такой запас позволяет пережить любые капризы погоды, не выходя на поверхность.

Выбросы земли на поверхность — это побочный эффект расширения границ. Огромные кучи грунта часто становятся проблемой для дорожных служб. Цокор не признает асфальт и бетон. Если на пути строительства встает трасса, он просто прокладывает тоннель сквозь насыпь, разрушая инженерные расчеты людей.

Характеристика Описание системы
Глубина тоннелей До 2 метров в зимний период
Основной рацион Корни, клубни, луковицы степных трав
Объем запасов От 2 до 9 килограммов на одну особь

"Даже профессионалы путают виды цокоров по окрасу шерсти. У даурского она пепельная, а маньчжурский щеголяет белым пятном на лбу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Характер и социальные дистанции

На свету цокор выглядит беспомощным и неуклюжим. Короткие лапы не приспособлены для спринта по траве. В случае опасности зверек не убегает. Он начинает яростно фыркать и визжать. Если путь назад в нору отрезан, цокор готов пустить в ход зубы, обороняясь от любого противника.

При всей суровости, эти животные способны на мирное соседство. Наблюдения показывают, что они могут сутками делить пространство с мелкими грызунами. Главное для них — неприкосновенность личных тоннелей. Любое нарушение границ карается мгновенной застройкой прохода плотной земляной пробкой.

"Цокор не терпит открытых пространств. Если вы нашли его нору и раскопали вход, он вернется заделать его через считанные минуты", — подчеркнул в бесед с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Сегодня цокор перестал быть объектом пушного промысла. Его скрытный образ жизни помог виду уцелеть в эпоху активного освоения степей. Этот невидимый строитель продолжает свою работу под ногами людей, оставаясь одной из самых ярких загадок азиатской фауны.

Ответы на популярные вопросы о цокорах

Цокор — это разновидность крота?

Нет. Это грызун, который в процессе адаптации приобрел копательные лапы, похожие на кротовьи. Их роднит только среда обитания.

Опасен ли цокор для человека?

Для жизни — нет. Но он может больно укусить, если пытаться взять его в руки. Основной вред он наносит огородам и дорожным насыпям.

Можно ли содержать его дома в террариуме?

Это крайне сложно. Животному нужен огромный слой грунта и специфический режим влажности. В неволе они часто испытывают стресс и гибнут.

Читайте также

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
Почему аккумулятор разряжается за неделю в городе: скрытая проблема современных авто
Ловушка на 13 тысяч: в Московской области под видом комнат сдают холодные балконы
Шанс для инвестора: ДОМ.РФ реализует крупные объекты в Московской области
Зубастые захватчики дач: сибирские аграрии столкнулись с беспрецедентной атакой карбышей
Тектонический сдвиг на авторынке: Toyota и Jaecoo разнесли всех, а Jetour и Changan утонули
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Сейчас читают
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Ближний Восток
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Последние материалы
Эти 3 упражнения заменяют массаж: секрет здоровой спины без затрат и боли уже через неделю
Майская ловушка в квитанциях: почему юристы советуют не платить за ЖКХ в первый же день
Сладкая как черешня, стойкая как дуб: три сорта вишни, которые не боятся монилиоза и весенних заморозков
Биопрепараты против химии: как вылечить сад без ожогов и потери урожая в условиях весны
Вопреки предательству Пашиняна: в Ереване прошел музыкальный вечер в честь Дня Победы
Семейные переводы под колпаком: банки начали блокировать даже подарки родственникам
Как не испортить форму: 3 правила домашней коррекции бровей для идеального лица
Родственник енота, который сошел с ума от сахара: почему этот зверек готов на всё ради капли меда
Нежный вкус возвращает в детство: этот лёгкий крем делает домашний торт по-настоящему семейным
Идеологический террор в ЕС: Европарламент окончательно превратился в карательный орган
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.