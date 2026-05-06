Налог на питомца с 1 июля: как не получить штраф за отсутствие прописки у собаки

Наступает новая эра ответственного собаководства. С 1 июля правила игры ужесточаются: налог на содержание четвероногих друзей станет обязательным для всех, даже если животное не имеет официальной регистрации. Власти решили закрыть лазейки для тех, кто годами игнорировал правила, используя данные ветеринарных клиник для поиска теневых владельцев. Теперь хвостатый биотоп вашей квартиры должен быть официально задекларирован, иначе семейный бюджет столкнется с ощутимыми штрафами.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Собака на кровати

Алгоритм регистрации: от заявления до жетона

Процедура легализации питомца проста, но требует дисциплины. Закон отводит владельцу всего три дня на регистрацию после приобретения щенка или взрослой собаки. Если вы растите малыша с рождения, оформлять документы нужно, когда ему исполнится 3–3,5 месяца. Самое интересное, что кошки тоже подлежат учету, хотя за них платить по «жировкам» не придется.

"Регистрация — это не просто бюрократия, а элемент безопасности городского пространства. Без чипа или жетона найти потерянное животное почти невозможно, а в случае инцидентов владельца опознают именно по регистрационной базе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Для оформления визита в службу «Одно окно» достаточно взять паспорт. Ни справки от ветеринара, ни данные о прививках на этом этапе не запрашивают. В заявлении вы укажете окрас, породу и пол питомца. Нюанс: если квартира не принадлежит вам единолично, придется собрать письменные согласия от всех совершеннолетних домочадцев или собственника жилья. Финалом станет выдача удостоверения и металлического жетона для ошейника.

Особые условия для потенциально опасных пород

Если ваш питомец — серьезный зверь с мощными челюстями, одной подписи будет мало. Владельцы потенциально опасных собак (и их метисов) обязаны подтвердить свою профпригодность. Это логично: поведение домашних животных требует контроля, особенно когда речь идет о физически сильных особях.

Требование Обычные породы Опасные породы Курсы дрессуры Не требуются Обязательны (справка) Налог (в квартал) 14 BYN 67 BYN

Список таких пород широк, и в него могут попасть даже внешне спокойные собаки, если они проявляют агрессивность. Владельцу нужно предоставить копию удостоверения о прохождении спецкурсов или документ о квалификации кинолога. Только после этого биотоп квартиры пополнится «опасным» жильцом на законных основаниях.

"Содержание крупных собак в городе — огромная ответственность. У них специфическая психология, и без базовой дрессировки они могут превратиться в неуправляемое оружие, что опасно и для хозяина, и для соседей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Финансовая сторона вопроса: сколько и кому платить

Деньги будут списываться через квитанции за коммунальные услуги каждые три месяца. Стандартная ставка — 14 белорусских рублей, но за агрессивных гигантов придется выложить 67 рублей. Льготники (инвалиды I и II групп, пенсионеры) могут не платить за одну собаку, если она не является источником повышенной опасности. Важно помнить: контроль за численностью животных теперь подкреплен финансово.

Штрафы за «нелегалов» кусаются сильнее самих питомцев. Если налоговая обнаружит незарегистрированного пса, бюджет опустеет на сумму до 675 рублей. А если собака без прописки кого-то напугает или повредит имущество, владелец рискует не только кошельком (до 1350 рублей), но и свободой в виде административного ареста. Искать нарушителей будут через рейды и по наводкам соседей.

Как правильно снять собаку с учета

Если питомец сменил место жительства или, к сожалению, ушел на радугу, налог не перестанет начисляться автоматически. Системе нужно официальное уведомление. Схема та же: визит в администрацию и заявление. В случае смерти животного потребуется справка об утилизации или кремации. Без этого бумажного следа счета будут приходить бесконечно.

"Многие забывают аннулировать регистрацию, а потом удивляются долгам. Налоговая работает по базе данных 'Одно окно', и пока там числится запись, начисления продолжаются по инерции", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы Нужно ли платить налог, если собака живет в частном доме? Если вы проживаете в одноквартирном блокированном доме, за одну собаку налог платить не нужно. Льгота аннулируется, если собак две и более. Как налоговая узнает о моей собаке, если я ее не регистрировал? С 2026 года ветеринарные клиники обязаны передавать данные о своих пациентах в налоговые органы. Также учитываются жалобы соседей и сведения из приютов. Выдадут ли мне жетон, если у собаки есть чип? Да, наличие чипа не отменяет обязательного ношения регистрационного жетона на ошейнике во время выгула. Куда направляются собранные средства? Налоговые органы не дают прямого ответа на этот вопрос. Деньги поступают в бюджет, но целевое назначение (например, на площадки для выгула) официально не закреплено.

Читайте также