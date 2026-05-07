Птица в меховой шкуре? Новое открытие в теле утконоса поставило науку в тупик

Природа в сотый раз доказывает: мир животных не делится на строгие главы учебников. Утконос всегда считался странным пазлом, но новая находка ученых из Гентского университета окончательно выбивает почву из-под ног классификаторов. В его шерсти обнаружили микроскопические капсулы с краской, которые раньше встречались исключительно у пернатых.

Утконос под водой

Микроскопический секрет странного зверя

Внутри клеток каждого волоска спрятаны контейнеры с цветом. У обычных зверей они плотные, как цельные кусочки мела. У птиц эти капсулы часто бывают полыми или приплюснутыми, что позволяет свету играть на перьях, создавая невероятные переливы. Утконос решил пойти по пути неба, сохранив земную внешность. Исследователи вскрыли структуру его темно-коричневого меха и замерли: внутри оказались те самые пустоты, которые раньше считались патентным изобретением птичьего мира. Утконос — живой мост между прошлым и настоящим. Его тело напоминает конструктор, где клюв утки соседствует с ядовитыми шпорами и способностью откладывать яйца. Теперь к этому списку добавились и полые пигментные гранулы. Несмотря на их наличие, зверь не сияет радугой. Его мех остается тусклым и практичным, что помогает скрываться в мутных прибрежных водах.

"Обнаружение таких структур у млекопитающего — это вызов всей системе. Мы привыкли, что меланосомы зверей однотипны, но утконос снова смешивает карты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по экзотическим животным Антон Тарасов.

Пернатый след в густой шерсти

Зачем зверю, который проводит полжизни в воде, нужны сложности в строении волоса? У птиц пустоты в пигменте помогают регулировать вес пера или создавать оптические иллюзии. Для нашего героя это может быть эхом древней стратегии выживания. Ученые проверили других скрытных обитателей планеты. Они изучили грызунов, приматов и даже сумчатых, но ни у кого не нашли даже намека на подобные полости.

Тип строения пигмента Кому свойственно Плотные однородные гранулы Почти все млекопитающие Земли Полые и уплощенные капсулы Птицы и единственный зверь — утконос

Интересно, что эти микрокапсулы хаотично разбросаны в корковом слое волоса. Они не выстраиваются в ряды, как у павлинов. Это рабочая одежда, а не праздничный наряд. Возможно, такая пористость помогает меху быстрее сохнуть или лучше удерживать тепло, когда зверь ныряет за добычей в холодные реки.

"Микроструктура волоса напрямую влияет на плавучесть и термоизоляцию. Утконос — уникальный пример адаптации к двум стихиям сразу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Логика водного биотопа

Многие дикие кошки плавают и ныряют, но никто из них не обзавелся птичьими деталями в шкуре. Утконос стоит особняком. Его биотоп требует максимальной отдачи от организма. Каждая мелочь в строении тела — это инструмент. Ученые предполагают, что полый пигмент мог достаться ему от предков, которые только начинали осваивать водные просторы миллионы лет назад. Сегодня мы видим лишь верхушку айсберга. Если Балтийское море акулы и другие рыбы используют для перемещения, то утконос фактически живет на границе миров. Его шерсть обязана быть совершенной. Исследование показало, что мы всё еще плохо понимаем, как работают базовые механизмы защиты кожи и волос у существ, не вписывающихся в стандарты.

"Мы часто ищем сложные причины, а разгадка кроется в физике среды. Пористая структура всегда лучше держит удар температуры", — объяснил специально для Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о находке

Почему это открытие важно?

Оно рушит стену между млекопитающими и птицами в вопросах строения пигментации. Это заставляет пересмотреть историю развития волосяного покрова.

Меняет ли утконос цвет?

Нет, полые структуры у него не служат для создания переливов. Он остается стабильно коричневым для маскировки в речном иле.

Есть ли такие клетки у человека?

Нет, у людей и большинства зверей меланосомы всегда плотные и заполнены меланином полностью без внутренних пустот.

Как это помогает утконосу в воде?

Точного ответа нет, но основная гипотеза связана с теплообменом и легкостью меха при намокании.

