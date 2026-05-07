Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Птица в меховой шкуре? Новое открытие в теле утконоса поставило науку в тупик

Зоосфера

Природа в сотый раз доказывает: мир животных не делится на строгие главы учебников. Утконос всегда считался странным пазлом, но новая находка ученых из Гентского университета окончательно выбивает почву из-под ног классификаторов. В его шерсти обнаружили микроскопические капсулы с краской, которые раньше встречались исключительно у пернатых.

Утконос под водой
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утконос под водой

Микроскопический секрет странного зверя

Внутри клеток каждого волоска спрятаны контейнеры с цветом. У обычных зверей они плотные, как цельные кусочки мела. У птиц эти капсулы часто бывают полыми или приплюснутыми, что позволяет свету играть на перьях, создавая невероятные переливы. Утконос решил пойти по пути неба, сохранив земную внешность. Исследователи вскрыли структуру его темно-коричневого меха и замерли: внутри оказались те самые пустоты, которые раньше считались патентным изобретением птичьего мира. Утконос — живой мост между прошлым и настоящим. Его тело напоминает конструктор, где клюв утки соседствует с ядовитыми шпорами и способностью откладывать яйца. Теперь к этому списку добавились и полые пигментные гранулы. Несмотря на их наличие, зверь не сияет радугой. Его мех остается тусклым и практичным, что помогает скрываться в мутных прибрежных водах.

"Обнаружение таких структур у млекопитающего — это вызов всей системе. Мы привыкли, что меланосомы зверей однотипны, но утконос снова смешивает карты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по экзотическим животным Антон Тарасов.

Пернатый след в густой шерсти

Зачем зверю, который проводит полжизни в воде, нужны сложности в строении волоса? У птиц пустоты в пигменте помогают регулировать вес пера или создавать оптические иллюзии. Для нашего героя это может быть эхом древней стратегии выживания. Ученые проверили других скрытных обитателей планеты. Они изучили грызунов, приматов и даже сумчатых, но ни у кого не нашли даже намека на подобные полости.

Тип строения пигмента Кому свойственно
Плотные однородные гранулы Почти все млекопитающие Земли
Полые и уплощенные капсулы Птицы и единственный зверь — утконос

Интересно, что эти микрокапсулы хаотично разбросаны в корковом слое волоса. Они не выстраиваются в ряды, как у павлинов. Это рабочая одежда, а не праздничный наряд. Возможно, такая пористость помогает меху быстрее сохнуть или лучше удерживать тепло, когда зверь ныряет за добычей в холодные реки.

"Микроструктура волоса напрямую влияет на плавучесть и термоизоляцию. Утконос — уникальный пример адаптации к двум стихиям сразу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Логика водного биотопа

Многие дикие кошки плавают и ныряют, но никто из них не обзавелся птичьими деталями в шкуре. Утконос стоит особняком. Его биотоп требует максимальной отдачи от организма. Каждая мелочь в строении тела — это инструмент. Ученые предполагают, что полый пигмент мог достаться ему от предков, которые только начинали осваивать водные просторы миллионы лет назад. Сегодня мы видим лишь верхушку айсберга. Если Балтийское море акулы и другие рыбы используют для перемещения, то утконос фактически живет на границе миров. Его шерсть обязана быть совершенной. Исследование показало, что мы всё еще плохо понимаем, как работают базовые механизмы защиты кожи и волос у существ, не вписывающихся в стандарты.

"Мы часто ищем сложные причины, а разгадка кроется в физике среды. Пористая структура всегда лучше держит удар температуры", — объяснил специально для Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о находке

Почему это открытие важно?

Оно рушит стену между млекопитающими и птицами в вопросах строения пигментации. Это заставляет пересмотреть историю развития волосяного покрова.

Меняет ли утконос цвет?

Нет, полые структуры у него не служат для создания переливов. Он остается стабильно коричневым для маскировки в речном иле.

Есть ли такие клетки у человека?

Нет, у людей и большинства зверей меланосомы всегда плотные и заполнены меланином полностью без внутренних пустот.

Как это помогает утконосу в воде?

Точного ответа нет, но основная гипотеза связана с теплообменом и легкостью меха при намокании.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные экология
Новости Все >
Биохимия сна: почему неправильная кровать превращает ночь в сеанс инквизиции
Стерильность или спазм: как ионизаторы превращают жизнь аллергика в борьбу за вдох
Лимит мощности: почему 200 граммов мяса становятся пределом для системы ЖКТ
Сигнал SOS от организма: когда привычка часто ходить в туалет скрывает болезнь
Токсичное солнце: почему весной кожа может внезапно «сгореть» изнутри
Испытание на верность: Анна Семенович дала жёсткую характеристику покинувшим Россию коллегам
Магия возвращается раньше срока: HBO официально запустил в работу второй сезон Гарри Поттера
Битва за горло планеты: пока США душат проливы, Китай и Таиланд роют чёрный ход для танкеров
Терминатор на пороге: Илон Маск предупреждает о катастрофических последствиях искусственного интеллекта
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
Сейчас читают
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Садоводство, цветоводство
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Последние материалы
Метаболизм не спит: как гантели запускают сжигание жира у людей старше 50 лет
Блестящий кузов вместо безопасности: ловушки, в которые попадает каждый покупатель при покупке авто
Битва за горло планеты: пока США душат проливы, Китай и Таиланд роют чёрный ход для танкеров
Одна ошибка в день выплаты пенсии может обнулить ваш бюджет на весь месяц
Терминатор на пороге: Илон Маск предупреждает о катастрофических последствиях искусственного интеллекта
Клубника плодит рассаду как безумная: один куст за лето захватывает целую грядку
На вид почти близнецы, а вкус решает всё: чем чевапчичи отличаются от купат и колбасок
Птица в меховой шкуре? Новое открытие в теле утконоса поставило науку в тупик
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.