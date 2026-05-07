Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Родственник енота, который сошел с ума от сахара: почему этот зверек готов на всё ради капли меда

Зоосфера

Кинкажу напоминает ожившую плюшевую игрушку, ставшую результатом дерзкого эксперимента природы. Этот зверь сочетает в себе повадки обезьяны, ловкость кошки и гастрономическую одержимость профессионального кондитера.

Кинкажу или медовый медведь
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кинкажу или медовый медведь

Золотистый призрак тропических крон

Долгое время исследователи считали его лемуром или мелким приматом из-за цепкого хвоста и формы черепа. Генетические тесты расставили все по местам, подтвердив родство с енотами. Прятаться в густой листве зверькам помогает густой мех цвета жженой карамели. Он настолько плотный, что тропические ливни скатываются по нему, не намочив кожу. Днем животные спят в глубоких дуплах, превращаясь в пушистые шары. С наступлением сумерек их мир оживает. Огромные зрачки улавливают малейшее движение, а чуткие лапы позволяют бесшумно скользить по веткам.

"Главная проблема при содержании такого экзота дома — его ночной режим. Зверек начинает активную жизнь в десять вечера, и это не просто бег по клетке, а полноценная перестановка мебели в террариуме", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по экзотическим животным Антон Тарасов.

Сильный хвост служит пятой конечностью. Кинкажу спокойно висит на нем вниз головой, освобождая передние лапы для извлечения мякоти из плодов. В отличие от многих других млекопитающих, хвост этого енота способен выдержать вес всего тела без лишних усилий.

Почему сахар заменяет им все

Ацтеки называли его медовым медведем. Прозвище оправдано тягой к нектару и сотам диких пчел. Тонкий двенадцатисантиметровый язык проникает в самые узкие отверстия. Шерсть защищает морду от укусов рассерженного роя. Сладкое топливо необходимо им для поддержания колоссального уровня энергии. Маленькое тело сжигает калории мгновенно. За одну прогулку кинкажу может осушить десятки цветов, попутно работая важным опылителем леса.

"Рацион кинкажу нельзя строить только на фруктах, иначе животное быстро заработает диабет. В дикой среде они активно поедают личинок и насекомых", — подчеркнула эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Для зверя размером с кошку объем потребляемого сахара кажется аномальным. Если пересчитать его рацион на человеческие параметры, получится несколько литров газировки за ночь. Такая диета сделала бы любого другого хищника неповоротливым, но только не этого прыгуна.

Семейная иерархия медовых медведей

Кинкажу — животные социальные. Группа обычно состоит из двух самцов, самки и молодняка. Они вместе спят, чистят друг другу шерсть и защищают территорию от конкурентов. Коммуникация идет через свист, тявканье и специфические запахи. Самцы проявляют удивительную лояльность к лидеру группы. Они подолгу живут с родителями, помогая охранять сочные плодовые деревья. Дочери же покидают семью раньше, отправляясь на поиски новых участков джунглей.

"Одиночное содержание кинкажу часто приводит к серьезным отклонениям в поведении. Зверь становится навязчивым или, наоборот, впадает в апатию", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Помимо сладкого, в меню попадают мелкие ящерицы и птичьи яйца. Хищная натура просыпается, когда углеводный запас исчерпан. Острые когти не только помогают лазать, но и служат грозным оружием против мелкой добычи.

Сравнение рациона и привычек

Характеристика Показатель кинкажу
Основной источник энергии Фруктоза, нектар, мед
Длина рабочего языка До 12 сантиметров
Период бодрствования Строго ночной образ жизни
Продолжительность жизни До 25 лет в неволе

Разрушение естественной среды в Южной Америке заставляет этих зверей искать новые стратегии выживания. Вырубка лесов уничтожает их столовые — вековые деревья. В зоопарках медовые медведи размножаются охотно, что дает шанс на сохранение вида. Интеллект кинкажу часто сравнивают с обезьяньим. Они быстро находят способы открывать засовы и манипулировать предметами. Такое любопытство часто становится причиной травм в домах, не подготовленных к визитам лесного гостя. Ловкость позволяет им проникать в любые щели.

Ответы на популярные вопросы о кинкажу

Можно ли завести кинкажу в обычной квартире?

Это крайне сложно. Животному нужен вольер размером с комнату, высокая влажность и полная тишина днем. В обычной квартире зверь быстро превратит мебель в щепки.

Правда ли, что они меняют цвет шерсти?

Нет, окрас остается постоянным. Однако под разным освещением их золотистый мех может казаться оливковым или насыщенно-бурым из-за игры света на плотных ворсинках.

Кусаются ли эти милые зверьки?

Несмотря на внешность игрушки, кинкажу — хищники. При испуге или в период гона они могут нанести глубокие раны своими острыми зубами.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные биология дикие животные
Новости Все >
Почему аккумулятор разряжается за неделю в городе: скрытая проблема современных авто
Ловушка на 13 тысяч: в Московской области под видом комнат сдают холодные балконы
Шанс для инвестора: ДОМ.РФ реализует крупные объекты в Московской области
Зубастые захватчики дач: сибирские аграрии столкнулись с беспрецедентной атакой карбышей
Тектонический сдвиг на авторынке: Toyota и Jaecoo разнесли всех, а Jetour и Changan утонули
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Сейчас читают
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Садоводство, цветоводство
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Последние материалы
Эти 3 упражнения заменяют массаж: секрет здоровой спины без затрат и боли уже через неделю
Майская ловушка в квитанциях: почему юристы советуют не платить за ЖКХ в первый же день
Сладкая как черешня, стойкая как дуб: три сорта вишни, которые не боятся монилиоза и весенних заморозков
Биопрепараты против химии: как вылечить сад без ожогов и потери урожая в условиях весны
Вопреки предательству Пашиняна: в Ереване прошел музыкальный вечер в честь Дня Победы
Семейные переводы под колпаком: банки начали блокировать даже подарки родственникам
Как не испортить форму: 3 правила домашней коррекции бровей для идеального лица
Родственник енота, который сошел с ума от сахара: почему этот зверек готов на всё ради капли меда
Нежный вкус возвращает в детство: этот лёгкий крем делает домашний торт по-настоящему семейным
Идеологический террор в ЕС: Европарламент окончательно превратился в карательный орган
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.