Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Клыки как бивни и три часа страха: как 11-летний мальчик три часа выслеживал лесного монстра

Зоосфера

Леса Алабамы содрогнулись от грохота револьвера 50-го калибра. 11-летний Джемиссон Стоун из Пикенсвилла превратился в мировую сенсацию, когда добыл зверя, напоминающего мифическое чудовище. Вепрь весом 477 килограммов и длиной почти три метра — это не просто охотничий трофей. Это оживший кошмар, который по всем параметрам обходит легендарного "Хогзиллу". Мальчик преследовал гиганта три часа, пока густые заросли плантации "Лост Крик" не превратились в арену финальной схватки.

Кабан
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабан

Где растут великаны

Дикий кабан — это квинтэссенция мощи и ярости. В отличие от домашних свиней, эти животные обладают колоссальной выносливостью. Для 11-летнего ребенка такая встреча стала испытанием воли. Когда пули попадали в плотную шкуру, зверь лишь ускорялся, уходя в чащу. Наблюдение за подобными особями подтверждает: в условиях свободы хищники и крупные травоядные адаптируются к опасностям, наращивая массу и оттачивая реакцию.

"Такой вес для дикой особи — аномалия, граничащая с фантастикой. Обычно лесные обитатели гораздо скромнее в размерах, но обилие кормовой базы на частных территориях создает условия для появления настоящих левиафанов", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Чтобы зафиксировать рекорд, семье Стоунов пришлось везти тушу на грузовой терминал. Обычные весы беспомощно застывали на максимальной отметке. Вепрь оказался тяжелее, чем многие малолитражные автомобили. Из него планируют изготовить сотни килограммов сосисок, что обеспечит семью запасами еды на месяцы вперед.

Анатомия страха: клыки как бивни

Джемиссон признался, что в момент преследования его охватил холодный ужас. Кабан выглядел устрашающе — огромная голова, по размеру сравнимая с туловищем ребенка, и клыки, больше похожие на бивни слона. Это не декоративное животное, а машина для выживания. Подобная мощь встречается в природе редко, напоминая о временах, когда древние существа с пугающей маскировкой безраздельно владели лесами и морями.

Параметр Показатель
Вес 1051 фунт (477 кг)
Длина 2,84 метра
Оружие Револьвер .50 калибра

"Охота на такого зверя требует не только меткости, но и невероятного самообладания. Кабан — один из самых опасных противников, способный на внезапную и осмысленную атаку даже после смертельного ранения", — объяснил эксперт Pravda. Ru по поведению животных Павел Смирнов.

Принудительная перспектива и сомнения

Мировая слава принесла не только восторги, но и ядовитую критику. Эксперты по визуальному контенту изучают фотографии под микроскопом. Главная претензия — использование приема принудительной перспективы. Если посадить человека в трех метрах позади объекта, любой подводный охотник или лесной зверь покажется монстром. Однако вес, подтвержденный документами с терминала, сложно оспорить только лишь визуальными эффектами.

"В охотничьей среде всегда есть место преувеличению, но здесь мы имеем дело с физическими фактами. Даже если фото сделано хитро, масса зверя остается запредельной для дикой свиньи", — подчеркнул специально для Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Для юного охотника эта история уже стала билетом в большое кино — мальчика пригласили на роль в фильме ужасов. Дикий мир продолжает удивлять, будь то гигантский кабан из Алабамы или венценосный орел, способный поднять в воздух добычу, вес которой превышает его собственный в разы. Ответственность перед природой требует уважения к таким гигантам, даже если встреча с ними заканчивается выстрелом.

Ответы на популярные вопросы об охоте

Может ли дикий кабан достигать веса в полтонны?

В исключительных случаях, при избытке калорийного корма и отсутствии естественных врагов, особи могут вырастать до экстремальных размеров, превосходя стандартные нормы вида.

Насколько опасен раненый вепрь?

Это самый опасный период охоты. Животное перестает чувствовать боль и бросается на источник угрозы с яростью, используя клыки как режущие инструменты.

Почему на фото кабан кажется больше мальчика?

Здесь работает сочетание реальных размеров туши и фотоприема, когда объект на переднем плане визуально доминирует над фоном.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные дикие животные
Новости Все >
Стереотипы о космосе рухнули: даже малые ледяные тела способны удерживать газ
Кому нужен кабинет: как Шаляпин разоблачил провокацию о своих планах в Госдуме
Троллейбусная плавность или риск: вся правда о японских и китайских вариаторах
Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года
Дорогое видео: как скрытая съёмка Лерчек обернулась для девушки потерей клубной карты
Гудки вместо ответа: в мэрии Новосибирска нашлись линии, где горожан ждёт тишина
Цена бесплатного совета: как нейросети вводят в заблуждение пользователей во Владивостоке
Старость под микроскопом: почему водителям 60+ станет сложнее пройти медкомиссию
Археологи нашли в Шотландии деревянную платформу возрастом более 5000 лет
Центр Киева может превратиться в декорации для триллера: железное терпение Москвы закончилась
Сейчас читают
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Новости Армении
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Военные новости
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Последние материалы
Магия против физиологии: правда об имбире и чесноке в борьбе за идеальное тело
Троллейбусная плавность или риск: вся правда о японских и китайских вариаторах
Вкус советского детства: как дома приготовить легендарные пышные майские булочки
Ловушка стажа: как не потерять часть отраслевой пенсионной надбавки при выходе на заслуженный отдых
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года
Райские уголки, ставшие кладбищами: 6 городов-призраков, где сама земля пытается убить человека
Вернуть былую форму за три недели: пошаговая стратегия домашних упражнений для новичков
Дорогое видео: как скрытая съёмка Лерчек обернулась для девушки потерей клубной карты
Тишина у моря и доступный сервис: как выглядит отдых на побережье Дагестана вдали от суеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.