Аркадий Кузнецов

Охотник на акул размером с автобус: этот невидимый хозяин бездны держит в страхе ночной океан

Зоосфера

Океанская бездна скрывает инженера с девятью центрами управления и тремя моторами в груди. Гигантский тихоокеанский осьминог (Enteroctopus dofleini) — это не просто моллюск. Это разумная система, способная менять конфигурацию тела и цвет за доли секунды. Взрослая особь весит до 50 килограммов, но история знает атлантов весом в 272 килограмма. Это мощь белого медведя, упакованная в эластичную оболочку, лишенную костей.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Биотоп: Хозяин северных вод

Этот исполин обживает холодные течения от Японии до Калифорнии. Его дом — не пустая банка, а сложная экосистема из расщелин и затонувших фрегатов. Осьминог — фанат чистоты и порядка. Дайверы находят его логово по "мусорным кучам" у входа. Там аккуратно сложены пустые панцири крабов и кости рыб. Морские хищники часто обходят эти зоны стороной, зная о силе восьми рук.

"Осьминог не просто сидит в засаде. Он анализирует обстановку. Если перед ним сложная задача, он будет пробовать разные подходы, пока не найдет решение", — объяснил эксперт Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Децентрализованный разум: Девять мозгов

Интеллект осьминога не похож на человеческий. У него есть центральный процессор и восемь периферийных узлов в каждой руке. Каждое щупальце "думает" самостоятельно. Оно может пробовать предмет на вкус, ощупывать текстуру и принимать решение о захвате без участия центра. Такая многозадачность превращает хищника в идеальную машину для выживания. Даже дружелюбные гиганты океана пасуют перед его способностью просачиваться в щели размером с монету.

Характеристика Параметры GPO
Количество мозгов 9 (1 центральный, 8 в щупальцах)
Количество сердец 3 (2 жаберных, 1 системное)
Продолжительность жизни 3—5 лет

Сердечная система GPO — образец эффективности. Два сердца качают кровь к жабрам, а третье снабжает все тело. Когда осьминог переходит на реактивный режим плавания, системное сердце замирает. Вся энергия уходит на рывок. Это делает его похожим на кашалота в миниатюре, только вместо акустической пушки у него — маскировка и яд.

"Мы наблюдали, как осьминоги открывают сложные задвижки и узнают сотрудников в лицо. Это уровень осознанности, который редко встретишь у существа без позвоночника", — отметил эксперт Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Ночная охота и гастрономия бездны

Когда солнце уходит за горизонт, осьминог превращается в тень. Он использует клетки-хроматофоры, чтобы слиться с песком или камнем. Его кожа меняет не только колер, но и рельеф — от гладкой поверхности до бугристой имитации коралла. Жертва не видит угрозы до последнего момента. Затем следует бросок, захват присосками и удар клювом, который способен пробить панцирь самого крупного краба. В меню попадают даже небольшие акулы, застигнутые врасплох.

"В отличие от падальщиков вроде миксины, гигантский осьминог — активный и честный дуэлянт. Он полагается на расчет и силу", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru ветеринарный врач Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы об осьминогах

Опасен ли гигантский осьминог для человека?

Для ныряльщика он скорее любопытный сосед, чем враг. Осьминоги не агрессивны. Яд у них есть, но он используется для парализации добычи. Укус может вызвать отек, но не летальный исход.

Почему они живут так мало?

Это трагедия вида. Вся энергия уходит на один цикл размножения. Самка охраняет икру полгода, ничего не ест и погибает сразу после появления потомства.

Правда ли, что они могут менять форму?

Да, из-за отсутствия костей осьминог способен пролезть в любое отверстие, которое шире его единственной твердой части — ротового клюва.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, ветеринарный врач Сергей Рябинин
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука природа животные экология поведение
