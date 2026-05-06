Елена Воробьёва

Кость из прошлого перевернула историю: найденный ящер закрыл разрыв длиной в 70 миллионов лет

Мир палеонтологии всколыхнула находка из Испании. Ученые обнаружили останки существа, которое буквально "сшивает" разорванную летопись времен. Знакомьтесь: Foskeia pelendonum. Этот миниатюрный динозавр — не просто очередной скелет в музее. Он — потерянное звено эволюции, заполнившее гигантскую лакуну длиной в 70 миллионов лет.

Динозавр, рычащий в лесу

Окаменелости нашли на севере Испании. Команда под руководством Фиделя Торсиды Фернандеса-Бальдора из Музея динозавров в Салас-де-лос-Инфантес извлекла кости пяти особей. Этот ящер принадлежал к группе орнитоподов, но выглядел весьма специфично. Представьте легкое, юркое существо с гипертрофированным черепом. Такая анатомия резко выделяет его на фоне массивных родственников вроде игуанодона.

"Находка Foskeia pelendonum доказывает, что экосистемы того времени были гораздо сложнее. Миниатюрные формы часто ускользают от палеонтологов из-за хрупкости костей, но именно они раскрывают детали адаптации видов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Название рода "Фоскейя" — это гибрид света и поиска. Греческое "фос" (светлый) намекает на малый вес, а "скей" описывает процесс добычи пищи. Это был настоящий атлет мелового периода, способный быстро перемещаться в поисках растительности. Видовое же имя дано в честь пелендонов — древнего кельтиберийского племени, когда-то топтавшего те же земли Сории и Бургоса.

Метаболизм птицы в теле ящера

Доктор Коэн Штейн провел гистологический анализ находок. Результаты поражают. Срезы костей показали: найденные особи не были "подростками". Это взрослые, половозрелые животные. Но самое интересное внутри клеток. Микроструктура ткани указывает на бешеный темп жизни. Их уровень метаболизма близок к показателям современных птиц или мелких млекопитающих.

Характеристика Особенность Foskeia pelendonum
Размер Миниатюрный, легкий скелет
Череп Пропорционально увеличен по сравнению с телом
Метаболизм Высокий, сопоставим с теплокровными животными

Высокая скорость обмена веществ означает, что животное нуждалось в качественном "топливе". Как и поведение мышей, их активность была продиктована необходимостью постоянно поддерживать энергию. Эти динозавры не были медлительными рептилиями. Это были "энерджайзеры" мезозоя.

"Судя по гистологии, мы имеем дело с крайне активным существом. Высокий метаболизм требует специфического рациона и постоянного движения, что характерно для мелких видов, занимающих уникальные экологические ниши", — подчеркнул ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Эволюционный мост через миллионы лет

Главная сенсация — родственные связи. Анализ ДНК (в случае с ископаемыми — филогенетический расчет признаков) показал близость испанского ящера к австралийскому муттабурразавру. Это рушит старые теории о локальной эволюции. Между Испанией и Австралией — тысячи километров. Значит, травоядные гиганты и их мелкие кузены совершали грандиозные миграции по суперконтинентам.

Такая глобальная связанность экосистем напоминает современные процессы. Как расселение животных в СССР изменило природу Европы, так и миграции динозавров перекраивали биологическую карту планеты. Foskeia pelendonum заполняет лакуну в истории орнитоподов, доказывая, что эволюционное древо было гораздо гуще, чем мы думали.

"Подобные находки меняют наше представление о границах обитания видов. Это напоминает то, как лесной голубь внезапно адаптируется к городам — природа всегда находит способ колонизировать новые территории", — отметил орнитолог Алексей Пронин.

Наблюдение за древними видами помогает понять, как работает адаптация видов в условиях меняющейся среды. Даже спустя миллионы лет механизмы выживания остаются схожими: скорость, интеллект и способность к перемещению решают всё.

Ответы на популярные вопросы о динозаврах

Почему Foskeia pelendonum такой маленький?

Миниатюрность — стратегия выживания. Это позволяло ящеру проникать в густые заросли и обходиться малым количеством пищи, недоступным для гигантов.

Связано ли название динозавра с его внешностью?

Да, корень "фос" (свет) указывает на легкость костей и изящное телосложение животного.

Как узнали о его высоком метаболизме?

С помощью микроскопического анализа срезов костей. У быстрорастущих и активных животных структура сосудов и костных пластин уникальна.

Мог ли этот динозавр быть предком птиц?

Напрямую — нет. Но он демонстрирует параллельную эволюцию: развитие высокой активности и сложного поведения, характерного для птиц.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, орнитолог Алексей Пронин
Автор Елена Воробьёва
Воробьёва Елена Михайловна — зоопсихолог с 16-летним стажем. Поведение животных, стресс, адаптация и коррекция проблем.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
