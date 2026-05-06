Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Ильин

Планета выживет, но станет пустой: исчезновение этих насекомых лишит людей фруктов и разнообразия

Зоосфера

Миф о том, что гибель пчел мгновенно сотрет человечество с лица земли, годами курсирует в инфополе. Красивая легенда, приписываемая Эйнштейну, утверждает: у цивилизации останется всего четыре года. На деле биология и современная агрономия рисуют иную картину. Да, наша планета — это сложный биотоп, где каждый вид важен, но исчезновение полосатых тружеников — это скорее экономический и диетический кризис, чем финальный титр истории людей.

Пчела собирает пыльцу с цветка
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела собирает пыльцу с цветка

Пчёлы и глобальное опыление

Пчелы — виртуозные опылители. ФАО подтверждает: 75% сельхозкультур получают бонусы от их визитов. Но ключевое слово здесь — бонусы. Лишь 10% растений критически зависят от насекомых. Остальные справляются сами, просто выдавая меньший объем продукции. Для многих видов животных поведение опылителей вторично по сравнению с климатическими факторами. Исследования показывают, что зависимость мирового производства еды от "биотического" транспорта пыльцы колеблется в пределах 5-8%. Это не похоже на сценарий апокалипсиса.

"Называть исчезновение пчел концом света — преувеличение. Биосфера пластична, а человечество давно вышло за рамки естественной регуляции за счет технологий", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Калорийная основа рациона человека

Фундамент нашей цивилизации — злаки. Пшеница, кукуруза и рис дают более 50% всей энергии человечеству. Эти культуры игнорируют пчел. Пшеница доверяет ветру, рис размножается без посредников. В густонаселенных регионах, таких как Китай или Индия, злаковая диета практически не реагирует на колебания численности насекомых. Даже если все пчелы мира исчезнут, хлеб и каша на столах останутся. Это вопрос выживания видов, а не калорийности тарелки.

Тип культуры Зависимость от пчел
Злаковые (пшеница, рис, кукуруза) Нулевая (опыляются ветром)
Фрукты, ягоды, орехи Высокая (до 90-100%)
Масличные культуры и хлопок Средняя (влияет на урожайность)

Продукты, чувствительные к исчезновению пчёл

Удар придется по разнообразию. Миндаль, авокадо, черника и кофе станут предметами роскоши. Например, в Калифорнии производство миндаля — это целая войсковая операция по переброске двух миллионов ульев. Без этого урожай падает до критических отметок. Смертность насекомых уже бьет по карману фермеров США. Рацион без пчел станет скудным, пресным и дорогим, но не смертельным. Мы потеряем витамины, но сохраним голые калории.

"Экзотические виды животных и растений всегда первыми попадают под удар при изменении экосистем. Пчелы — это лакмусовая бумажка здоровья нашей среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Экономический коллапс или пересмотр цен?

Мировое сельское хозяйство оценивает "бесплатные услуги" пчел в сумму до 600 миллиардов долларов ежегодно. Это база для текстиля, косметики и медицины. Хлопок в отдельных провинциях без пчел теряет до 15% урожайности. Для глобальной экономики это шок, аналогичный затяжному кризису в цепочках поставок. Проблемы с экологией могут спровоцировать рост инфляции на продукты питания, похожий на волатильность рынка при серьезных технологических сбоях.

Для многих владельцев животных пчелы кажутся далекой темой, пока речь не заходит о кормовой базе и качестве ингредиентов. Любое нарушение в природном звене — это рост себестоимости всего, что мы покупаем в супермаркетах. Система может устоять, но цена билета в жизнь вырастет.

Технологические альтернативы

Ученые из США и Японии грезят микродронами-опылителями. Но пока это лишь дорогостоящие игрушки. Один улей за сезон совершает миллионы актов опыления, работая на нектаре и солнце. Создать искусственный аналог — значит перегрузить планету электроникой и затратами энергии. В тепличных хозяйствах ответственное содержание насекомых заменяют ручным трудом, что превращает продукт в элитарный.

"Попытки заменить природные механизмы датчиками и роботами пока выглядят как костыли. Мы должны беречь естественные биотопы, а не надеяться на дрон", — констатировал в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Ответы на популярные вопросы о роли пчел

Правда ли, что без пчел начнется голод?

Массового голода не будет, так как основные калории (злаки) не зависят от пчел. Однако наступит "витаминный голод" из-за дефицита овощей и фруктов.

Могут ли шмели и бабочки полностью заменить пчел?

Частично — да. Но плотность "работы" пчел намного выше. Кроме того, другие насекомые-опылители тоже находятся под угрозой исчезновения.

Подорожает ли мясо при исчезновении пчел?

Да. Пчелы опыляют люцерну и клевер — ценные кормовые культуры. Снижение их урожайности приведет к росту цен на корма для скота.

Существуют ли страны, не зависящие от пчел?

Полностью независимых нет, но страны с диетой на базе риса и рыбы (например, прибрежные регионы Азии) пострадают меньше других.

Читайте также

Экспертная проверка: биолог-эколог Аркадий Кузнецов, зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов
Автор Сергей Ильин
Ильин Сергей Петрович — сотрудник научного зоопарка с 20-летним стажем. Исследования, содержание и наблюдение за животными.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы экология экономика сельское хозяйство
Новости Все >
Синоптики бьют тревогу: вероятность грозы в Москве растет с каждым часом
Сердце не отпускает: что Григорий Лепс рассказал о чувствах к Авроре Кибе после разрыва
Возраст как месть: Екатерина Волкова раскрыла подоплёку своего увольнения из театра
Вместо отдыха — квест на выживание: как не отправить ребёнка в лагерь-призрак этим летом
Зимние последствия: как сестра Жанны Фриске исправила повреждённое изображение на месте захоронения
Кризис заставил россиян считать каждую копейку: вот где прячутся самые крупные потери
Любовь против ярости: как жених тяжелобольной Чекалиной отреагировал на грубые проклятия
Кофе зря записали во враги старения: пару чашек в день могут дать организму неожиданный бонус
Кинематограф и корни: почему Джон Малкович решил официально стать хорватом
Ледяной щит Арктики не выдержал аномального тепла: зафиксирован исторический антирекорд
Сейчас читают
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Новости спорта
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Последние материалы
Планета выживет, но станет пустой: исчезновение этих насекомых лишит людей фруктов и разнообразия
Вместо отдыха — квест на выживание: как не отправить ребёнка в лагерь-призрак этим летом
Зимние последствия: как сестра Жанны Фриске исправила повреждённое изображение на месте захоронения
Кризис заставил россиян считать каждую копейку: вот где прячутся самые крупные потери
Финансовая пропасть: размер зарплатного неравенства между мужчинами и женщинами в РФ достиг максимума
Любовь против ярости: как жених тяжелобольной Чекалиной отреагировал на грубые проклятия
Запреты на любовь: древнерусским молодожёнам разрешали всего 50 ночей в год
Кофе зря записали во враги старения: пару чашек в день могут дать организму неожиданный бонус
Кинематограф и корни: почему Джон Малкович решил официально стать хорватом
Ледяной щит Арктики не выдержал аномального тепла: зафиксирован исторический антирекорд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.