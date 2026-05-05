Дмитрий Мельников

Просто животные или замаскированные пришельцы: почему осьминоги считаются самыми загадочными существами Земли

Зоосфера » Экзотика

Если бы представители внеземных цивилизаций действительно планировали скрытное присутствие на нашей планете, они вряд ли оставили бы пирамиды или круги на злаковых полях. Подобные артефакты лишь привлекают ненужное внимание, вызывая подозрения. Гораздо логичнее притвориться осьминогом.

Децентрализованный интеллект

Обыкновенный осьминог обладает пятьюстами миллионами нейронов. Это колоссальный показатель для беспозвоночного. Однако структура его нервной системы принципиально отличается от нашей. Около двух третей нейронов расположены непосредственно в щупальцах. Головной "штаб" лишь отдает общую команду, а конкретную траекторию движения и силу захвата присосок вычисляют "на местах". Рука буквально думает сама.

"Такое строение нервной системы делает их уникальными организмами. Локальная обработка сенсорной информации щупальцами — это своего рода биологический суперкомпьютер", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию животных Михаил Кравцов.

Щупальце, отделенное от тела, сохраняет активность и пытается схватить объект еще несколько минут. Оно продолжает функционировать вне центральной связи, что подтверждает автономность каждого органа.

Искусство маскировки

Осьминоги меняют цвет, текстуру и паттерны кожи за миллисекунды. Скорость этой трансформации превосходит возможности человеческого глаза. Мозг одновременно управляет тысячами хроматофоров и папилл, создавая идеальный камуфляж. Животное способно имитировать вид других морских обитателей, защищаясь или охотясь.

Парадокс заключается в следующем: биологически осьминоги не различают цвета стандартным для нас способом. Имея лишь один тип фоторецепторов, они умудряются подбирать маскировку с феноменальной точностью по яркости и рисунку. Глядя на результаты такой мимикрии, ученые до сих пор разводят руками.

"Механизмы их визуальной адаптации до сих пор остаются загадкой. Мы видим мастерство, но не понимаем когнитивного процесса, стоящего за этим выбором маскировки", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Мастера побегов

Гибкость этих существ ограничена лишь размером их клюва. Пролезет твердый клюв — протиснется и всё мягкое тело. В 2016 году осьминог Инки через крохотную щель совершил дерзкий побег из аквариума, прополз по полу и нырнул в сливную трубу, после чего оказался в океане. Подобные истории — не редкость.

В зоопарках фиксировались случаи ночных вылазок осьминогов, когда те пробирались в соседние резервуары к рыбам, охотились, после чего возвращались обратно. Они способны различать сотрудников по лицам и проявлять избирательную агрессию, обливая водой неприятных им людей.

Характеристика Осьминоги
Нейроны 500 млн
Тип крови Голубая (гемоцианин)

Их интеллект — это не космические технологии, а эволюционная адаптация в суровом океане. Тем не менее, жизненный цикл этого вида крайне короток — около трех лет. После размножения запускается фаза угасания.

"Короткая продолжительность жизни при столь высокой сложности мозга — ошеломляющий эволюционный выбор природы. Мы видим интеллект, который не требует долгой жизни для развития", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы

Может ли осьминог запомнить человека?

Да. Осьминоги способны различать лица сотрудников и реагировать на них в зависимости от предыдущего опыта взаимодействия.

Зачем они меняют цвет?

Маскировка преследует две цели: защиту от хищников и привлечение добычи путем мимикрии.

Осьминоги действительно видят сны?

Наблюдения показывают наличие фаз активного сна, во время которых животное меняет цвет и дыхание, что свидетельствует об обработке данных мозгом.

Почему они так быстро умирают?

Их физиология запрограммирована генетически: цикл жизни завершается после процесса размножения, чтобы уступить место потомству.

Экспертная проверка: специалист по содержанию животных Михаил Кравцов, зоолог Дмитрий Мельников, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
