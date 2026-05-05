Эволюция против интеллекта? Зачем природа сознательно уменьшила объём мозга у лучших друзей человека

Научное сообщество давно изучает эволюционные изменения, вызванные одомашниванием. Недавние аналитические данные французских ученых проливают свет на серьезные метаморфозы, произошедшие с собаками за последние пять тысяч лет. Речь идет о биологической трансформации, ставшей ответом на смену привычной среды обитания.
Специалисты Французского национального центра научных исследований провели сравнительный анализ. Изучались компьютерные томограммы черепов волков и собак, охватывающие период в 35 тысяч лет. Выяснилось, что современные псы, включая енотовидных особей и даже динго, обладают мозгом, объем которого сократился на 32% по сравнению с дикими предками.
"Уменьшение объема нейронной ткани — это прямая адаптация к смене ниши. Дикий зверь обязан принимать сотни решений ежеминутно для выживания, тогда как бытовые условия притупляют реакцию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Сергей Рябинин, ветеринарный врач.
Основную гипотезу озвучил доктор Куччи. С его точки зрения, размер органа жестко коррелирует с энергопотреблением. Для поддержания работы крупного мозга требуется постоянная "подпитка" калориями. Одомашнивание сняло с животного бремя поиска пищи, переложив эту задачу на человека.
|Параметр
|Дикие предки (волки)
|Современные собаки
|Стратегия питания
|Активная добыча
|Зависимость от владельца
|Энергозатраты
|Высокие
|Минимальные
"Эволюция всегда избавляется от лишнего балласта. Если вид перестает использовать определенные когнитивные модели, затратная энергосистема мозга начинает оптимизироваться", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Мельников, зоолог.
Важно понимать: уменьшение мозга не означает глупость. Напротив, нейронные пути перепрошились. Раньше интеллект фокусировался на охотничьих инстинктах и тактиках выживания. Теперь приоритет отдан социальному взаимодействию с людьми. Собаки научились считывать эмоции, жесты и мимику хозяина, что требует совершенно иного набора психических ответов.
"Мы видим перераспределение когнитивных долей. Собака стала социальным партнером. Подобные метаморфозы наблюдаются у многих видов, перешедших к жизни рядом с человеком", — заявила в беседе с Pravda.Ru Елена Воробьёва, зоопсихолог.
Нет, возможности к обучению остаются прежними, но меняется их направленность. Фокус смещен с индивидуальных survival-навыков на коммуникацию с человеком.
Качество питания важно для общего развития, однако генетические изменения, закрепленные тысячелетиями, первичны в вопросе формирования черепной коробки.
Исследования показывают, что размер мозга современных собак остается стабильно уменьшенным, независимо от образа их жизни в мегаполисах или деревнях.
Это биологическая норма, а не патология. Напротив, организм стал более экономичным, что помогает псам дольше сохранять активность, не тратя силы на поиск пищевых ресурсов.
