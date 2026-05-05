Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Смирнов

Эволюция против интеллекта? Зачем природа сознательно уменьшила объём мозга у лучших друзей человека

Зоосфера » Собаки

Научное сообщество давно изучает эволюционные изменения, вызванные одомашниванием. Недавние аналитические данные французских ученых проливают свет на серьезные метаморфозы, произошедшие с собаками за последние пять тысяч лет. Речь идет о биологической трансформации, ставшей ответом на смену привычной среды обитания.

Овчарка, собака
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Овчарка, собака

Эволюционный процесс уменьшения мозга

Специалисты Французского национального центра научных исследований провели сравнительный анализ. Изучались компьютерные томограммы черепов волков и собак, охватывающие период в 35 тысяч лет. Выяснилось, что современные псы, включая енотовидных особей и даже динго, обладают мозгом, объем которого сократился на 32% по сравнению с дикими предками.

"Уменьшение объема нейронной ткани — это прямая адаптация к смене ниши. Дикий зверь обязан принимать сотни решений ежеминутно для выживания, тогда как бытовые условия притупляют реакцию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Сергей Рябинин, ветеринарный врач.

Экономия ресурсов как двигатель адаптации

Основную гипотезу озвучил доктор Куччи. С его точки зрения, размер органа жестко коррелирует с энергопотреблением. Для поддержания работы крупного мозга требуется постоянная "подпитка" калориями. Одомашнивание сняло с животного бремя поиска пищи, переложив эту задачу на человека.

Параметр Дикие предки (волки) Современные собаки
Стратегия питания Активная добыча Зависимость от владельца
Энергозатраты Высокие Минимальные

"Эволюция всегда избавляется от лишнего балласта. Если вид перестает использовать определенные когнитивные модели, затратная энергосистема мозга начинает оптимизироваться", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Мельников, зоолог.

Перестройка интеллекта под новые задачи

Важно понимать: уменьшение мозга не означает глупость. Напротив, нейронные пути перепрошились. Раньше интеллект фокусировался на охотничьих инстинктах и тактиках выживания. Теперь приоритет отдан социальному взаимодействию с людьми. Собаки научились считывать эмоции, жесты и мимику хозяина, что требует совершенно иного набора психических ответов.

"Мы видим перераспределение когнитивных долей. Собака стала социальным партнером. Подобные метаморфозы наблюдаются у многих видов, перешедших к жизни рядом с человеком", — заявила в беседе с Pravda.Ru Елена Воробьёва, зоопсихолог.

Ответы на популярные вопросы о биологии собак

Означает ли меньший мозг снижение способности к дрессировке?

Нет, возможности к обучению остаются прежними, но меняется их направленность. Фокус смещен с индивидуальных survival-навыков на коммуникацию с человеком.

Влияет ли рацион на размер мозга щенка?

Качество питания важно для общего развития, однако генетические изменения, закрепленные тысячелетиями, первичны в вопросе формирования черепной коробки.

Есть ли разница между мозгом городской и сельской собаки?

Исследования показывают, что размер мозга современных собак остается стабильно уменьшенным, независимо от образа их жизни в мегаполисах или деревнях.

Опасно ли такое уменьшение для здоровья собаки?

Это биологическая норма, а не патология. Напротив, организм стал более экономичным, что помогает псам дольше сохранять активность, не тратя силы на поиск пищевых ресурсов.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, зоолог Дмитрий Мельников, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Павел Смирнов
Смирнов Павел Алексеевич — эксперт по поведению животных с 18-летним стажем. Коррекция поведения, адаптация и взаимодействие с человеком.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы собаки биология животные
Новости Все >
Голоса поколений: почему Шаман хочет записать совместный трек с Надеждой Бабкиной
ГАЗ-16, убивший дорожные бюджеты — летал там, где нет дорог: этим и мешал системе
Микрофон на полку? Полина Гагарина призналась, во что превратится её жизнь после сцены
Боги среди нас: почему Кристофер Нолан видит в Гомере истоки киновселенной Marvel
Маршал приказал закрыть: в чем тайна советского крота, который умел исчезать под землей
Энерго-вампиры в квартире: эти приборы накручивают счетчик и счета, пока вы спите
Выбор поп-иконы: почему Сабрина Карпентер считает Шрек 2 эталоном анимации
Двигатель в летней пробке работает на износ: что проверить заранее, чтобы не влететь в ремонт
Магия исчезла: как Алексей Потехин объяснил свой драматичный уход из группы Руки Вверх!
Ереван превращают в площадку большого торга: Запад приготовил Армении опасную роль
Сейчас читают
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Садоводство, цветоводство
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Константин Малофеев раскритиковал законопроект о демобилизации малых этносов
Цветочное общежитие: как правильно организовать цветник, чтобы растения не уничтожали друг друга
ГАЗ-16, убивший дорожные бюджеты — летал там, где нет дорог: этим и мешал системе
Атмосферное местечко на окраине системы: чем крошечный объект из пояса Койпера озадачил ученых
От Ирана к Украине: эксперты объяснили реальную повестку разговора Путина с Трампом
Микрофон на полку? Полина Гагарина призналась, во что превратится её жизнь после сцены
Боги среди нас: почему Кристофер Нолан видит в Гомере истоки киновселенной Marvel
Элегантность в тренде: какие детали мужского гардероба гарантированно привлекают женский взгляд
Не теряйте деньги при переезде: автоматический перерасчет пенсии может стать сюрпризом
30 минут в глухом противогазе: к какому кошмару советских школьников готовили на НВП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.