Максим Лазарев

Общение с призраками или болезнь: что заставляет кошек кричать перед глухими стенами

Внезапная вокализация питомца перед глухой стеной часто пугает владельцев. Подобное "общение с призраками" имеет под собой вполне осязаемые биологические причины — от острых сенсорных способностей до скрытых системных патологий организма.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Аудиальный диапазон: сверхчувствительность

Человеческое ухо ограничено частотой 20 кГц, тогда как кошки фиксируют ультразвук до 65 кГц. Для них дом — не статичная коробка, а вибрирующее пространство. Питомец слышит работу бытовой техники, движение мелких грызунов в перекрытиях или ток воды по трубам. Звуки, недоступные людям, становятся для животных важным сигналом.

"Иногда владелец замечает лишь странные позы, но кошка в этот момент отслеживает перемещение насекомого в толще стены. Это абсолютно нормальный охотничий инстинкт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Подобное поведение нельзя списывать на мистику, даже если эмпатия кошки кажется пугающей. Животное просто реагирует на раздражитель, пытаясь привлечь внимание хозяина к источнику шума.

Болезни, вынуждающие кричать

Иногда вокализация сигнализирует о серьезных сбоях. Постоянное напряжение от стрессовых факторов или физическая боль меняют привычки зверя. Ошибки в содержании могут привести к серьезным последствиям, например, генетическим заболеваниям у некоторых метисов.

"Гипертония вызывает отслойку сетчатки. Питомец видит ложные тени, пугается их и начинает вокально защищать свою территорию от иллюзорных угроз", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Сигнал Возможная причина
Бег по кругу, шипение Неврологические симптомы или эпилептиформные припадки
Вокализация при свете Повышенное артериальное давление, когнитивные нарушения

"Владельцам важно исключить паразитарные инвазии, которые даже при домашнем содержании проникают в квартиру через обувь или грязные поверхности", — предупредил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Ответы на популярные вопросы о поведении кошек

Всегда ли мяуканье — это болезнь?

Нет, это чаще всего попытка коммуникации или реакция на звук, который не слышит человек.

Когда стоит записываться к ветеринару?

При наличии сопутствующих симптомов: дезориентации, зрачков разного размера или потери координации.

Может ли стресс стать причиной криков?

Да, смена обстановки или появление других животных часто провоцируют у кошек защитные реакции.

Как успокоить питомца?

Устраните раздражители, обеспечьте правильный уход и проконсультируйтесь со специалистом для исключения физических патологий.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, фелинолог Наталья Гаврилова, зоотехник Сергей Пахомов
Лазарев Максим Олегович — ветеринарный врач по домашним животным с 15-летним стажем. Диагностика, терапия и профилактика.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
