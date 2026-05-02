Летающие мутанты или приятные соседи? Почему лесные голуби вяхири переселяются в городские парки

Вяхирь постепенно осваивает городское пространство, становясь привычной деталью пейзажа мегаполисов. Этот лесной голубь сменил лесную тишину на парковые аллеи, вызывая у горожан любопытство из-за своих внушительных размеров и спокойного нрава. Разберемся, чем примечателен этот "лесной гость" и представляет ли он угрозу для сложившейся экосистемы.

Фото: unsplash.com by bruno costa is licensed under Free to use under the Unsplash License
Витютень — новый сосед в бетонных джунглях

Вяхирь, или витютень, стремительно расширяет ареал. Еще недавно их наблюдали лишь в естественных ландшафтах, а теперь границы их зимовок и гнездовий доходят до Республики Карелия и Томска. Городская среда оказалась для них комфортной. Они не требуют регистрации в реестре домашних животных, однако их интеграция в урбанистику проходит куда естественнее, чем у многих инвазивных видов.

"Вяхири демонстрируют высокую адаптивность. Их присутствие в городах — это не мутация от ГМО, а закономерный процесс освоения новых ниш, где меньше хищников, чем в дикой природе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Антон Тарасов, ветеринарный врач по экзотическим животным.

Этика поведения: в чем отличие от сизарей

Внешнее сходство с сизым голубем обманчиво. Вяхирь почти вдвое крупнее, ведет себя подчеркнуто деликатно. Он не станет драться за крошки у мусорных баков, как хищный" охотник" — домашняя кошка, и не проявляет агрессии к человеку. Этот вид предпочитает диету из семян и ягод. Его гнезда легко обнаружить на крупных ветвях деревьев, порой прямо напротив окон квартир, где живут спокойные люди.

"Люди часто путают обычную осторожность птиц с пугливостью. Вяхирь обладает сложной психикой, и его спокойствие — это результат эволюции, а не отсутствия интеллекта", — отметил в беседе с Pravda. Ru Павел Смирнов, эксперт по поведению животных.

Характеристика Вяхирь (Витютень)
Ареал Леса, парки, активно осваивает города
Рацион Ягоды, зерновые, семена

"Важно понимать, что в отличие от водоплавающих, таких как большой крохаль, вяхирь никогда не станет нападать на других обитателей среды", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Елена Воробьёва, зоопсихолог.

Ответы на популярные вопросы о вяхирях

Почему вяхирь крупнее сизого голубя?

Разница в размерах обусловлена разным происхождением видов. Вяхирь — типичный лесной житель, чья биология настроена на другие энергетические затраты.

Нужно ли подкармливать вяхирей в городе?

Вяхири прекрасно находят естественный корм в парковых зонах. Дополнительная "поддержка" в виде батонов скорее вредит, чем помогает.

Опасны ли они для домашних питомцев?

Птица абсолютно безопасна. Даже если ваша кошка проявляет охотничий интерес, вяхирь — слишком крупная цель для типичного домашнего кота.

Могут ли они переносить болезни?

Любые дикие птицы являются переносчиками определенных инфекций. Контакт с их оперением или пометом нежелателен, как и с представителями других зоонозных векторов.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоопсихолог Елена Воробьёва.
Автор Алексей Пронин
Пронин Алексей Геннадьевич — орнитолог с 18-летним стажем. Специалист по птицам, миграциям и состоянию популяций.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
