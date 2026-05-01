Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бетон в сотах смертелен: почему пчеловоды в панике бегут от рапсовых полей

Зоосфера » Интересное

Рапс превратился в главную агропромышленную звезду, но его триумф обернулся настоящей катастрофой для пасечников. Золотистые поля, создающие иллюзию медового изобилия, стали смертельной ловушкой для рабочих пчел, меняя ландшафт сельского хозяйства не в пользу экологии.

Рапсовая экспансия: бизнес против биологии

Площади под рапс в последние годы подскочили в три раза, достигнув 1,6 млн гектаров. Аграрии ценят культуру за маржинальность, стабильный спрос на экспортные масла и пользу для севооборота. Рапс — отличный предшественник для зерновых, он буквально реанимирует почву после истощающих посевов.

"Масштабирование посевов всегда ведет к упрощению биоценоза. Когда природа замещается монокультурой, любая экосистема, включая лесную, входит в зону риска", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Причина популярности рапса Экономическая выгода
Экспорт масла Рост цен в 3 раза
Кормовая база Высокий спрос животноводов

Животноводы активно скупают жмых, а косметическая отрасль — само масло. Однако такая погоня за прибылью создает идеальные условия для токсического удара по пасекам.

Смертельное притяжение

Пчелы летят на рапс массово, принимая его за полноценный медонос. Реальность оказывается суровой: рапсовый мед превращается в "бетон" в сотах. Насекомые, запертые зимой в улье, просто голодают при полных хранилищах, так как не способны переработать сверхплотную субстанцию. Еще страшнее химическая атака.

"Современные аграрии используют пестициды до 6 раз за сезон. Если не оповещать пасечников, гибель роя становится делом времени. Это классический конфликт интересов, где биологические потери не учитываются в бухгалтерском балансе", — подчеркнул специалист по защите растений Андрей Зорин.

Рабочие особи приносят отравленную пыльцу в дом. Заражение охватывает весь улей за считанные дни. В зонах интенсивного рапсоводства популяции полезных насекомых стремительно редеют.

"Подобное отношение к здоровью среды неизбежно приводит к разрыву пищевых цепочек. Без должного контроля химия уничтожает всё живое вокруг", — пояснил специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Ответы на популярные вопросы о рапсе

Почему рапсовый мед опасен для пчел зимой?

Он кристаллизуется очень быстро и становится слишком твердым. Пчелы не могут его есть, когда температура падает, что приводит к гибели семьи от голода.

Может ли рапс быть полезен для пасеки?

Только в составе разнотравья на ограниченных площадях огородов. Сплошные посадки превращаются в экологическую ловушку.

Как аграрии влияют на гибель пчел?

Частые обработки полей химией без уведомления владельцев пасек приводят к отравлению рабочих особей, которые заносят токсины вглубь улья.

Есть ли способ избежать конфликта с посевами?

Только физическое дистанцирование и жесткий диалог с агропредприятиями о сроках и составах применяемых ядохимикатов.

Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по защите растений Андрей Зорин, специалист по охране животного мира Роман Беляев
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы экология сельское хозяйство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.