Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Икру этой рыбы вы никогда не найдете в магазине: тайна размножения обычной скумбрии

Зоосфера » Рыбы

Гастрономические прилавки предлагают икру трески, минтая и палтуса, но полки остаются пустыми, когда речь заходит о скумбрии. Покупатели привыкли, что рыба в супермаркете почти всегда готова к нересту, однако с этим конкретным видом всё иначе. Разбираемся, почему икру атлантической скумбрии невозможно встретить в продаже и существуют ли исключения из правил.

Фото: Wikimedia Commons by Aleph1, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Биотоп обитания и география вылова

Российские рыболовные флотилии работают в зонах, куда атлантическая скумбрия мигрирует уже после завершения нерестового цикла. Ловля в местах размножения этого вида биологически неактуальна для отечественного рынка. Косяки заходят в наши воды опустошенными. Никаких шансов обнаружить икряную рыбу в обычном улове не существует.

"Добыча скумбрии ведется строго промышленными масштабами вне периодов размножения. Технологически невозможно выловить рыбу в фазе икрометания в российских водах, ведь она здесь просто не нерестится", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Кулинарная ценность и вкусовые мифы

Малочисленные дегустаторы, пробовавшие такую икру за рубежом, не приходят в восторг. По текстуре она напоминает икру трески, но обладает выраженной горечью и мелкими гранулами. Промышленный импорт подобного сырья лишен экономического смысла — потребитель не готов платить за продукт среднего качества.

Характеристика Икра скумбрии / макрели
Вкусовой профиль Горьковатый, специфический
Доступность в РФ Практически отсутствует

Важно различать видовые особенности рыбы и ее пищевую ценность. Попытки найти "икряную деликатесную находку" в стандартной атлантической особи обречены — рыба "пуста" из-за циклов миграции.

"Икра промысловых видов не всегда обладает гастрономической привлекательностью. Порой отсутствие товара на прилавках вызвано исключительно рыночным спросом, а не дефицитом ресурса", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональной кухне России Мария Костина.

Скумбрия или макрель: в чем подвох

Под этикеткой "скумбрия" иногда скрывается макрель. Эти виды — близкие родственники, но их анатомические различия заметны опытному глазу. Макрель обладает более сухим мясом и  встречается с икрой. Икра макрели съедобна, хотя и не претендует на лавры лососевой.

"Покупатели часто путают виды. Макрель не обладает тем насыщенным вкусом, за который мы любим атлантическую скумбрию, но именно она иногда попадает на рынок с икрой", — уточнил в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о продукции

Почему икру нельзя купить отдельно?

Нет стабильного спроса. Продукт горчит и проигрывает конкуренцию другим видам икры.

Вся скумбрия в магазинах одна и та же?

Нет, под видом скумбрии часто продается макрель, отличающаяся по вкусу и составу.

Если я нашел икру, это подделка?

Скорее всего, вам попалась макрель или тихоокеанский вид рыбы, а не атлантическая скумбрия.

Безопасно ли есть икру пойманной макрели?

Да, при условии термической обработки она вполне съедобна, хотя и на любителя.

Помните, что покупка рыбы — это вопрос доверия к поставщику и понимания регламентированных норм качества. Заглядывайте в состав на упаковке, чтобы отличить скумбрию от макрели.

Экспертная проверка: специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина, шеф-повар Дмитрий Козлов.
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы рыба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.