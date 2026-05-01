Икру этой рыбы вы никогда не найдете в магазине: тайна размножения обычной скумбрии

Гастрономические прилавки предлагают икру трески, минтая и палтуса, но полки остаются пустыми, когда речь заходит о скумбрии. Покупатели привыкли, что рыба в супермаркете почти всегда готова к нересту, однако с этим конкретным видом всё иначе. Разбираемся, почему икру атлантической скумбрии невозможно встретить в продаже и существуют ли исключения из правил.

Фото: Wikimedia Commons by Aleph1, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ скумбрия

Биотоп обитания и география вылова

Российские рыболовные флотилии работают в зонах, куда атлантическая скумбрия мигрирует уже после завершения нерестового цикла. Ловля в местах размножения этого вида биологически неактуальна для отечественного рынка. Косяки заходят в наши воды опустошенными. Никаких шансов обнаружить икряную рыбу в обычном улове не существует.

"Добыча скумбрии ведется строго промышленными масштабами вне периодов размножения. Технологически невозможно выловить рыбу в фазе икрометания в российских водах, ведь она здесь просто не нерестится", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Кулинарная ценность и вкусовые мифы

Малочисленные дегустаторы, пробовавшие такую икру за рубежом, не приходят в восторг. По текстуре она напоминает икру трески, но обладает выраженной горечью и мелкими гранулами. Промышленный импорт подобного сырья лишен экономического смысла — потребитель не готов платить за продукт среднего качества.

Характеристика Икра скумбрии / макрели Вкусовой профиль Горьковатый, специфический Доступность в РФ Практически отсутствует

Важно различать видовые особенности рыбы и ее пищевую ценность. Попытки найти "икряную деликатесную находку" в стандартной атлантической особи обречены — рыба "пуста" из-за циклов миграции.

"Икра промысловых видов не всегда обладает гастрономической привлекательностью. Порой отсутствие товара на прилавках вызвано исключительно рыночным спросом, а не дефицитом ресурса", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональной кухне России Мария Костина.

Скумбрия или макрель: в чем подвох

Под этикеткой "скумбрия" иногда скрывается макрель. Эти виды — близкие родственники, но их анатомические различия заметны опытному глазу. Макрель обладает более сухим мясом и встречается с икрой. Икра макрели съедобна, хотя и не претендует на лавры лососевой.

"Покупатели часто путают виды. Макрель не обладает тем насыщенным вкусом, за который мы любим атлантическую скумбрию, но именно она иногда попадает на рынок с икрой", — уточнил в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о продукции

Почему икру нельзя купить отдельно?

Нет стабильного спроса. Продукт горчит и проигрывает конкуренцию другим видам икры.

Вся скумбрия в магазинах одна и та же?

Нет, под видом скумбрии часто продается макрель, отличающаяся по вкусу и составу.

Если я нашел икру, это подделка?

Скорее всего, вам попалась макрель или тихоокеанский вид рыбы, а не атлантическая скумбрия.

Безопасно ли есть икру пойманной макрели?

Да, при условии термической обработки она вполне съедобна, хотя и на любителя.

Помните, что покупка рыбы — это вопрос доверия к поставщику и понимания регламентированных норм качества. Заглядывайте в состав на упаковке, чтобы отличить скумбрию от макрели.

