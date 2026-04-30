Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Кравцов

Городская мистика против физики: что на самом деле происходит, когда к автоматическим дверям подходит собака

Зоосфера » Собаки

Автоматические двери в ритейл-сетях стали привычным атрибутом городской среды. Уличные собаки, обосновавшиеся у входов, часто пытаются имитировать поведение покупателей, ожидая входа в торговый зал. Однако техника остается непреклонной, игнорируя попытки животных попасть внутрь без сопровождения человека.

Бездомная собака у дверей супермаркета
Фото: https://unsplash.com by Tomasz Anusiewicz is licensed under Free
Почему автоматика игнорирует животных

Системы входных групп работают по принципу детекции объема и перемещения. Многие обыватели склонны наделять датчики способностью распознавать "живые души" или социальный статус существа, но реальность прозаична. Инфракрасные или микроволновые сенсоры настроены на параметры взрослого человека: рост, ширину объекта и скорость его шага. Собака, находящаяся на уровне колен, проходит под "лучом зрения" электроники как несущественный для открытия дверей шум или элемент ландшафта.

"Это не мистика и не дискриминация, а элементарная настройка фокусного расстояния сенсоров. Система просто не видит объект, который не попадает в заданную зону высоты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Технологические барьеры и настройки

Магазины стремятся обезопасить внутреннее пространство от проникновения бродячих особей, которые часто становятся разносчиками опасных заболеваний, таких как бешенство. Точная калибровка датчиков позволяет дверям игнорировать перемещения бездомных собак. При возникновении сбоев, когда автоматика начинает срабатывать на животных, инженеры оперативно корректируют зону охвата сенсоров.

Характеристика Принцип действия
Датчик движения Реагирует на изменение теплового фона с учетом высоты объекта
Зона детекции Фокусируется на уровне груди и выше взрослого человека

Даже если пес проявляет завидное упорство, он остается "невидимым" для электроники. Попытка любого существа проползти к дверям на четвереньках приведет к аналогичному результату. Аппаратная логика исключает антропоморфное восприятие мира.

"Поведение животных у магазинов часто продиктовано поиском пищи. Важно понимать: подкормка на пороге лишь закрепляет опасную привычку, а неправильное питание со стола человека может привести к фатальным последствиям для питомца", — отметила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Специалисты часто сталкиваются с вопросами о контроле популяции. Современная система регистрации животных в РФ призвана повысить ответственность владельцев, но проблема уличных стай остается актуальной для городской инфраструктуры.

"Собака анализирует шаблон: прошел человек — дверь открылась. Она копирует действие, но инструмент управления этим процессом ей недоступен из-за конструктивных ограничений датчиков", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о содержании питомцев

Почему собака не проходит в автоматические двери вместе со мной?

Животное часто пугается звука открывающихся створок и механического движения, предпочитая остаться в зоне безопасности.

Нужно ли чипировать домашнего питомца?

Чипирование является необходимым условием идентификации и помогает вернуть потерявшееся животное владельцу.

Может ли собака научиться вызывать автоматику?

Нет, аппаратные датчики имеют жестко заданные параметры роста, которые невозможно обойти обучением животного.

Как защитить питомца от опасных находок на улице?

Необходимо избегать контакта с подозрительными предметами и следить за состоянием здоровья, вовремя обращаясь к специалистам при подозрении на инфекционные заболевания.

Экспертная проверка: специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Михаил Кравцов
Кравцов Михаил Юрьевич — специалист по содержанию домашних животных с 17-летним стажем. Уход, условия, адаптация и повседневная практика.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы животные безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.