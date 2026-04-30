Аркадий Кузнецов

Взгляд, от которого стынет кровь: в Оклахоме семья столкнулась с неизвестным двуногим существом

Зоосфера

Семья из США стала свидетелем необъяснимого явления в округе Брайан, штат Оклахома. 24 февраля 2026 года в районе реки Уошита очевидцы заметили рослое двуногое существо. Информацию об этом опубликовал официальный портал исследователей The Bigfoot Field Researchers Organization.

Человек у реки
Человек у реки

Детали встречи у реки Уошита

Семья двигалась по шоссе рядом с Литтл-Сити в конце февраля. Около 17:00 женщина, находившаяся в автомобиле, обратила внимание на объект у опоры линии электропередачи. Существо стояло на противоположном берегу. Очевидцы оценили рост "гостя" в 2,1-2,4 метра. Тело покрывала темно-каштановая шерсть с рыжим отливом, заметным в лучах заката.

"Я вышла из машины, когда он встал. Потом он направился в сторону леса, а меня затрясло от ужаса, потому что я поняла, что вижу перед собой. Я закричала изо всех сил, чтобы привлечь его внимание, и он остановился, развернулся, посмотрел на меня, может, с секунду, а потом исчез в лесу", — рассказала женщина.

Наблюдение длилось около 15 секунд. Огромная дистанция в 470 метров не помешала семье четко рассмотреть объект. Сильный испуг помешал людям запечатлеть криптида на смартфоны. Подобные физиологические пределы восприятия при стрессе — частое явление в зоопсихологии.

"В ситуациях экстремального испуга мозг концентрирует внимание на объекте, но блокирует мелкую моторику. Это элементарная защита организма от перевозбуждения, никакой мистики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Странные звуки прошлого

Муж женщины ранее уже сталкивался с аномалиями в этой местности. В 2008 году, рыбача на реке Уошита, он слышал громкие вопли, нехарактерные для фауны региона. Это заставило его экстренно прекратить вечернюю активность и покинуть берег. Подобные звуковые аномалии иногда связывают с дикими животными, но официально подтверждения нет.

Характеристика Параметры инцидента
Время 17:00-17:30
Дистанция ~470 метров

Риск контакта с неизвестными существами требует осторожности. Известно, что в природе даже инстинкты хищников могут быть непредсказуемыми.

"Наблюдатели часто путают следы крупных медведей или даже результаты болезней диких животных с чем-то сверхъестественным. Важно сохранять критическое мышление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Взгляд специалистов

Ведущий исследователь бигфута Мэтью Манимейкер связался с семьей для уточнения деталей. По его словам, йети часто выбирают участки возле ЛЭП, где механизмы передвижения облегчены открытым пространством просек. Существо скрылось в стороне заповедника Тишоминго. Ранее в районе озера Тексома местные жители неоднократно находили странные следы.

"Люди жаждут сенсаций. Но с точки зрения зоотехники, крупных приматов в этом регионе быть не должно. Вероятнее всего, мы имеем дело с искажением восприятия", — заявил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Ответы на популярные вопросы о йети

Почему фотографии всегда размыты?

Стресс и кратковременность события (до 15 секунд) не позволяют людям подготовить технику.

Почему они выбирают места с ЛЭП?

Опоры ЛЭП создают естественные коридоры в лесу, облегчая перемещение крупных объектов.

Могут ли это быть медведи?

Скептики часто указывают на медведей, однако прямохождение существа ставит эту версию под сомнение.

Насколько опасна такая встреча?

Любая встреча с крупным неизвестным существом несет потенциальный риск, поэтому важно сохранять дистанцию.

Экспертная проверка: зоопсихолог Павел Смирнов, зоолог Дмитрий Мельников, зоотехник Сергей Пахомов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
Развод и исчезновение отца: скрытые последствия, которые проявятся в судьбе ребенка позже
Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты
Финансовый лайфхак: как понять, когда продукт в большой упаковке на самом деле дороже
Атмосферная ловушка: почему Красноярск и север края накрыло «черное небо»
Минфин призвал граждан инвестировать: россияне выбирают актив, который можно потрогать руками
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето
Хегсет на слушаниях сравнил демократов с врагами США и требует 1,5 трлн долларов на военные расходы
Давление не любит крайностей: как спорт превращается из пользы в опасный стресс
Сейчас читают
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Садоводство, цветоводство
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Наука и техника
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Наука и техника
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Популярное
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай

Узнайте, почему вишни сбрасывают завязи и как это предотвратить, а также откройте для себя секреты ухода за растением и успешного плодоношения.

Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Последние материалы
Семейные авто взорвали рынок: 10 универсалов, которые удивили скоростью и силой
Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
Развод и исчезновение отца: скрытые последствия, которые проявятся в судьбе ребенка позже
Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты
Взгляд, от которого стынет кровь: в Оклахоме семья столкнулась с неизвестным двуногим существом
Финансовый лайфхак: как понять, когда продукт в большой упаковке на самом деле дороже
Атмосферная ловушка: почему Красноярск и север края накрыло «черное небо»
Минфин призвал граждан инвестировать: россияне выбирают актив, который можно потрогать руками
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето
