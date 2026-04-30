Взгляд, от которого стынет кровь: в Оклахоме семья столкнулась с неизвестным двуногим существом

Семья из США стала свидетелем необъяснимого явления в округе Брайан, штат Оклахома. 24 февраля 2026 года в районе реки Уошита очевидцы заметили рослое двуногое существо. Информацию об этом опубликовал официальный портал исследователей The Bigfoot Field Researchers Organization.

Человек у реки

Детали встречи у реки Уошита

Семья двигалась по шоссе рядом с Литтл-Сити в конце февраля. Около 17:00 женщина, находившаяся в автомобиле, обратила внимание на объект у опоры линии электропередачи. Существо стояло на противоположном берегу. Очевидцы оценили рост "гостя" в 2,1-2,4 метра. Тело покрывала темно-каштановая шерсть с рыжим отливом, заметным в лучах заката.

"Я вышла из машины, когда он встал. Потом он направился в сторону леса, а меня затрясло от ужаса, потому что я поняла, что вижу перед собой. Я закричала изо всех сил, чтобы привлечь его внимание, и он остановился, развернулся, посмотрел на меня, может, с секунду, а потом исчез в лесу", — рассказала женщина.

Наблюдение длилось около 15 секунд. Огромная дистанция в 470 метров не помешала семье четко рассмотреть объект. Сильный испуг помешал людям запечатлеть криптида на смартфоны. Подобные физиологические пределы восприятия при стрессе — частое явление в зоопсихологии.

"В ситуациях экстремального испуга мозг концентрирует внимание на объекте, но блокирует мелкую моторику. Это элементарная защита организма от перевозбуждения, никакой мистики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Странные звуки прошлого

Муж женщины ранее уже сталкивался с аномалиями в этой местности. В 2008 году, рыбача на реке Уошита, он слышал громкие вопли, нехарактерные для фауны региона. Это заставило его экстренно прекратить вечернюю активность и покинуть берег. Подобные звуковые аномалии иногда связывают с дикими животными, но официально подтверждения нет.

Характеристика Параметры инцидента Время 17:00-17:30 Дистанция ~470 метров

Риск контакта с неизвестными существами требует осторожности. Известно, что в природе даже инстинкты хищников могут быть непредсказуемыми.

"Наблюдатели часто путают следы крупных медведей или даже результаты болезней диких животных с чем-то сверхъестественным. Важно сохранять критическое мышление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Взгляд специалистов

Ведущий исследователь бигфута Мэтью Манимейкер связался с семьей для уточнения деталей. По его словам, йети часто выбирают участки возле ЛЭП, где механизмы передвижения облегчены открытым пространством просек. Существо скрылось в стороне заповедника Тишоминго. Ранее в районе озера Тексома местные жители неоднократно находили странные следы.

"Люди жаждут сенсаций. Но с точки зрения зоотехники, крупных приматов в этом регионе быть не должно. Вероятнее всего, мы имеем дело с искажением восприятия", — заявил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Ответы на популярные вопросы о йети

Почему фотографии всегда размыты?

Стресс и кратковременность события (до 15 секунд) не позволяют людям подготовить технику.

Почему они выбирают места с ЛЭП?

Опоры ЛЭП создают естественные коридоры в лесу, облегчая перемещение крупных объектов.

Могут ли это быть медведи?

Скептики часто указывают на медведей, однако прямохождение существа ставит эту версию под сомнение.

Насколько опасна такая встреча?

Любая встреча с крупным неизвестным существом несет потенциальный риск, поэтому важно сохранять дистанцию.

