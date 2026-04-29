Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маркетинговая ловушка в тарелке: как нас заставляют платить бешеные деньги за рыбу с эффектом слабительного

Зоосфера

В глубинах Южного океана скрывается существо, чей облик не внушает первобытного ужаса. У него нет огромных пастей, усеянных бритвенно-острыми зубами, и оно не патрулирует прибрежные зоны в поисках добычи. Однако этот обитатель ледяных вод способен нанести удар, который запомнится надолго. Речь идет о клыкаче — рыбе, которую гурманы знают под псевдонимом "масляная", а биологи ценят за уникальную способность выживать там, где другие превращаются в лед.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников is licensed under Free for commercial use
Антарктический клыкач

Биотоп ледяного исполина

Клыкач — настоящий атлант Антарктики. Чтобы не пойти ко дну без плавательного пузыря, он превратил свое тело в совершенный поплавок. Его кости утратили плотность, а мышечные волокна буквально пропитались жиром. Этот рыбный деликатес на 20% состоит из маслянистых соединений, которые человеческий желудок просто отказывается принимать за еду. В отличие от того же сома в Ростове, клыкач обитает в экстремально холодной среде, что определяет его уникальный состав.

"Это не просто порция протеина, это биохимическая ловушка. Клыкач накапливает воск, который наш организм не умеет расщеплять. Результат — стремительный слабительный эффект", — отметил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Коварство масляного деликатеса

В ресторанном меню клыкач часто маскируется под "чилийского морского окуня". Название звучит благородно, но за ним скрывается физиологическая диверсия. Если при ловле щуки весной вы рискуете только остаться без улова, то ужин с клыкачом чреват потерей контроля над ситуацией. Маслянистая жидкость покидает организм так же быстро, как клыкач уходит на глубину.

Особь Последствия встречи для человека
Белая акула Физические травмы, открытая агрессия.
Клыкач Острое расстройство желудка без шанса на сопротивление.

"Многие путают клыкача с привычными видами, например, когда обсуждается качество горбуши на Камчатке. Но клыкач — это другой уровень ответственности владельца заведения перед гостем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Мифы и суровая реальность

Существует заблуждение, что клыкач опасен только в сыром виде. На самом деле термообработка не способна изменить структуру его жиров. В отличие от улова на Дону, где рыба может быть просто редкой или мелкой, клыкач всегда несет в себе скрытую угрозу при переедании. Даже если вы опытный рыболов, знающий секреты работы с опарышем, это не защитит вас от кулинарного подвоха.

"Это дикое животное из суровых условий. Его среда — глубоководье, а не тарелка на романтическом ужине", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Ответы на популярные вопросы о клыкаче

Можно ли отравиться клыкачом насмерть?

Нет, летальных случаев от употребления мяса клыкача не зафиксировано, но сильное обезвоживание и дискомфорт гарантированы при больших порциях.

Как отличить его в магазине?

Смотрите на срез: мясо должно быть очень белым, почти прозрачным и ощутимо скользким на ощупь.

Есть ли польза в его жире?

В отличие от омега-3 в других рыбах, восковые эфиры клыкача практически не усваиваются, проходя транзитом.

Экспертная проверка: ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина, зоотехник Сергей Пахомов, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы диетология здоровое питание
Новости Все >
Сейчас читают
Еда и рецепты
Здоровье
Красота и стиль
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.