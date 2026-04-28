Аркадий Кузнецов

Ходит вразвалку, а плавает как истребитель: у пингвинов нашли механизм, который всё объясняет

Исследователи из Университета Среднего Запада и SeaWorld San Diego детально изучили анатомию пингвинов-макарони, чтобы понять, как природа адаптировала их для жизни в экстремальных условиях. Оказалось, что за комичной внешностью скрывается сложнейшая инженерная система: от костей-балластов до уникальной "секретной" мышцы.

Фото: Freepik by kamchatka, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
В этом материале разбираемся, как устроена биомеханика пингвинов, почему их походка вразвалку — это на самом деле пример строгой экономии ресурсов и как им удается превращать свои крылья в мощные двигатели для "полета" в плотной воде.

Подводный полет: как работают ласты

Для большинства птиц воздух — разреженная среда. Для пингвина вода — плотный вязкий космос. Чтобы прошивать эту толщу, птицам пришлось радикально изменить структуру своего тела. Главное отличие — в мышце супракоракоидеус. У обычных пернатых она отвечает за подъем крыла, но у пингвинов эта мышца гипертрофирована, что позволяет им генерировать мощную тягу при движении ласт во всех фазах гребка.

В отличие от черных стрижей, способных проводить в воздухе месяцы, пингвины заперты в двух средах. На суше их тело сохраняет вертикаль. В воде оно превращается в обтекаемый снаряд. Уникальная геометрия плечевых мышц создает импульс, "выстреливающий" птицу вперед. Пингвин буквально летит под водой. Это вершина специализации.

"Пингвины — это идеальный пример того, как среда диктует форму. Любое отклонение от биотопа ведет к потере энергии. Их скелет — это не каркас для полета, а тяжелый балласт для глубоких погружений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Секретная мышца: загадка столетней давности

Анатомы долго спорили о строении задних конечностей этих птиц. Исследование пингвинов-макарони (Eudyptes chrysolophus) поставило точку. Ученые обнаружили отдельную структуру — приводящую большеберцовую мышцу. Она работает как стяжка. Эта мышца намертво прижимает лапы к телу во время плавания.

Минимальное сопротивление. Максимальная обтекаемость. Даже волнистые попугаи при покупке требуют оценки их физической формы, а для диких видов малейший дефект мускулатуры — это смертный приговор от хищника.

Параметр Адаптация пингвина
Грудная мускулатура Усилена для преодоления сопротивления воды
Кости конечностей Плотные, не пневматизированные (тяжелые)
Задние конечности Скрыты в теле для гидродинамики

"Мы часто видим только внешнюю сторону, но реабилитация экзотических видов требует понимания глубинной механики. Новая мышца объясняет, почему пингвины так эффективно держат баланс", — отметил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Походка вразвалку: расчетливая экономия

Колыхание из стороны в сторону кажется неуклюжим. На самом деле это физика в чистом виде. Пингвин использует инерцию своего тела, перекатываясь как маятник. Это позволяет экономить до 80% энергии по сравнению с обычным шагом. В условиях климатических изменений в Антарктиде, когда сроки размножения сдвигаются, каждый калорийный ресурс на счету. Птицы вынуждены быть предельно точными в своих движениях.

Даже городские птицы ищут способы выживания в мегаполисе, используя мусор. Пингвины же оттачивали свой "биотоп" миллионы лет. Анатомия макарони — это инструкция по выживанию в экстремальном холоде. Понимание этих механизмов критически важно для ветеринаров и сотрудников зоопарков. Без правильной нагрузки и имитации среды их мышцы быстро атрофируются.

"Пингвин — это не просто птица, это сложная инженерная система. Если мы не понимаем, как работают его связки, мы не сможем его лечить. Это исследование дает нам рычаги для качественной реабилитации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru орнитолог Алексей Пронин.

Ответы на популярные вопросы о нелетающих птицах

Почему пингвины не замерзают на льду?

Их спасает не только жир. Система теплообмена в лапах работает по принципу противотока: артериальная кровь греет венозную, не давая теплу уходить в лед.

Зачем им такая странная походка?

Это маятниковый механизм. Переваливаясь, пингвины тратят минимум усилий на перемещение своего массивного и плотного тела по суше.

Могут ли они плавать быстрее рыб?

Да, за счет "подводного полета" и мускулатуры крыльев-ласт они развивают скорость до 36 км/ч, обгоняя многих морских обитателей.

Пока синицы исчезают из городов в поисках привычных кормовых баз, пингвины остаются верны своему ледяному биотопу. Их тело — живое доказательство того, что узкая специализация является ключом к мировому господству в своей нише.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач Антон Тарасов, орнитолог Алексей Пронин
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы животные биология антарктида
