Олег Мартынов

Собака буквально пьёт воздух во время еды: как остановить бесконечное бурление в животе

Метеоризм у собак — проблема, которая превращает уютный вечер в испытание для обоняния. Владельцы часто списывают это на особенность породы, но "газовая атака" всегда имеет конкретную причину: от заглатывания воздуха до сбоев в работе кишечника. Если ваш пес регулярно заставляет гостей покидать комнату, пора пересмотреть его быт и рацион.

Сиба-ину
Фото: commons.wikimedia.org by Майи Думат, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Почему они это делают

Газ в организме животного берется из двух источников. Первый — заглатывание лишнего воздуха во время еды. В зоне риска находятся породы с плоскими мордами: мопсы, боксеры и бульдоги. Из-за строения челюсти они буквально "пьют" воздух вместе с кормом. Второй источник — работа бактерий в кишечнике. Когда пища переваривается сложно, выделяются пахучие побочные продукты.

"Часто владельцы сами провоцируют проблему, превращая обед в спринт. Если собака сметает порцию за секунды, воздух попадает прямиком в желудок. Решить это можно с помощью специальных мисок-лабиринтов. Специальные миски с внутренними выступами физически мешают собаке заглатывать корм целиком, замедляя процесс поедания и препятствуя попаданию лишнего воздуха в желудок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Скорость приема пищи напрямую влияет на содержание кошки в квартире и собаки в частном доме. Торопливость — это инстинкт, но в домашних условиях он вреден. Физическая активность после еды также может усугубить ситуацию, вызывая излишнее бурление в животе.

Рацион и пищеварение: невидимые виновники

Качество еды — ключевой фактор. Дешевые корма часто содержат много наполнителей: сою, избыток бобовых или некачественные злаки. Эти компоненты плохо усваиваются, становясь пиром для газообразующих бактерий. Даже советы ветеринара по подбору питания подчеркивают: чем выше усвояемость белка, тем меньше запахов на выходе.

"Многие игнорируют вред угощений со стола. Сыр, колбаса или жирные обрезки — это прямой путь к сбою системы. Собачий организм не рассчитан на переработку специй и человеческих лакомств", — подчеркнула ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Важно помнить, что токсичные продукты для питомцев включают не только шоколад, но и вполне привычные нам молочные продукты. Лактоза — частая причина вздутия у взрослых псов. Перевод на высококачественную диету с пребиотиками может решить проблему за пару недель.

Причина газов Способ решения
Быстрое заглатывание еды Миски-головоломки или дробное питание
Некачественный состав корма Переход на корма супер-премиум класса
Продукты "со стола" Строгий запрет на человеческую еду

Как вернуть свежий воздух в дом

Для коррекции состояния необходимо действовать комплексно. Во-первых, исключите факторы стресса. Зачастую психология домашних животных такова, что в конкурентной среде (если в доме несколько питомцев) собака ест быстрее, боясь за свою порцию. Кормите их в разных углах.

"Если метеоризм сопровождается рвотой или изменением стула, простые диеты не помогут. Это может быть сигналом скрытого воспаления. Не ждите, пока само пройдет", — отметил в разговоре с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы о метеоризме у собак

Помогают ли прогулки от газов?

Да, умеренная физическая нагрузка стимулирует моторику кишечника и помогает газам выходить естественным путем на улице, а не на ковре в гостиной.

Нужно ли давать собаке активированный уголь?

Это временная мера. Без поиска причины питания уголь лишь ненадолго замаскирует следствие, но не решит проблему ферментации.

Экспертная проверка: ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Олег Мартынов
Мартынов Олег Вячеславович — кинолог с 18-летним стажем. Поведение собак, дрессировка и коррекция проблем.
