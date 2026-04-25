Аркадий Кузнецов

Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок

Зоосфера

Феномен пустых прилавков: почему икра скумбрии превратилась в неуловимый призрак. В то время как сельдь радует покупателей тугими ястыками, а полки супермаркетов заставлены россыпью икры минтая, трески и палтуса, скумбрия остается "стерильной". Это не мистика и не секретный заговор поставщиков. Ответ кроется в географии вылова и суровой гастрономической реальности.

Фото: commons.wikimedia.org by Lesekreis, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
География нереста и циклы вылова

Скумбрия — рыба стандартная. Обычный икромечущий вид. Она не живородящая, не размножается почкованием, но в магазины попадает исключительно "пустой". Причина в логистике. Атлантическая скумбрия, популярная в России, добывается вдали от зон размножения. Все нерестилища находятся за пределами территориальных вод РФ. Здоровье популяции поддерживается в зонах, куда промысловые суда заходят уже после того, как рыба сбросила икру.

"В наши воды заходит уже отнерестившаяся рыба. Рыболовы-любители также не встречают икряных особей, так как в сезон размножения скумбрия просто не появляется в доступных для них локациях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Даже если бы икра была сверхценной, её извлечение в промышленных масштабах невозможно — системы переработки настроены на работу с "постнерестовым" сырьем. Икра скумбрии не встречается даже в отделах деликатесов "для богатых", что подтверждает отсутствие массового коммерческого интереса к этому продукту внутри страны.

Гастрономическая ценность: стоит ли искать

Существуют счастливчики, пробовавшие этот продукт в странах Азии. Опыт сомнительный. Икра скумбрии мелкая, со специфической горчинкой. По текстуре она напоминает икру трески, но лишена её нежности. Низкие вкусовые качества делают её бессмысленным товаром для импорта. Завозить продукт, который заведомо уступает привычным аналогам, экономически невыгодно. Физиология рыбы такова, что её главная ценность — жирное мясо, а не содержимое ястыков.

Признак Характеристика икры скумбрии
Размер и текстура Мелкая, зернистая, плотная
Вкусовой профиль Присутствует выраженная горечь

"Скумбриевая икра невкусная. Завозить её в РФ на продажу смысла нет, так как потребитель привык к более качественным морепродуктам", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ловушка названий: скумбрия или макрель?

Если вам внезапно попалась скумбрия с икрой — это повод для подозрений. Скорее всего, перед вами макрель. Эти виды часто путают из-за внешнего сходства. Макрель суше, её вкусовые характеристики ниже, зато она чаще попадается с икрой. Порой встречается тихоокеанская (японская) скумбрия, но её доля на российском рынке ничтожна. Если вы хотите обеспечить правильный уход за своим рационом, лучше выбирать проверенные виды рыб.

"Под названием "скумбрия" часто продается макрель. Её икра вполне съедобна, особенно в жареном виде, но всё равно не обладает выдающимися качествами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

В исключительных случаях икра макрели может выступать как рацион в азиатской кухне, но для российского потребителя она остается кулинарным аутсайдером.

Ответы на популярные вопросы о скумбрии

Почему в сельди много икры, а в скумбрии — нет?

Сельдь вылавливают непосредственно в местах нереста или на путях миграции к ним. Скумбрия заходит в зоны промысла РФ уже после того, как полностью отнерестилась.

Правда ли, что икра скумбрии ядовита?

Нет, она съедобна, но обладает специфическим горьким вкусом и мелкой фракцией, что снижает её кулинарную привлекательность.

Как отличить макрель с икрой от скумбрии?

Макрель обычно крупнее, её мясо менее жирное, а спинной рисунок отличается от классической атлантической скумбрии.

Экспертная проверка: зоотехник Сергей Пахомов, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы рыба природа животные
