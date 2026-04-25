Дмитрий Мельников

Кошка ест чаще — толстеет быстрее: оптимальный режим питания, о котором забывают владельцы

Миска, доверху наполненная хрустящими гранулами, кажется символом достатка и любви. Владельцы боятся пустых взглядов своих питомцев и стараются предупредить малейшее чувство голода. Однако за этой гиперзаботой скрывается ловушка. Лишний вес усатых домоседов — это не признак здоровья, а тихая угроза, которая меняет жизнь животного до неузнаваемости.

Кошка ест корм
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Мельников is licensed under Free for commercial use
Кошка ест корм

Биотоп хищника: почему еда в доступе — яд

Кошка — это совершенная машина для охоты. В естественной среде обитания её день состоит из коротких всплесков активности и длительного отдыха. Пища поступает небольшими порциями, когда удается поймать добычу. Домашний быт ломает эту систему. Современный аквариум городской квартиры превратился в место, где добыча сама ждет охотника 24 часа в сутки.

"Кошки по природе — хищники, которые едят небольшими порциями. Их организм не рассчитан на постоянный доступ к еде", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Когда миска полная, животное часто атакует её не от голода, а от скуки. Лишние калории быстро превращаются в жировое депо. Усугубляет ситуацию то, что поведение кошек меняется при переедании: они становятся вялыми, меньше двигаются и теряют интерес к окружающему миру. Риск развития патологий в таком режиме стремится к максимуму.

Золотой стандарт: два или три раза

Для взрослого здорового животного оптимальным считается двухразовое питание. Это позволяет организму полностью переварить поступившую порцию и избежать постоянных скачков сахара. Однако активные питомцы или молодые особи могут требовать трехразового рациона. Главное — общая суточная норма, а не частота подходов.

Категория питомца Рекомендуемая частота
Котята (до 6 месяцев) 4-6 раз в день
Взрослые кошки (1-7 лет) 2 раза в день
Пожилые кошки (старше 7 лет) 2 раза, уменьшенные порции

Помните, что поза будды у кошек или другие странные привычки могут быть сигналом дискомфорта в суставах из-за лишнего веса. Лишний жир давит на скелет, превращая каждое движение в испытание.

"Многие владельцы ошибочно думают, что "немного сверху" не повредит. Но именно эти добавки и становятся причиной набора веса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Ошибки дозировки и качество рациона

Сухой корм — это концентрированная энергия. Если насыпать его "на глаз", перебор в 10-15 граммов в день за год превращается в лишний килограмм веса. Это равносильно тому, как если бы человек набрал лишних 15-20 килограммов. Здоровье кошек напрямую зависит от точности мерного стакана.

Дешевые корма часто содержат балластные углеводы. Организм хищника не приспособлен к их эффективному расщеплению, поэтому они мгновенно отправляются "в запас". К тому же, инфекционные болезни гораздо быстрее поражают животных с нарушенным обменом веществ и ожирением.

"Если животное набрало вес, нагрузка ложится на суставы и сердце. И риск заболеваний возрастает", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Важно различать истинный голод и социальные кошачьи ритуалы. Иногда кошка просит еду просто ради внимания. Попробуйте поиграть с ней или почистить шерсть. Часто оказывается, что питомец хотел общения, а не очередную порцию паштета.

Ответы на популярные вопросы о питании кошек

Можно ли оставлять еду на ночь?

Не рекомендуется. Ночное кормление провоцирует нарушение ритмов активности и ведет к бесконтрольному потреблению калорий.

Что делать, если кошка постоянно "плачет" у миски?

Проверьте качество корма. Возможно, в нем мало белка, и животное не наедается. Если с кормом все в порядке — это поведенческая привычка, которую нужно лечить играми и вниманием.

Влияет ли лишний вес на характер?

Да, избыточный вес вызывает стресс у животных. Они становятся более раздражительными и менее контактными из-за физического дискомфорта.

Экспертная проверка: ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
