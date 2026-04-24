Елена Воробьева

Больше не значит лучше: как не превратить чистку ушей собаки в опасную процедуру

Зоосфера

Чистота собачьих ушей — это не столько эстетика, сколько хрупкий баланс микрофлоры. Владельцы часто превращают гигиену в карательную операцию, вычищая защитный слой серы до зеркального блеска. Результат плачевен: организм включает режим гиперкомпенсации, увеличивая секрецию вдвое. Ухо превращается в инкубатор для патогенов. Чтобы уход за питомцем приносил пользу, нужно сменить тактику с агрессивной уборки на деликатное наблюдение.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Биотоп ушной раковины: почему меньше значит лучше

Ушная сера — это не грязь, а естественный щит. Она удерживает влагу, связывает пыль и обладает бактерицидными свойствами. Когда мы вторгаемся в слуховой проход с ватной палочкой, мы не только удаляем защиту, но и рискуем протолкнуть пробку глубже, к барабанной перепонке. Помните: здоровое ухо самоочищается. Вмешательство требуется только при явных излишках налета, которые мешают вентиляции. Любое недержание гигиены так же вредно, как и недержание у собак при встрече с хозяином — это всегда симптом дисбаланса.

"Ватные палочки в руках любителя — опасный инструмент. Ими легко травмировать нежный эпителий или спровоцировать воспаление. Для чистки используйте только мягкие диски и специальные лосьоны, которые растворяют секрет без механического трения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Лазарев Максим.

Алгоритм безопасной чистки

Процедура должна быть предсказуемой. Если собака паникует, закрепите положительную ассоциацию лакомством. Воспитание собаки едой работает безотказно: манипуляция — награда. Залейте лосьон (он должен быть комнатной температуры, холод вызывает спазм), помассируйте основание уха 30 секунд. Пусть собака потрясет головой. Это "центрифуга", которая выкинет размягченную грязь наружу. Вам останется лишь собрать остатки диском. Не пытайтесь залезть вглубь: глубина — территория ветеринара.

Признак Состояние здоровья
Цвет кожи Бледно-розовый (норма), ярко-красный (воспаление)
Запах Отсутствует или легкий мускусный (норма), кислый или гнилостный (инфекция)

"Часто владельцы путают грязь с отитом или клещом. Если после чистки ухо снова забивается темным секретом через пару дней — не лечите сами. Самодеятельность может привести к потере слуха", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Красные флаги: когда пора к врачу

Если собака часто трясет головой, прижимает ухо к полу или скулит при касании — это сигнал SOS. Черный налет, напоминающий кофейную гущу, часто указывает на отодектоз (ушной клещ). Попытки лечить это обычным гигиеническим лосьоном бесполезны. Также помните о вреде бесконтрольных добавок: витамины для питомца могут вызвать аллергию, которая проявляется именно через воспаление ушных раковин. Любые изменения в поведении требуют анализа, будь то агрессия или странная поза будды у кошек, живущих рядом.

"Гигиена — это профилактика, а не лечение. Если вы видите гной, кровь или сильный отек, никакие домашние средства не помогут. Нужна диагностика: соскоб и цитология", — отметил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы о гигиене собак

Как часто нужно чистить уши здоровой собаке?

Обычно достаточно одного осмотра в неделю. Если ушная раковина чистая — не трогайте её. Для "вислоухих" пород из-за плохой вентиляции процедура может требоваться раз в 10-14 дней.

Можно ли использовать перекись водорода?

Категорически нет. Перекись вызывает микроожоги слизистой и пересушивает канал, что провоцирует еще большее выделение серы.

Что делать, если собака не дает чистить уши?

Начинайте приучать с раннего возраста. Если конфликт уже затяжной, как агрессия собак в одной стае, обратитесь к кинологу для коррекции поведения.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Лазарев Максим, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин
Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы советы собака питомец питомцы животные здоровье
