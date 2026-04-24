Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Воробьева

За золотыми клетками квартир: когда домашней кошке жизненно необходимы прогулки на улице

Зоосфера

Многие уверены: кошкам гулять не обязательно. Но современная квартира для активного хищника — это часто золотая клетка. Присмотритесь к питомцу: если он часами караулит у окна или пытается проскочить в подъезд, значит, домашний уют стал ему тесен. Расширение границ требует подготовки, ведь улица для домашнего кота — это не парк аттракционов, а территория, полная неизвестных сигналов и вызовов.

Кошка идет по дороге
Фото: Pravda.Ru by Елена Воробьёва is licensed under publiс domain
Окно в большой мир: почему их тянет наружу

Кошки — исследователи. Им тесно в мире из четырех стен, где каждый угол изучен до миллиметра. На улице их ждет колоссальный объем информации: новые запахи, звуки и визуальные стимулы. Это отличный способ борьбы с гиподинамией и лишним весом. Часто стерилизация кошек делает их более спокойными, но не лишает желания познавать мир. Если не давать выход энергии, она превращается в ночные забеги и разодранную мебель.

"Многие владельцы путают любопытство со страхом. Если кошка замирает в позе будды или прижимается к земле, это не всегда болезнь, иногда это процесс обработки огромного потока новых данных", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Стоп-лист: кому прогулки противопоказаны

Не каждого питомца нужно брать на поводок. Малыши до полугода без полного курса вакцин — в зоне риска. Пожилые кошки старше 12 лет слишком тяжело адаптируются к переменам. Также важно помнить о здоровье: если вы решите давать витамины питомцу для укрепления иммунитета перед улицей, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Передозировка опаснее гиповитаминоза.

Ситуация Рекомендация
Отсутствие прививок Строгий карантин дома
Панический страх Ограничиться застекленным балконом
Период после операции Покой до полного заживления швов

Иногда хозяева совершают ошибки владельцев кошек, пытаясь силой вытащить животное наружу. Это создает негативную ассоциацию. Прогулка должна быть добровольной. Если питомец упорно бежит обратно в квартиру — уважайте его личное пространство.

"Улица — это агрессивная среда. Даже если ваша кошка проявляет характер хищника, она остается уязвимой перед инфекциями и бродячими собаками", — рассказал Pravda. Ru ветеринарный врач по домашним животным Лазарев Максим.

Безопасность и риски городского ландшафта

Город таит угрозы: от машин до ядовитых растений. Встреча с другими животными может спровоцировать агрессию собак, что закончится травмой. Используйте только надежные шлейки, которые кошка не сможет сбросить при испуге. Обычный ошейник не подходит — он может повредить хрупкую шею питомца при резком рывке.

"Никогда не выпускайте кошку на свободный выгул. В городе это верный способ потерять питомца или столкнуться с последствиями жестокости к животным со стороны случайных прохожих", — подчеркнул в интервью зоотехник Сергей Пахомов.

Ответы на популярные вопросы о выгуле кошек

Нужно ли мыть кошку после каждой прогулки?

Достаточно протереть лапы влажной салфеткой и осмотреть шерсть на наличие клещей. Полное купание — лишний стресс для животного.

Что делать, если кошка легла на землю и не идет?

Это нормальная реакция. Дайте ей время осмотреться. Кошки не гуляют как собаки по маршруту, они осваивают территорию точечно.

Может ли домашняя кошка заразиться чем-то на улице?

Да, риск велик. Поэтому важна регулярная обработка от паразитов и ежегодная вакцинация, даже если вы выходите во двор всего на 10 минут.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Лазарев Максим, зоотехник Сергей Пахомов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Елена Воробьева
Елена Воробьева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот кошка питомец питомцы животные домашние животные
Новости Все >
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Садоводство, цветоводство
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.