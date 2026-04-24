Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Рябинин

Акулы больше не правят морем: эти хищники нашли кнопку, которая выключает их за секунды

Зоосфера

Силуэт в толще воды. Ряд треугольных плавников. Череда зазубренных зубов. С 1975 года, после выхода мировых кинохитов, образ Большой белой акулы стал синонимом абсолютного ужаса. Вода превратилась в зону отчуждения, где правит кровожадный "зубастик". Но океан — это не голливудский павильон. Здесь даже у самого свирепого хищника есть тот, от чьей тени он бросается в бегство.

Белая акула
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белая акула

Косатка: черно-белый режим террора

Если научное название Orcinus orca кажется вам сухим термином, вспомните образ "кита-убийцы". Это социальное животное, чей интеллект сопоставим с человеческим, держит в страхе обитателей всех широт. Косатки охотятся группами, координируя действия как элитное спецподразделение. В их меню входят не только мелкие рыбы, но и гиганты океана, перед которыми пасуют другие.

"Такое поведение свидетельствует о передовом интеллекте, стратегическом мышлении и сложном социальном обучении косаток, поскольку методы охоты передаются из поколения в поколение в их группах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Исследование в Калифорнийском заливе подтвердило: косатки системно вытесняют белых акул с их исконных территорий. Это происходит не только в Южной Африке, но и у побережья Мексики. Причем группы охотников никак не связаны между собой — они приходят к одним и тем же тактическим решениям независимо друг от друга.

Хирургическая точность: охота на печень

Косатки нашли в физиологии акул критическую уязвимость. Вместо лобовой атаки они используют прием из арсенала дзюдо. Хищник переворачивает акулу на спину. В этом положении у рыбы наступает состояние тонической неподвижности — своего рода паралич. Она замирает, теряя способность сопротивляться или бежать.

Признак Большая белая акула Косатка
Тип охоты Одиночный засадный хищник Групповая тактическая атака
Главное преимущество Сила укуса, внезапность Интеллект, работа в команде

Самое поразительное — косаток не интересует мясо акулы. Цель всегда одна: печень. Этот орган у акул гипертрофирован и насыщен жиром, являясь настоящей "энергетической бомбой". Косатки аккуратно вырывают печень, оставляя остальную тушу нетронутой. Даже древние монстры, пережившие динозавров, не застрахованы от такой участи.

"Косатки — признанные гурманы. Они выбирают самые питательные части добычи. Для акулы потеря печени фатальна, это фактически выключение системы плавучести и детоксикации разом", — отметил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Развязка мифа о людоеде

Репутация акулы как главного монстра глубин рассыпается при встрече с реальностью. Пока тигровая акула проявляет неразборчивость в еде, белая акула сама становится жертвой избирательного хищника. Световое загрязнение и урбанизация прибрежных зон создают новые стрессовые факторы, но именно давление со стороны косаток меняет карту миграций хищников.

"Мы видим, как акулы покидают обжитые места охоты на месяцы, едва почувствовав присутствие косаток. Это не просто страх, это осознание полной беспомощности перед коллективным разумом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Даже в экстремально холодных водах, где обитает спящая акула Антарктиды, законы биоценоза остаются едины: интеллект бьет грубую силу. Океан вновь подтверждает статус сложнейшей экосистемы, где "король" — понятие временное.

Ответы на популярные вопросы о морских хищниках

Почему белая акула замирает при перевороте?

Это состояние называется тонической неподвижностью. У акул это естественная реакция на дезориентацию в пространстве, которая блокирует управление мышцами.

Может ли одна акула победить группу косаток?

Шансы практически равны нулю. Косатки используют численный перевес и сложную тактику окружения, не оставляя добыче слепых зон для атаки.

Едят ли косатки людей?

В дикой природе случаев целенаправленной охоты косаток на человека не зафиксировано. Несмотря на прозвище, они проявляют избирательность и пищевой консерватизм.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы биология поведение животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.