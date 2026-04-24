Лицо собаки, а тело качка: зачем селекционеры вывели самую жуткую породу скота в мире

Белтекс — это живое доказательство того, что селекция способна превратить обычное копытное в гору мышц. Порода, получившая прозвище "овцепёс", возникла не в результате союза овчарки и овечки, а благодаря кропотливой работе ученых и фермеров. В основе лежат гены голландского текселя, чью и без того внушительную мускулатуру довели до экстремальных показателей. Бельгийские специалисты из Льежского университета создали фундамент, а британские селекционеры, добавив кровь породы суффолк, завершили формирование этого мясного атлета.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use Овца породы Белтекс на ферме

Анатомия атлета: почему белтекс эффективнее аналогов

При росте всего 50-60 сантиметров белтекс весит до 90 килограмм. Его секрет скрыт не в объеме костей, а в их плотности и структуре. У этой породы удивительно тонкий костяк и практически отсутствует лишний жир. Когда опасные морские животные охотятся, они ценят калорийность добычи, но в промышленном животноводстве важен выход чистого продукта. Белтекс дает гораздо больше мяса с той же массы тела, чем любая другая овца. Это делает породу мечтой для тех, кто ценит кулинарные секреты и качественную вырезку.

"Белтексы — это специфические животные. Их организм работает на пределе возможностей, направляя всю энергию в мышечную ткань. Это не просто овца, это биомеханическая машина по производству протеина", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Визуально баран напоминает бульдога: широкая грудь, мощные окорока и коренастая посадка. Даже интеллект моллюсков не требуется, чтобы понять — перед нами результат узконаправленного отбора. Шерсть у них присутствует, но она идет лишь приятным бонусом. Главный актив — "ягодицы как орех", которые формируются без посещения тренажерного зала.

Характеристика Показатель белтекса Живой вес до 90 кг Выход мяса Экстремально высокий (тонкий скелет) Плодовитость 2-3 ягненка за окот

Цена прогресса: слабый иммунитет и сложности разведения

За феноменальную физическую форму приходится платить здоровьем. Белтексы — не те животные, которых можно просто выпустить на пастбище. Им требуется уход за питомцами профессионального уровня, включая идеально сбалансированную диету. Обычная трава не покроет нутриционный дефицит организма, который тратит все ресурсы на рост мышечных волокон в ущерб защитным системам.

"С точки зрения ветеринарии, белтексы — группа риска. Они крайне чувствительны к паразитам и респираторным инфекциям. Иммунитет у таких пород часто вторичен по отношению к массе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Проблема воспроизводства — еще один камень преткновения. Из-за гипертрофированных мышц ягнята рождаются очень крупными. Овцематки часто не справляются сами, особенно учитывая многоплодность. Чтобы избежать потерь, фермеры часто используют кроссбредное разведение: покупают породистого барана для своих обычных овец. Это позволяет получить выносливое потомство с улучшенным качеством мяса.

"Для успешного содержания подобных пород важны жесткие правила содержания и контроль за состоянием каждой особи. Это работа для опытных животноводов, а не для новичков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о породе белтекс

Почему их называют "овцепсами"?

Это неофициальное прозвище из-за внешнего сходства с собаками и гипертрофированной мускулатуры, напоминающей профессиональных атлетов.

Можно ли содержать белтекса как обычную овцу?

Нет, им нужно специальное питание и защита от инфекций, так как их иммунитет слабее, чем у обычных деревенских пород.

В чем главная выгода этой породы?

Минимальное количество жира и тонкие кости обеспечивают рекордный выход чистого мяса с одной туши.

