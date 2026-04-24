Акустическая пушка вместо челюстей: этот монстр оглушает жертву на глубине в три километра

Зоосфера

Кашалот — абсолютный чемпион океана. Крупнейший из ныне живущих хищников. Но его истинное превосходство кроется не в массе, а в "успешности". Это вершина пищевой пирамиды, занимающая второе место в мировом зачёте после человека. До расцвета китобойного промысла в XIX веке их поголовье исчислялось миллионами.

Рекорды биомассы и численности

Кашалот рвёт шаблоны. Его численность поражает: сотни тысяч особей сегодня и миллионы в прошлом. Это в десять раз больше, чем популяция косаток. По суммарной биомассе вид Homo sapiens смог обойти кашалота только к концу XIX столетия. Даже сейчас эти гиганты потребляют ресурсов больше, чем всё население России. Высокая плотность населения при статусе суперхищника — уникальное явление.

"Кашалоты — это не просто киты, это колоссальная биологическая сила. Тот факт, что вид, образующий грандиозную биомассу, одновременно занимает и вершину пищевой цепи, ставит его в исключительное положение", — отметил в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Обычно хищников меньше, чем жертв. В море правила иные. Животные на нижних ярусах восполняют потери быстрее. Главный секрет успеха кашалота — специализация на кальмарах. Их в океане фантастическое количество. Человек редко видит этих существ, так как они предпочитают глубины более 1000 метров. Там кашалоты и устраивают свою охоту, почти не пересекаясь с людьми на шельфе, где ядовитые рыбы и промысловые виды привлекают других охотников.

Диета гиганта: почему кальмары важнее китов

Кашалот — хищник лишь формально. Его зубы — рудимент. Он не может перекусить щупальца крупного кальмара. Типичная добыча весит не более трёх килограммов. Эффективность охотника растёт, если его жертвы мелки относительно его размера. Мелочь быстро воспроизводится, её много. Но её нужно уметь найти. Здесь кашалоту помогают поведение, основанное на групповой координации, и интеллект.

Параметр Характеристика кашалота
Основной рацион Кальмары (80-90%) и рыба класса "селёдка"
Глубина погружения От 1000 до 2200 метров (максимум до 4000 м)
Социальная структура Группы из самца с гаремом или молодых самцов

Древний предок, левиафан Мелвилла, был другим. Он обладал функциональными 36-сантиметровыми зубами и атаковал акул. Но крупные жертвы не дают возможности создать рекордную биомассу. Потомки левиафана выбрали путь собирательства в глубоководных масштабах. Теперь их эхолокация животных служит не только для навигации, но и для оглушения добычи мощным акустическим импульсом.

"Кашалоты в бессветных глубинах ведут себя как слаженные команды. Их система коммуникации позволяет загонять кальмаров группами, используя направленный звук как парализующее оружие", — объяснил ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Акустическая пушка и секреты спермацета

Спермацетовый мешок на голове кита — уникальный орган. Это резонатор и высокотехнологичный балласт. Воскообразное вещество плавится при 37 градусах. Регулируя приток крови, кашалот меняет температуру и плотность спермацета. Это позволяет ему достигать нулевой плавучести на разных горизонтах океана, не тратя лишней энергии на удержание глубины.

На таких дистанциях от поверхности запасы кислорода критичны. Кашалот не полагается только на лёгкие. Кислород накапливается непосредственно в мускулатуре. В режиме глубокого нырка кровоснабжение получают только мозг и сердце, а мышцы потребляют собственные резервы. Это позволяет гиганту оставаться под водой более часа. В таких условиях даже виверровая кошка, способная нырять на километры в поисках рыбы, кажется любителем на фоне профессионала океанических бездн.

"Способность кашалотов тонко маневрировать плавучестью при изменении солёности и давления — это инженерный шедевр природы. Они буквально сливаются со средой", — подчеркнул специалист по содержанию животных Сергей Пахомов.

Ответы на популярные вопросы о кашалотах

Зачем кашалоту зубы, если он их не использует?

Зубы являются рудиментом, доставшимся от агрессивных предков-хищников вроде левиафана. Сегодня они практически не участвуют в процессе питания.

Правда ли, что кашалоты меняют плавучесть температурой тела?

Да, именно через регулирование кровоснабжения спермацетового мешка они меняют его агрегатное состояние и плотность, что позволяет зависать в толще воды без усилий.

Может ли кашалот съесть человека?

Несмотря на размеры, кашалоты специализируются на кальмарах и мелкой рыбе. Случаев целенаправленного нападения на людей в рамках пищевого поведения не зафиксировано.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач Антон Тарасов, зоотехник Сергей Пахомов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
