Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Оно не отпустит, пока не добьёт: скрытая угроза наших рек, которая атакует с ловкостью ниндзя

Зоосфера

Если бы радиоактивная слизь попала на наших триониксов, никакие супергерои бы не понадобились. Эти рептилии сами способны держать в страхе целые водоемы. Познакомьтесь с амурским триониксом — самой опасной черепахой России, которую лучше обходить десятой дорогой.

Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блинчик с мясом: особенности мягкого панциря

Дальневосточный трионикс — крайне своеобразный обитатель рек. Внешне он напоминает гибрид блина и буратино. В среднем эта "тортилла" достигает 25 сантиметров в длину и весит до 4 килограммов. Привычной твердой брони у него нет. Спина покрыта кожей, под которой прячутся лишь хрящевые щитки. Такая конструкция — идеальный инструмент маскировки в мутных стоячих водоемах. Плоское тело позволяет рептилии зарываться в ил, становясь невидимой для жертвы.

"Трионикс — это не домашняя черепашка. Его агрессия заложена природой. Если такая рептилия вцепится в руку, разжать челюсти без посторонней помощи практически невозможно", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

В отличие от более медлительных собратьев, трионикс — активный хищник. Его стратегия выживания напоминает ту, что использует аллеганский скрытожаберник, полагающийся на внезапную атаку из засады. Маскировка под речной камень срабатывает безотказно: рыба не замечает угрозы до самого последнего момента.

Челюсти-капканы и шея-ниндзя

Вместо зубов у трионикса — острейшие роговые края челюстей. Хватка рептилии мертвая. Если она ловит добычу, то сразу утаскивает ее на дно, где откусывает голову. Опасаться стоит не только мощного укуса, но и невероятной подвижности головы. Шея трионикса по длине равна его телу. Он способен молниеносно выкинуть ее вперед, доставая до собственного хвоста. Удар пасти по скорости сопоставим с тем, как атакует гюрза, оставляя жертве минимум шансов на спасение.

Характеристика Описание
Тип панциря Кожистый, мягкий, плоский
Длина шеи Равна длине карапакса (тела)
Способ охоты Засада в иле или песке
Рацион Рыба, моллюски, насекомые

Если трионикс все же укусил человека, нельзя пытаться стряхнуть животное силой. Рекомендуется опустить черепаху в воду — в родной стихии она может разжать пасть сама. В противном случае приходится использовать металлический стек. Такая жесткость поведения характерна для диких видов, чей мир намного суровее, чем бытовые ситуации у домашних питомцев.

"Содержать такое животное дома — огромная ответственность. Это хищник-одиночка, которому требуется специфический биотоп с мощной фильтрацией и возможностью полностью зарываться в грунт", — объяснил зоотехник Сергей Пахомов.

Дыхание глоткой: 15 часов под водой

Трионикс приспособлен к жизни в воде идеально. Он может не всплывать по 15 часов подряд. В этом ему помогает хоботок-пипетка, через который он дышит, едва выставив кончик носа над поверхностью. Но главная "фишка" — ротовые жабры. В глотке черепахи расположены папиллы — выросты слизистой, которые поглощают кислород прямо из воды. Рептилии достаточно просто открыть рот под водой, чтобы насытить кровь кислородом и избавиться от аммиака. Подобная скрытность делает его таким же эффективным охотником, как клоп-хищнец, использующий маскировку для обмана противника.

"В дикой природе трионикс сталкивается с массой угроз: от хищных птиц до браконьеров. Несмотря на свою свирепость, это уязвимый вид, требующий строгой охраны", — подчеркнул специалист по охране животного мира Роман Беляев.

На суше черепаха медлительна и беззащитна. Гнезда она строит на песчаных берегах, откладывая до 75 яиц. К сожалению, выживаемость потомства низкая: яйца разоряют хищники, а люди часто собирают их как деликатес. Сегодня амурский трионикс занесен в Красную книгу и находится под защитой государства.

Ответы на популярные вопросы о триониксах

Опасен ли трионикс для человека во время купания?

В большинстве случаев черепаха предпочтет скрыться или затаиться в иле при приближении человека. Однако, если случайно наступить на нее или пытаться поймать руками, укус будет гарантирован. В городах они не живут, выбирая тихие водоемы Дальнего Востока.

Почему у этой черепахи нет твердого панциря?

Мягкий панцирь — это адаптация к водному образу жизни. Он делает рептилию более легкой, маневренной и позволяет ей плотно прижиматься ко дну, маскируясь под речной рельеф.

Можно ли содержать трионикса вместе с другими черепахами?

Категорически нет. Это крайне агрессивный вид, который будет нападать на любых соседей, независимо от их размера и вида. Трионикс — ярко выраженный индивидуалист.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач Антон Тарасов, зоотехник Сергей Пахомов, специалист по охране природы Роман Беляев
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа экология животные дальний восток
Новости Все >
Дорогой день рождения: в Костроме пенсионерка подарила мошенникам миллион ради сюрприза
После уроков к мемориалу: в Костромской области детский пикник закончился протоколами МВД
Земля только для своих: в Ивановской области коммунисты требуют прогнать иностранные фирмы
Топливо строго по паспорту: в Ивановской области готовят новый запрет для несовершеннолетних
Бюрократия не прошла: уроженка Таджикистана в Туле отстояла право на чернобыльский стаж
Голливуд аплодирует, пока политики спорят: почему российские актёры оказались в центре внимания
Конец красивым номерам: в Тверской области любителей стиля без флага ждут протоколы
Штраф за богатую фантазию: в Тульской области наказали мужчину за выдуманное нападение
Во Владимирской области торговцы пропиской лишатся прибыли: суд готовит новые взыскания
Бизоний берег расширяется: в Тверской области создадут рай для любителей сафари и отдыха
Сейчас читают
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Популярное
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением

Узнайте, как правильно реанимировать компостную кучу в апреле, чтобы получить крепкий урожай в этом сезоне.

Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
ФИФА на грани позора: США замахнулись на замену сборной Ирана на ЧМ-2026
Холодный душ для Берлина: Россия готовит полное отключение нефтепровода "Дружба"
Самый загруженный в мире пролив тоже может стать платным
Самый загруженный в мире пролив тоже может стать платным
Последние материалы
Волга превратилась в архив катастроф: под водой лежит то, что исчезло с карты навсегда
Сад под угрозой из-за одной посадки: это дерево портит воздух и угнетает соседей
Сайдинг — не единственный вариант: чем обшить дом дешевле и при этом не пожалеть
Вышла замуж — и вошла в чёткий ритм: как устроена жизнь невестки в узбекском доме
24 апреля: протопоп Аввакум, Волга-Волга и геноцид армян
Дорогой день рождения: в Костроме пенсионерка подарила мошенникам миллион ради сюрприза
После уроков к мемориалу: в Костромской области детский пикник закончился протоколами МВД
Земля только для своих: в Ивановской области коммунисты требуют прогнать иностранные фирмы
Топливо строго по паспорту: в Ивановской области готовят новый запрет для несовершеннолетних
Бюрократия не прошла: уроженка Таджикистана в Туле отстояла право на чернобыльский стаж
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.