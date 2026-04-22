Хрустит с удовольствием — платит почками: как выстроить рацион кошки, если сухой корм стал привычкой

Сухой корм давно стал привычным решением для владельцев кошек: удобно, доступно, не портится. Но за этой простотой скрывается вопрос, о котором задумываются не все: насколько такая диета соответствует биологии самого животного? Организм кошки формировался в условиях, где основным источником влаги была пища, а не миска с водой. Поэтому переход на "сушку" может влиять не только на поведение питомца, но и на его здоровье. Разбираемся, какие риски несёт сухой рацион и как выстроить питание, которое действительно работает на пользу кошке.
Домашняя кошка — потомок обитателей пустынь. Эволюция научила их получать 75% влаги непосредственно из тела жертвы. В их организме отсутствует выраженный механизм жажды. Кошка начинает пить только тогда, когда обезвоживание уже наступило. Психологический комфорт и физическое здоровье животного неразрывно связаны с типом питания. Гранулы содержат лишь 10% влаги. Это вынуждает организм работать в режиме постоянного стресса.
"Основная проблема заключается в том, что владельцы путают утоление голода с обеспечением суточной потребности организма в воде. На сухом корме кошка физически не успевает компенсировать дефицит жидкости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.
Концентрированная моча — главный враг мочевыделительной системы. Кристаллы струвитов и оксалатов образуются в "сухом" рационе стремительно. Хищник, привыкший к высокому содержанию воды в рационе, на сухих гранулах быстро приобретает камни в почках. Ожирение становится вторым критическим фактором. Энергетическая плотность "сушки" провоцирует переедание, порой доводя питомца до состояния беспомощности из-за лишнего веса.
"Чаще всего коты страдают от закупорки уретры из-за хронического дефицита воды. Это не просто болезнь, это реальная угроза жизни, требующая экстренного хирургического вмешательства", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.
Идеальная стратегия — комбинация влажных паштетов и сухих гранул. Это снимает нагрузку с почек и дает животному необходимый объем жидкости. Подобный подход напоминает кулинарные тонкости, где важен не выбор компонентов, а их правильное соотношение.
|Тип питания
|Влияние на гидратацию
|Только сухой корм
|Высокий риск обезвоживания, концентрация мочи
|Влажный/смешанный рацион
|Поддержание гомеостаза, профилактика камней
Для умных животных, какими являются кошки, питание должно быть разнообразным. Огромные нагрузки на мочевыделительную систему у пожилых особей требуют обязательного перехода на консервы.
"Натуральный рацион может стать отличной альтернативой, если за дело берется профессиональный диетолог. Самостоятельные попытки кормления со стола заканчиваются дефицитом нутриентов и болезнями", — предупредила в беседе с Pravda. Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.
Да, это стимулирует природный инстинкт поиска воды, но не отменяет необходимость влажного рациона.
Кошки предпочитают проточную воду — в природе она чище и безопаснее стоячей воды в диких условиях.
Не стоит применять агрессивные методы без рекомендации врача, лучше перейти на влажный корм.
Стерилизованные животные склонны к ожирению, поэтому контроль калорий становится важнее самого типа корма.
