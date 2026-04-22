Хрустит с удовольствием — платит почками: как выстроить рацион кошки, если сухой корм стал привычкой

Сухой корм давно стал привычным решением для владельцев кошек: удобно, доступно, не портится. Но за этой простотой скрывается вопрос, о котором задумываются не все: насколько такая диета соответствует биологии самого животного? Организм кошки формировался в условиях, где основным источником влаги была пища, а не миска с водой. Поэтому переход на "сушку" может влиять не только на поведение питомца, но и на его здоровье. Разбираемся, какие риски несёт сухой рацион и как выстроить питание, которое действительно работает на пользу кошке.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Биологический парадокс: почему кошки не хотят пить

Домашняя кошка — потомок обитателей пустынь. Эволюция научила их получать 75% влаги непосредственно из тела жертвы. В их организме отсутствует выраженный механизм жажды. Кошка начинает пить только тогда, когда обезвоживание уже наступило. Психологический комфорт и физическое здоровье животного неразрывно связаны с типом питания. Гранулы содержат лишь 10% влаги. Это вынуждает организм работать в режиме постоянного стресса.

"Основная проблема заключается в том, что владельцы путают утоление голода с обеспечением суточной потребности организма в воде. На сухом корме кошка физически не успевает компенсировать дефицит жидкости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Хрустящая опасность: мочекаменная болезнь и ожирение

Концентрированная моча — главный враг мочевыделительной системы. Кристаллы струвитов и оксалатов образуются в "сухом" рационе стремительно. Хищник, привыкший к высокому содержанию воды в рационе, на сухих гранулах быстро приобретает камни в почках. Ожирение становится вторым критическим фактором. Энергетическая плотность "сушки" провоцирует переедание, порой доводя питомца до состояния беспомощности из-за лишнего веса.

"Чаще всего коты страдают от закупорки уретры из-за хронического дефицита воды. Это не просто болезнь, это реальная угроза жизни, требующая экстренного хирургического вмешательства", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Смешанный рацион: искусство баланса

Идеальная стратегия — комбинация влажных паштетов и сухих гранул. Это снимает нагрузку с почек и дает животному необходимый объем жидкости. Подобный подход напоминает кулинарные тонкости, где важен не выбор компонентов, а их правильное соотношение.

Тип питания Влияние на гидратацию
Только сухой корм Высокий риск обезвоживания, концентрация мочи
Влажный/смешанный рацион Поддержание гомеостаза, профилактика камней

Для умных животных, какими являются кошки, питание должно быть разнообразным. Огромные нагрузки на мочевыделительную систему у пожилых особей требуют обязательного перехода на консервы.

"Натуральный рацион может стать отличной альтернативой, если за дело берется профессиональный диетолог. Самостоятельные попытки кормления со стола заканчиваются дефицитом нутриентов и болезнями", — предупредила в беседе с Pravda. Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Ответы на популярные вопросы о питании кошек

Можно ли спасти положение, увеличив число мисок?

Да, это стимулирует природный инстинкт поиска воды, но не отменяет необходимость влажного рациона.

Почему кошка пьет из-под крана, а не из миски?

Кошки предпочитают проточную воду — в природе она чище и безопаснее стоячей воды в диких условиях.

Нужно ли допаивать кошку водой из шприца?

Не стоит применять агрессивные методы без рекомендации врача, лучше перейти на влажный корм.

Вреден ли сухой корм после стерилизации?

Стерилизованные животные склонны к ожирению, поэтому контроль калорий становится важнее самого типа корма.

Экспертная проверка: эксперт по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина
Автор Олег Мартынов
Мартынов Олег Вячеславович — кинолог с 18-летним стажем. Поведение собак, дрессировка и коррекция проблем.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
