Вместо приветствия — смертельный удар: как распознать тварь, чей укус в 80% случаев смертелен

Гюрза — беспощадная фурия российских степей. Укус происходит за 0,08 секунды. Человек реагирует в два раза медленнее. Если вы столкнулись с этой рептилией лицом к лицу — шансов одернуть руку почти нет. Это самая смертоносная чешуйчатая в стране.
Гюрза, она же левантская или тупоносая гадюка, — настоящий тяжеловес среди сородичей. Она вырастает до двух метров в длину и весит около трех килограммов. Сегодня встретить эту рептилию можно в Дагестане, где обитает около 7 тысяч особей. Ареал охватывает Азию, Африку и острова Средиземноморья.
В отличие от более знакомой нам гадюки обыкновенной, гюрза не обладает ярким узором на чешуе. Ее козырь — идеальный камуфляж в камнях и песке. Заметить ее крайне сложно до момента прямого контакта.
"Это ядовитая змея, которая атакует молниеносно. Укус гюрзы — серьезное испытание для организма любого крупного существа", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.
Большинство змей стараются избежать конфликта. Они шипят или раздуваются. Гюрза игнорирует эти правила этикета. Она не уползает. Она бьет сразу.
Ловцы змей рассказывают о невероятном упрямстве этой рептилии. Чтобы достать ядом до руки человека, она способна прокусить собственную нижнюю челюсть. Это абсолютная агрессия, не имеющая аналогов среди других ядовитых змей нашего региона.
|Параметр
|Характеристика гюрзы
|Максимальный вес
|До 3 кг
|Скорость атаки
|0,08 секунды
|Количество яиц
|От 8 до 40 штук
Отрава гюрзы разрушает эритроциты. Начинаются судороги и отказ органов. По уровню токсичности она уступает лишь королевской кобре и тайпану. Без антидота человек может погибнуть за 2-4 часа.
Однако те же самые токсины — ценное сырье для медицины. Их включают в состав мазей для суставов. Раньше змей массово отлавливали для получения яда, но современные технологии позволяют синтезировать нужные компоненты в лабораториях.
"Содержание гюрзы в неволе требует колоссальной ответственности. Ошибка в уходе или пренебрежение правилами безопасности могут стоить киперу жизни", — подчеркнул специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.
Брачный сезон начинается в апреле. Самки гюрзы прагматичны — они размножаются не каждый год, а только накопив достаточно жира. После кладки яиц "мать" исчезает навсегда. Через 25-50 дней на свет появляются 25-сантиметровые змейки.
Молодняк сразу готов к охоте. Сначала в меню насекомые, затем — птицы и грызуны. Гюрза быстро растет и к зрелости превращается в ту самую опасную "сардельку", занесенную в Красные книги многих стран.
Гюрза значительно крупнее, у нее более широкая тупая морда и менее выраженный зигзагообразный узор на спине.
Необходимо наложить тугую повязку выше места укуса, пить много воды и немедленно обратиться в больницу за сывороткой-антидотом.
Она делает резкие выпады на длину своего тела, что часто воспринимается как прыжок.
