Сергей Рябинин

Он чувствует вкус каждой клеткой и исчезает в камнях: существо, которое будто вышло из кошмаров океана

Зоосфера

В ледяных глубинах северной территории Тихого океана обитает настоящий инженер-невидимка. Гигантский тихоокеанский осьминог — это не просто моллюск, а высокоорганизованный биотоп в миниатюре. Существо весом до 50 килограммов управляет своим телом так виртуозно, что способно просочиться в отверстие размером с собственный клюв. Кожа великана — это сложнейший сенсорный хаб. Каждая присоска, коих тысячи, анализирует химический состав воды, распознавая вкус и текстуру предметов быстрее, чем это делает человеческий язык.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябинин is licensed under Free for commercial use
Среда обитания: где искать морского властелина

Для гигантского осьминога идеальный дом — это холодные воды, температура которых не превышает +15 °C. Он выбирает уединенные расщелины скал от берегов Японии до Аляски. Этот моллюск — одиночка. Он не терпит соседей и ревностно охраняет свое логово, превращая его в неприступную крепость. В отличие от обитателей, которых скрывает Азовское море, тихоокеанский гигант предпочитает стабильную соленость и чистоту глубоководья.

"Держать такого питомца в домашних условиях — задача почти невыполнимая. Малейший перегрев воды убивает систему терморегуляции моллюска. Вам понадобится промышленный чиллер и огромный резервуар, чтобы воссоздать его естественный биотоп", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Осьминоги невероятно чувствительны к качеству среды. Если биологический кризис в прибрежных зонах приводит к замору рыбы, то осьминоги просто покидают территорию в поисках более стабильных условий. Они живут от 3 до 5 лет, что является рекордом для головоногих.

Охота и камуфляж: химическое оружие глубин

Хищник использует тактику засады. Его кожа усеяна хроматофорами — клетками, которые меняют цвет и текстуру за доли секунды. Осьминог может превратиться в кусок гранита или пучок водорослей. В его рацион входят крабы, креветки и даже ядовитые рыбы. Чтобы добраться до мяса, хищник использует клюв и токсичную слюну, которая размягчает панцирь жертвы.

Параметр Тихоокеанский гигант Обыкновенный осьминог
Средний вес 15-50 кг 3-10 кг
Размах щупалец До 5-9 метров До 2 метров

"Осьминоги — мастера индивидуальной тактики. Если они видят, что поведение китообразных или других крупных хищников меняется, они моментально забиваются в самые узкие щели, становясь невидимыми для эхолокации", — отметил зоолог Дмитрий Мельников.

Интеллект: почему он помнит ваше лицо

Это существо обладает интеллектом, сопоставимым с кошачьим. В океанариумах они узнают сотрудников, могут проявлять симпатию или обливать водой тех, кто им не нравится. Их когнитивные способности позволяют открывать банки с притертыми крышками и находить выход из лабиринтов. В отличие от того, как ведут себя дельфины в неволе, осьминоги чаще планируют побеги, используя малейшие неисправности фильтрационных систем.

"Мы часто сталкиваемся с тем, что осьминоги воспринимают человека как объект для игры или исследования. Они крайне любопытны, но их действия всегда обусловлены поиском выгоды или безопасности", — подчеркнул специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Даже редкая акула-наждак не обладает такой пластичностью поведения. Осьминог способен использовать подручные предметы — камни или пустые раковины — в качестве щита или инструмента для охоты, что ставит его на вершину иерархии беспозвоночных.

Ответы на популярные вопросы

Правда ли, что осьминог может съесть человека?

Нет, это миф. Гигантский осьминог пуглив и при встрече с дайвером предпочтет скрыться. Его сила велика, но он использует её только для охоты на крабов и рыбу.

Может ли осьминог жить в пресной воде?

Категорически нет. Изменение солености воды приведет к мгновенному осмотическому шоку и гибели животного. Ему нужна океаническая среда.

Почему они так мало живут?

Такова природа головоногих. Вся их жизненная энергия тратится на быстрый рост и размножение. После того как самка выводит потомство, она перестает есть и погибает.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, зоолог Дмитрий Мельников, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Сергей Рябинин
Рябинин Сергей Алексеевич — ветеринарный врач общей практики с 16-летним стажем. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа тихий океан
