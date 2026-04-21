Роман Беляев

Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле

Сельдь — завсегдатай магазинных полок. Она доступна, популярна и в соленом виде давно стала национальным деликатесом. Однако стоит заговорить о термической обработке этой рыбы, как опытные кулинары и рыбаки неохотно качают головой. В отличие от щуки или судака, сельдь практически никогда не жарят и не используют как основу для ухи. Это не вопрос моды, а сугубо технологический барьер, превращающий нежное филе в кулинарный кошмар.

Улов сельди
Фото: Pravda.ru by Беляев Роман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Улов сельди

Фактор жирности: почему бульон безнадежен

Главная особенность сельди — экстремальная жирность. В зависимости от сезона вылова и конкретного вида, содержание жира колеблется от 16 до 34%. Для сравнения: традиционная ловля крупной щуки или окуня дает диетическое мясо, идеально подходящее для прозрачного бульона. Сельдь же при варке ведет себя иначе. Высокая концентрация жира делает уху мутной, а поверхность блюда покрывается плотной маслянистой пленкой, которая выглядит крайне неаппетитно.

"Сельдь — рыба специфическая. В ней слишком много жира, который при нагревании быстро окисляется. Если для засолки это плюс, создающий ту самую нежную текстуру, то для горячих блюд — верный путь к испорченному обеду", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Из-за того, что жирная рыба в горячем виде пользуется крайне низким спросом, свежемороженую сельдь практически не завозят в магазины. На прилавках царят пресервы и соленая тушка. Это создает замкнутый круг: отсутствие интереса у покупателей диктует ассортимент поставщиков.

Ароматическая атака и текстура

Проблема запаха стоит еще острее. В сельди содержится внушительное количество триметиламина. В обычных условиях это вещество отвечает за характерный рыбный дух, но при нагревании его аромат усиливается в разы, приобретая резкие нотки, напоминающие аммиак. Даже домашние питомцы, привыкшие к рыбе, часто отказываются от такого угощения — резкое благоухание отпугивает даже кошек.

Свойство Результат при варке/жарке
Жирность (до 34%) Мутный бульон, тяжелая пленка
Триметиламин Резкий запах аммиака
Структура мякоти Распад на мелкие хлопья

"Мякоть этой рыбы не держит форму при термической обработке. Она буквально разваливается на части, превращая суп в непонятную взвесь. Для классической ухи, где важны цельные куски рыбы, сельдь совершенно не пригодна", — объяснил в интервью Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Последствия жарки: горький опыт

Жареная сельдь — испытание не только для вкусовых рецепторов, но и для всей квартиры. Жир этой рыбы при сильном нагреве начинает горчить. Вместо золотистой корочки получается продукт с сомнительным вкусом. Кроме того, едкий аромат жареного рыбьего жира крайне устойчив. Он моментально впитывается в текстиль, шторы и одежду. Проветривание помогает слабо — специфический запах может сохраняться в помещении до двух недель.

"При жарке селедочный жир меняет структуру. Вкус становится прогорклым. Это не сравнится с ловлей и приготовлением того же судака, чье мясо стабильно при любых температурах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Пока в центре Ростова ловят речную рыбу для свежих блюд, морская сельдь остается королевой исключительно холодного цеха. Ее стихия — соль, масло и мороз, но никак не раскаленная сковорода или кипящий котел.

Ответы на популярные вопросы

Почему свежая сельдь редко встречается в магазинах?

Спрос на свежую сельдь крайне мал из-за её кулинарных особенностей. Ритейлерам выгоднее поставлять рыбу в соленом виде или в форме пресервов, которые гарантированно раскупаются.

Можно ли кормить вареной сельдью кошек?

Теоретически можно, но практика показывает, что резкий запах триметиламина, усиливающийся при варке, часто отпугивает животных. Кроме того, избыток жира может быть вреден для их пищеварения.

Правда ли, что запах после жарки сельди держится долго?

Да, из-за высокой концентрации жирных кислот и специфических соединений запах очень летуч и глубоко проникает в пористые поверхности. Обычное проветривание не решит проблему быстро.

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Роман Беляев
Беляев Роман Игоревич — специалист по охране животного мира с 19-летним стажем. Мониторинг, защита видов и природоохранные меры.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
