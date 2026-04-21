Аркадий Кузнецов

Кошка со взглядом демона и защитой скунса: чем опасен вонючий и проворный зверь Азии

Зоосфера

Тангалунга — это живой парадокс малайзийских джунглей. В её облике смешались грация домашней мурки и повадки лесного разбойника. Обитатели Малазийского полуострова относятся к ней без пиетета: этот зверь разоряет сады, обнося деревья чище любого урагана. Попытка прогнать наглого гостя оборачивается химической атакой. Малайская циветта защищается запахом, который заставляет капитулировать даже самого стойкого преследователя.

Биотоп: джунгли под хвостом

Циветта — дальний родственник гиен и кошек. Отсюда её невероятная гибкость и проворство. Тело хорька позволяет ей просачиваться сквозь густой подлесок, а длинный крепкий хвост служит балансиром при маневрировании. Когда тангалунга в ярости, она бьёт хвостом из стороны в сторону. Это первый сигнал: лучше отойти. Иначе в ход пойдет "главный калибр".

"Под хвостом у циветты расположены железы, выделяющие мускус. Это мощное средство защиты, превосходящее по силе зловония струю скунса. Даже если вы умеете отличить кота от кошки по первичным признакам, с циветтой такой осмотр проводить не стоит — запах останется с вами надолго", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Лапки у этого зверя короткие, а когти не втяжные. Из-за этого тангалунга лишена кошачьей элегантности во время отдыха. Она не может сидеть так же изящно, как домашний питомец. Вместо эстетики зверь делает ставку на функциональность и скрытность в тропическом лесу.

Диета: когда охотник уходит в вегетарианство

Тангалунга — плохой охотник по меркам кошачьих. Она способна поймать мышь или насекомое, но этого недостаточно для выживания. Чтобы не голодать, хищник переквалифицировался в собирателя. Фрукты составляют основу её рациона. Именно это пристрастие приводит циветту к человеческому жилью. Она обожает благоухающие фруктовые сады и не брезгует мусорными свалками.

Параметр Характеристика тангалунги
Рацион Всеядная: фрукты, грызуны, насекомые
Стиль защиты Химическая атака (анальные железы)
Образ жизни Одиночный, территориальный

В отличие от крупных морских млекопитающих, таких как косатки и гринды, ведущих коллективную борьбу за ресурсы, циветта — единоличник. Она предпочитает грабить сад в тишине ночи, полагаясь только на свой чуткий нос и зоркие глаза.

"Для тангалунги мусорный бак — это шведский стол. Животные быстро адаптируются к урбанизации. Но ответственность владельцев садов часто выливается в агрессию: зверьков отстреливают за порчу урожая", — объяснил зоолог Дмитрий Мельников.

Социальный кодекс: жизнь без драк

Тангалунги поразительно дисциплинированы в вопросах недвижимости. Это территориальные животные, которые не терпят соплеменников. Чтобы избежать конфликтов, они расставляют запаховые метки по периметру владений. Интересно, что за всю историю наблюдений учёные не зафиксировали ни одной территориальной драки. Зверьки свято чтут чужие границы.

Даже размножение происходит без лишней драмы. Самец находит самку по запаху, проводит с ней одну ночь и уходит "в туман". Здесь нет места сложной иерархии, которую демонстрируют хищники Амазонии. Всё максимально просто. Дальнейшие заботы о потомстве лежат на самке. К счастью, детишки растут быстро: через три месяца подростки уже готовы к самостоятельной жизни.

"Скорость воспроизводства — главный козырь вида. Несмотря на вырубку лесов, высокая плодовитость позволяет им удерживать численность. Это не кавказская овчарка сила челюстей которой внушает трепет, циветта берет числом и скрытностью", — подчеркнул специалист по содержанию животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о тангалунге

Опасна ли малайская циветта для человека?

Прямой агрессии она не проявляет, предпочитая бегство. Однако её укус может быть болезненным, а секрет желез крайне сложно отстирать от одежды.

Можно ли содержать циветту как домашнее животное?

Это не самая лучшая идея. Резкий запах и ночной образ жизни делают её крайне неудобным соседом в квартире.

Почему их называют псевдокошками?

Внешнее сходство обманчиво. Хотя они относятся к кошкообразным, их анатомия (строение лап и когтей) и рацион существенно отличаются от истинных кошачьих.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, зоолог Дмитрий Мельников, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
Лишние часы на работе съедают силы и внимание: дальше начинаются перемены, к которым мало кто готов
Мудрые фермеры против агрессоров: как грибные белки побеждают в битве за тучи
Процедуру развода в России хотят ужесточить: психолог вскрыла слабое место громкой идеи
Хищник среди людей: Аскольд Запашный оценил реальную угрозу для зрителей цирка в Ростове
Нажал кнопку — и получил максимум тяги: Avatr 12 раскрывает скрытую функцию, меняющую езду
Геометрия против скорости: как фазовые сингулярности обходят фундаментальные запреты
Магия урожая или ошибки садовода: как правильно кормить картофель весной
Прощай, скучная теория: как игровые механики изменят детские сады Подмосковья
Тайный адрес Барда: как старые чертежи раскрыли лондонский быт Шекспира
Коммунальный тупик: пять домов в Люберцах остались один на один с ветхими крышами
Сейчас читают
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Домашние животные
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Красота и стиль
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Последние материалы
Геометрия против скорости: как фазовые сингулярности обходят фундаментальные запреты
Приговор вассалам: США гонит Европу в НАТО 3.0 под угрозой бросить Киев
Магия урожая или ошибки садовода: как правильно кормить картофель весной
Прощай, скучная теория: как игровые механики изменят детские сады Подмосковья
Тайный адрес Барда: как старые чертежи раскрыли лондонский быт Шекспира
В Азии ищут, где взять нефть, в Европе — авиакеросин
Коммунальный тупик: пять домов в Люберцах остались один на один с ветхими крышами
Космический изгой: как маленькая каменная планета оказалась на окраине гигантов
Секрет высокой груди без бюстгальтера: эффект пуш-ап за 3 минуты упражнений у стены
Демографическое харакири: режим Зеленского переходит на завоз рабочих рук из Африки
