Кошка со взглядом демона и защитой скунса: чем опасен вонючий и проворный зверь Азии

Тангалунга — это живой парадокс малайзийских джунглей. В её облике смешались грация домашней мурки и повадки лесного разбойника. Обитатели Малазийского полуострова относятся к ней без пиетета: этот зверь разоряет сады, обнося деревья чище любого урагана. Попытка прогнать наглого гостя оборачивается химической атакой. Малайская циветта защищается запахом, который заставляет капитулировать даже самого стойкого преследователя.

Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гигантская выдра атакует каймана

Биотоп: джунгли под хвостом

Циветта — дальний родственник гиен и кошек. Отсюда её невероятная гибкость и проворство. Тело хорька позволяет ей просачиваться сквозь густой подлесок, а длинный крепкий хвост служит балансиром при маневрировании. Когда тангалунга в ярости, она бьёт хвостом из стороны в сторону. Это первый сигнал: лучше отойти. Иначе в ход пойдет "главный калибр".

"Под хвостом у циветты расположены железы, выделяющие мускус. Это мощное средство защиты, превосходящее по силе зловония струю скунса. Даже если вы умеете отличить кота от кошки по первичным признакам, с циветтой такой осмотр проводить не стоит — запах останется с вами надолго", — отметил в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Лапки у этого зверя короткие, а когти не втяжные. Из-за этого тангалунга лишена кошачьей элегантности во время отдыха. Она не может сидеть так же изящно, как домашний питомец. Вместо эстетики зверь делает ставку на функциональность и скрытность в тропическом лесу.

Диета: когда охотник уходит в вегетарианство

Тангалунга — плохой охотник по меркам кошачьих. Она способна поймать мышь или насекомое, но этого недостаточно для выживания. Чтобы не голодать, хищник переквалифицировался в собирателя. Фрукты составляют основу её рациона. Именно это пристрастие приводит циветту к человеческому жилью. Она обожает благоухающие фруктовые сады и не брезгует мусорными свалками.

Параметр Характеристика тангалунги Рацион Всеядная: фрукты, грызуны, насекомые Стиль защиты Химическая атака (анальные железы) Образ жизни Одиночный, территориальный

В отличие от крупных морских млекопитающих, таких как косатки и гринды, ведущих коллективную борьбу за ресурсы, циветта — единоличник. Она предпочитает грабить сад в тишине ночи, полагаясь только на свой чуткий нос и зоркие глаза.

"Для тангалунги мусорный бак — это шведский стол. Животные быстро адаптируются к урбанизации. Но ответственность владельцев садов часто выливается в агрессию: зверьков отстреливают за порчу урожая", — объяснил зоолог Дмитрий Мельников.

Социальный кодекс: жизнь без драк

Тангалунги поразительно дисциплинированы в вопросах недвижимости. Это территориальные животные, которые не терпят соплеменников. Чтобы избежать конфликтов, они расставляют запаховые метки по периметру владений. Интересно, что за всю историю наблюдений учёные не зафиксировали ни одной территориальной драки. Зверьки свято чтут чужие границы.

Даже размножение происходит без лишней драмы. Самец находит самку по запаху, проводит с ней одну ночь и уходит "в туман". Здесь нет места сложной иерархии, которую демонстрируют хищники Амазонии. Всё максимально просто. Дальнейшие заботы о потомстве лежат на самке. К счастью, детишки растут быстро: через три месяца подростки уже готовы к самостоятельной жизни.

"Скорость воспроизводства — главный козырь вида. Несмотря на вырубку лесов, высокая плодовитость позволяет им удерживать численность. Это не кавказская овчарка сила челюстей которой внушает трепет, циветта берет числом и скрытностью", — подчеркнул специалист по содержанию животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о тангалунге

Опасна ли малайская циветта для человека?

Прямой агрессии она не проявляет, предпочитая бегство. Однако её укус может быть болезненным, а секрет желез крайне сложно отстирать от одежды.

Можно ли содержать циветту как домашнее животное?

Это не самая лучшая идея. Резкий запах и ночной образ жизни делают её крайне неудобным соседом в квартире.

Почему их называют псевдокошками?

Внешнее сходство обманчиво. Хотя они относятся к кошкообразным, их анатомия (строение лап и когтей) и рацион существенно отличаются от истинных кошачьих.

