Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Мартынов

Время действовать: советы экспертов по защите собак от болезней, вызванных клещами

Зоосфера

Биотоп городского парка весной превращается в минное поле. Пробуждение природы запускает биологический таймер: кровососущие членистоногие выходят на охоту, едва температура почвы пересекает нулевую отметку. Для владельца собаки это означает начало сезона "химической фортификации".

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Выбор между каплями и таблетками — это не вопрос удобства, а расчет биологической эффективности. Паразиты эволюционируют, мигрируют и осваивают новые территории, требуя от нас точных решений в создании безопасной микросреды для питомца.

Капли на холку: контактный барьер

Жидкие формы препаратов работают по принципу масляного пятна. После нанесения действующее вещество распределяется по липидному слою кожи, не попадая в кровоток. Это создает инсектоакарицидное облако вокруг собаки. Клещ, попадая на шерсть, получает "эффект обожженных лапок" и погибает до того, как успеет присосаться.

Однако такая защита крайне уязвима. Любой ливень, купание в пруду или использование агрессивного шампуня снижает концентрацию препарата, превращая броню в решето.

"Капли часто дают осечку из-за человеческого фактора. Недосушили шерсть, помыли собаку за два дня до или после обработки — и активный компонент не закрепился. Для выставочных собак с длинной шерстью это и вовсе мучение: пробиться сквозь подшерсток к эпидермису почти невозможно", — отметил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Важно помнить, что скрытые маршруты в траве позволяют паразитам атаковать внезапно. Капли хороши для малоподвижных городских собак с короткой шерстью, которые редко контактируют с водой и лесной чащей.

Системные таблетки: внутренняя броня

Современная фармакология предложила смену парадигмы. Таблетка — это системная защита. Препарат всасывается в кровь и равномерно распределяется по тканям. Здесь нет риска смывания водой. Именно поэтому таблетки стали "золотым стандартом" для активных собак, охотников и любителей заплывов.

Механизм действия беспощаден: нейротоксины для членистоногих парализуют клеща мгновенно при попытке питания. Риск передачи пироплазмоза сводится к минимуму, так как время гибели паразита меньше времени, необходимого для впрыскивания бабезий.

"Таблетки — это спасение для регионов, где клещи просыпаются аномально рано, например, в Тюмени в марте. Животное защищено изнутри 24/7. Главное — строго соблюдать дозировку по весу. Ошибка в граммах может стоить эффективности или вызвать аллергию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Параметр сравнения Капли на холку Жевательные таблетки
Тип воздействия Контактный (на коже) Системный (через кровь)
Водостойкость Смываются водой Абсолютная
Безопасность контакта Нельзя гладить до высыхания Безопасны сразу

Что выбрать для защиты собаки

Выбор стратегии зависит от образа жизни. Если ваша собака — частый гость дачных участков, где даже милые ежи могут быть разносчиками десятков клещей, таблетки предпочтительнее.

Они исключают риск того, что препарат сотрется о высокую траву или смоется утренней росой. Капли требуют жесткой дисциплины: обработка строго каждые 21-28 дней.

Пропуск в три дня равносилен отсутствию защиты. В условиях изменения климата сроки активности паразитов растягиваются, поэтому круглогодичная или пролонгированная защита становится необходимостью.

"Не забывайте о комбинировании. Если вы идете в лес, даже при наличии таблетки можно использовать репеллентный спрей — это снизит количество принесенных домой мертвых паразитов на шерсти", — подчеркнул специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать ошейник вместо таблеток?

Ошейник работает как пролонгированные капли. Он эффективен только при постоянном ношении и плотном контакте с кожей. Для длинношерстных собак его польза сомнительна.

Безопасны ли таблетки для печени?

Сертифицированные препараты проходят строгие тесты. Нагрузка на печень минимальна и несопоставима с токсическим ударом, который наносит пироплазмоз при заражении.

Почему после таблетки я нахожу на собаке клещей?

Таблетка не отпугивает, а убивает. Клещ может сесть на собаку, но при попытке укуса он парализуется и погибает. Главное — отсутствие факта внедрения и питания.

Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Олег Мартынов
Мартынов Олег Вячеславович — кинолог с 18-летним стажем. Поведение собак, дрессировка и коррекция проблем.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы весна собака лечение ветеринар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.